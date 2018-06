ROKA en IRONMAN breiden relatie uit met wereldwijde samenwerking

TAMPA, Florida en AUSTIN, Texas--(BUSINESS WIRE)--jun 1, 2018--IRONMAN, een onderdeel van Wanda Sports Holdings, heeft vandaag bekend gemaakt dat het een meerjarige wereldwijde samenwerking aangaat, waarmee de relatie met ROKA, het in Austin gevestigde multisport-prestatiemerk, verder wordt versterkt. Deze nieuwe samenwerking maakt ROKA de officiële wereldwijde wetsuit- en zwempartner van IRONMAN ® en het IRONMAN Wereldkampioenschap en IRONMAN 70.3 ® WK-evenementen.

Dit persbericht bevat multimedia. Bekijk hier het volledige persbericht: https://www.businesswire.com/news/home/20180601005824/nl/

The most inspiring swim start in all of triathlon. #FindFaster #IMKona (Photo: Business Wire)

De samenwerking tussen IRONMAN en ROKA zal de relatie die begon in 2014 verder versterken. Naast een uitgebreidere fysieke aanwezigheid op IRONMAN-evenementen over de hele wereld, werken ROKA en IRONMAN samen bij de IRONMAN WK-zwemproducten in oktober ter ere van de 40 ste verjaardag van IRONMAN. Daarnaast zal ROKA nu online co-branded zwemproducten gaan verkopen via www.ironmanstore.com en roka.com, en zal doorgaan met het uitgaven van de ROKA Snelste Zwemmeraward om de snelste atleet tijdens elk zwemevenement te belonen.

“Wij zijn enthousiast over de verdere samenwerking met IRONMAN”, zei ROKA CEO en medeoprichter Rob Canales. “IRONMAN is de beste ter wereld in het leveren van de ultieme duurrace-ervaring, en ROKA is de beste ter wereld in het ondersteunen van de atleten met technische producten die voldoen aan de behoeften van nu. Wij werken graag samen met IRONMAN aan nieuwe producten en diensten en direct het aanbieden van onze bestaande producten aan meer atleten overal ter wereld.”

In de afgelopen zes jaar heeft ROKA ’s werelds meest geavanceerde high-performance wetsuits, brillen, oogproducten, zwemkleding en race-accessoires ontwikkeld, die gedragen zijn bij talloze wereldtitels en meer dan 50 IRONMAN en IRONMAN 70.3 overwinningen door de beste triatleten ter wereld hebben opgeleverd, waaronder Javier Gómez Noya, Lucy Charles, Tim Reed, Melissa Hauschildt, Luke McKenzie, Meredith Kessler, Linsey Corbin, Jesse Thomas en meer. Met deze nieuwe samenwerking zijn IRONMAN-atleten in staat om de baanbrekende technologie van ROKA te testen voordat ze dit kopen bij elk IRONMAN-evenement in het IRONMAN Village en exclusieve toegang hebben tot nieuwe producten tijdens de voorbereiding van hun race.

“Ik probeerde ROKA’s Maverick-wetsuit en de Viper-swimskin voor het eerst in 2014 en gebruik beide sindsdien altijd, hoewel deze producten soms moeilijk verkrijgbaar waren buiten de VS”, zei Javier Gómez Noya, tweevoudig IRONMAN 70.3 Wereldkampioen die deels in Spanje en Nieuw-Zeeland verblijft. “Met deze uitgebreidere samenwerking krijgen IRONMAN-atleten van over de hele wereld de beschikking over de modernste technologie die de afgelopen vier jaar mijn geheime wapen was.”

Slechts zes jaar na de sobere start in een garage in Austin is ROKA uitgegroeid tot de keuze voor wetsuites en zwemkleding van talloze triatleten en honderden multi-sportteams over de hele wereld, en de Viper-swimskin wordt gebruikt door meer atleten tijdens de IRONMAN Wereldkampioenschappen dan enig ander merk voor meerjarig hardlopen.

“ROKA vertegenwoordigt de geest van innovatie en talent die goed past bij de behoeften van onze atleten”, zei Matthieu Van Veen, Chief Revenue Officer voor IRONMAN. “Wij breiden deze samenwerking graag uit om al onze evenementen wereldwijd te dekken en de zwemkledingproducten van ROKA naar onze atleten over de hele wereld te brengen.”

In 2018 zal ROKA aanwezig zijn in de IRONMAN ® en IRONMAN 70.3 ® Series, waaronder 40 races in Noord-Amerika, 32 in Europa, en 13 in Oceanië, en de IRONMAN Wereldkampioenschappen en IRONMAN 70.3 Wereldkampioenschappen. Elke IRONMAN-race bestaat uit 2.4-mijl zwemmen, 122 mijl fietsen en 26,2 mijl hardlopen terwijl de IRONMAN 70.3-raceseries bestaan uit 1,2 mijl zwemmen, 56 mijl fietsen en 13,1 mijl hardlopen.

