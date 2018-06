ROKA a IRONMAN rozšiřují spolupráci v globálním měřítku

Tampa/Austin (USA)--(BUSINESS WIRE)--VI 1, 2018--IRONMAN, společnost skupiny Wanda Sports Holdings, dnes oznámila, že uzavřela několikaletou smlouvu o globální spolupráci, která rozšíří vztahy se společností ROKA, sportovní značkou se sídlem v Austinu. V rámci této spolupráce bude ROKA oficiálním světovým partnerem v oblasti neoprénových obleků a plavek pro akce pod záštitou společnosti IRONMAN ®, světového šampionátu IRONMAN World Championship a soutěží v rámci IRONMAN 70.3 ® World Championship.

Tato tisková zpráva obsahuje multimediální prvky. Celou zprávu najdete zde: https://www.businesswire.com/news/home/20180601005817/cs/

The most inspiring swim start in all of triathlon. #FindFaster #IMKona (Photo: Business Wire)

Spolupráce firem IRONMAN a ROKA je pokračováním partnerství, které vzniklo v roce 2014. Kromě rozšiřování fyzického zastoupení na sportovních akcích IRONMAN na celém světě, spolupracují firmy ROKA a IRONMAN na zajištění oblečení pro plavce na letošním světovém šampionátu IRONMAN v říjnu u příležitosti 40. výročí soutěže IRONMAN. Kromě toho bude nyní společnost ROKA prodávat značkové oblečení pro plavce online na stránkách www.ironmanstore.com a roka.com, a nadále udělovat ceny ROKA Fastest Swimmer Award nejrychlejším sportovcům v různých věkových skupinách během všech plaveckých soutěží.

"Těšíme se na rozšíření naší spolupráce se značkou IRONMAN," řekl generální ředitel a spoluzakladatel společnosti ROKA Rob Canales. "IRONMAN je světová jednička, která přináší jedinečné zážitky z vytrvalostních závodů a společnost ROKA zaujímá prvenství v podpoře sportovců prostřednictvím technických produktů, které splňují jejich současné požadavky. Jsme velmi rádi, že můžeme spolupracovat se značkou IRONMAN na nových produktech a službách a okamžitě zpřístupnit naše stávající výrobky sportovcům na celém světě."

V posledních šesti letech navrhla společnost ROKA nemodernější světové vysoce funkční neoprénové obleky, ochranné brýle, brýle, plavecké neoprény a závodnické dresy, které získaly četná světová ocenění a více než 50 vítězství na závodech IRONMAN a IRONMAN 70.3. Měli je na sobě nejlepší světoví triatlonisté jako například Javier Gómez Noya, Lucy Charles, Tim Reed, Melissa Hauschildt, Luke McKenzie, Meredith Kessler, Linsey Corbin, Jesse Thomas a další. Díky této nové spolupráci si budou moci sportovci, kteří se účastní závodů IRONMAN, vyzkoušet vzorky převratné technologie ROKA, předtím než si je budou moci zakoupit ve firemních centrech na všech akcích IRONMAN a mají exkluzivní přístup k novým produktům v průběhu přípravy na závody.

"Poprvé jsem vyzkoušel neoprény Maverick a Viper značky ROKA v roce 2014 a od té doby je oba používám, přestože v té době nebylo snadné je mimo Spojené státy americké sehnat," řekl Javier Gómez Noya, dvojnásobný vítěz závodu IRONMAN 70.3 World Champion, který žije střídavě ve Španělsku a na Novém Zélandu. "Díky této širší spolupráci budou mít sportovci IRONMAN na celém světě přístup k této nejmodernější technologii, která byla v posledních čtyřech letech mou tajnou zbraní."

Pouhých šest let po skromných začátcích v garáži v Austinu začaly produkty značky ROKA vyhledávat triatlonisté a stovky dalších týmů vícebojařů na celém světě. Neoprén Viper získal důvěru více sportovců na světových šampionátech IRONMAN World Championships, než kterákoli jiná značka v několika letech za sebou.

"Značka ROKA ztělesňuje ducha inovace a vynalézavosti, který skvěle ladí s potřebami našich sportovců," řekl Matthieu Van Veen, ředitel odpovídající za příjmy společnosti IRONMAN. "Těšíme se na rozšíření naší spolupráce, abychom zajistili všechny naše akce a zpřístupnili plavky a neoprény ROKA našim sportovcům na celém světě."