Bezoek voor meer informatie over het merk IRONMAN en de wereldwijde evenementen www.ironman.com.

Lees meer over ROKA op roka.com.

Over ROKA

ROKA begin in een garage in Austin, Texas met eenvoudige middelen en strakke focus. ROKA’s missie is om menselijk potentieel te ontsluiten. Uitrusten, ondersteunen, inspireren en op weg helpen. ROKA bedient hen die de standaard opnieuw willen definiëren, hun eigen grenzen willen bereiken - waar en waarmee dan ook.

Sinds de lancering in 2013 hebben ROKA-atleten meer een dozijn wereldtitels gewonnen en hebben ze geholpen bij het ontwerp en de ontwikkeling van een onovertroffen collectie van gepatenteerde en bekroonde producten. In 2016 stuurde ROKA met trots 18 atleten naar de Olympische Spelen in Rop, die daar goud en brons wonnen. In PyeongChang vervolgde ROKA de traditie met Olympische goud en brons met hun Advanced Performance-oogproducten. Gedurende 2018 vertrouwen elite atleten over de hele wereld bij hardlopen, fietsen, triatlon, schaatsen, beachvolleybal en off-road evenementen op de oogproducten van ROKA voor hun belangrijkste prestaties op de grootste podia.

ROKA-producten zijn wereldwijd beschikbaar op www.roka.com en via geselecteerde retailers. Bezoek ons online voor meer informatie over onze groeiende lijn van luxe performance oogproducten. Volg ROKA op social media via Facebook, Twitter en Instagram.

Over IRONMAN

Als onderdeel van Wanda Sports Holdings biedt IRONMAN een wereldwijde portfolio van evenementen waaronder de IRONMAN ® Triathlon Series, de IRONMAN ® 70.3 ® Triathlon Series, 5150™ Triathlon Series, de Rock n’ Roll Marathon Series ®, Iron Girl ®, IRONKIDS ®, International Triathlon Union World Triathlon Series-races, wielerwedstrijden op de weg, waaronder de UCI Velothon ® Series, mountainbike-races waaronder de Absa Cape Epic ®, vooraanstaande marathons waaronder de Standard Chartered Singapore Marathon, en andere multisport-wedstrijden. IRONMAN’s evenementen, samen met alle andere Wanda Sports Holdings-evenementen, geven meer dan een miljoen deelnemers jaarlijks de voordelen van duursporten via het enorme aanbod van het bedrijf. De legendarische IRONMAN ® Series van evenementen is het grootste participatie-sportplatform ter wereld. Sinds de start van het merk IRONMAN ® in 1978 hebben atleten bewezen dat ANYTHING IS POSSIBLE ® door de finish te halen bij de meest uitdagende duurraces ter wereld. Begonnen als enkele race is IRONMAN gegroeid naar een wereldwijde sensatie met meer dan 200 evenementen in 50 landen. Ga voor meer informatie naar www.ironman.com.

Over Wanda Sports Holdings

Wanda Sports Holdings is ’s werelds toonaangevende entiteit voor sportbedrijven, opgericht om de mogelijkheden in de globale sportindustrie vast te leggen en om bij te dragen aan de bloeiende internationale sportwereld - op drie belangrijke gebieden: 1) Publieksporten (media- en marketing), 2) Sportdeelname (actieve lifestyle), 3) Diensten (digitaal, productie en dienstverlening). Wanda Sports Holding omvat de internationale bedrijf in sportmarketing Infront Sports & Media, het legendarische duursportmerk IRONMAN en Wanda Sports China. De hoofdvestiging zit in Guangzhou, China.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

Bekijk het oorspronkelijke bericht op businesswire.com:https://www.businesswire.com/news/home/20180601005824/nl/

CONTACT: ROKA

Redactiecontact

Diane Thibert

VP Communicatie & Public Relations

(310) 804-2400 /diane@roka.com

of

IRONMAN

Dan Berglund

Directeur Communicatie

Press@ironman.com

KEYWORD: UNITED STATES ASIA PACIFIC NORTH AMERICA CANADA CHINA FLORIDA TEXAS

INDUSTRY KEYWORD: EXTREME SPORTS RUNNING SWIMMING RETAIL FASHION SPORTS BIKING/CYCLING

SOURCE: ROKA

Copyright Business Wire 2018.

PUB: 06/01/2018 03:46 PM/DISC: 06/01/2018 03:46 PM

http://www.businesswire.com/news/home/20180601005824/nl