V roce 2018 bude společnost ROKA zastoupena na závodech IRONMAN ® a sérii IRONMAN 70.3 ®, včetně 40 závodů v Severní Americe, 32 v Evropě a 13 v Oceánii, stejně jako světovém šampionátu IRONMAN a IRONMAN 70.3. Na všech závodech IRONMAN musí sportovci absolvovat 3,8 km plavání, 180 km na kole a 42 km běhu, zatímco série IRONMAN 70.3 zahrnuje 1,9 km plavání, 90 km na kole a 21 km běhu.

Další informace o značce IRONMAN a sérii světových soutěží naleznete na stránkách www.ironman.com.

Další informace o společnosti ROKA naleznete na stránkách roka.com.

O společnosti ROKA

Společnost ROKA začínala skromně v garáži v texaském Austinu a zpočátku se zabývala laserovou technologií. Misí značky ROKA se stalo odblokovat lidský potenciál. Vybavit, posílit, inspirovat a nadchnout. Značka ROKA slouží těm, kteří chtějí měnit zaběhnuté normy a překonávat vlastní limity, ať už jsou jakékoli a kdekoli.

Od uvedení značky na trh v roce 2013, získali sportovci s produkty ROKA mnoho světových titulů a značka se stala pojmem v oblasti designu a vývoje jedinečných kolekcí patentovaných a oceňovaných produktů. V roce 2016 společnost ROKA vyslala 18 sportovců na olympiádu do Ria, kde získali zlatou a bronzovou medaili. V PyeongChangu pokračovala značka ROKA v tradici, neboť sportovci vyhráli zlato a bronz se speciálními brýlemi Advanced Performance. V roce 2018 můžeme sledovat mnoho špičkových sportovců na celém světě zaměřených na běh, cyklistický triatlon, rychlobruslení, plážový volejbal a terénní vytrvalostní závody, kteří důvěřují brýlím ROKA pro jejich špičkové vlastnosti na nejprestižnějších závodech.

Produkty společnosti ROKA jsou k dispozici celosvětově na stránkách www.roka.com a u vybraných prodejců. Pokud se chcete dozvědět víc o naší rozšiřující se řadě špičkových brýlí, navštivte nás na internetu. Sledujte společnost ROKA na sociálních sítích Facebook, Twitter, a Instagram.

O společnosti IRONMAN

Divize IRONMAN spoelčnosti Wanda Sports Holdings organizuje celosvětově celou řadu sportovních akcí, jako například závody triatlonové série IRONMAN ®, IRONMAN® 70.3 ®, 5150™, závody the Rock n' Roll Marathon Series ®, Iron Girl ®, IRONKIDS ®, triatlonové závody Mezinárodní triatlonové série, silniční cyklistické závody série UCI Velothon ®, závody na horských kolech jako například Absa Cape Epic ®, prestižní maratony jako například Standard Chartered Singapore Marathon, a další vícebojové akce. Akce pořádané společností IRONMAN, spolu se všemi, které organizuje společnost Wanda Sports Holdings, umožňují každoročně milionům účastníků vychutnat si širokou nabídku vytrvalostních sportů. Kultovní série závodů IRONMAN ® je sportovní platformou s největším počtem účastníků na světě. Od založení značky IRONMAN ® v roce 1978 si sportovci vyzkoušeli při překonávání cílových pásek nejnáročnějších vytrvalostních závodů na světě, soutěže ANYTHING IS POSSIBLE ® (VSECHNO JE MOŽNÉ). Ze soutěže IRONMAN, která byla původně jediným závodem, se stal celosvětový fenomén s více než 200 soutěžemi v 50 zemích. Další informace naleznete na stránkách www.ironman.com.

O společnosti Wanda Sports Holdings

Wanda Sports Holdings je přední světová firma zaměřená na sport, která byla založena s cílem podchytit podnikatelské příležitosti ve světovém sportu a přispívat k prosperitě mezinárodního sportu ve třech hlavních oblastech: 1) Sledování sportu (média a marketing), 2) Sport aktivně (aktivní životní styl), 3) Služby (digitální technologie, produkce a zajištění služeb). Wanda Sports Holding zahrnuje mezinárodní sportovní marketingové firmy Infront Sports & Media, kultovní značku IRONMAN a Wanda Sports China. Centrála společnosti je v čínském Kantonu.

