CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Friday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 523 1-4 Sep 540 3-4 Dec 561 3-4 Mar 579 3-4 May 590 Jul 593 Sep 598 1-2 Dec 608 Mar 613 3-4 May 614 1-4 Jul 606 1-4 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 391 1-2 Sep 400 1-2 Dec 411 3-4 Mar 420 1-4 May 425 3-4 Jul 430 1-2 Sep 412 Dec 415 1-2 Mar 424 1-4 May 428 1-2 Jul 433 Sep 419 3-4 Dec 418 1-4 Jul 430 Dec 420 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 246 Sep 252 3-4 Dec 251 Mar 254 May 257 Jul 262 Sep 263 1-4 Dec 263 1-4 Mar 263 1-4 May 263 1-4 Jul 261 3-4 Sep 261 3-4 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 1021 1-4 Aug 1026 Sep 1030 1-4 Nov 1037 3-4 Jan 1043 1-2 Mar 1032 1-4 May 1031 3-4 Jul 1035 1-4 Aug 1030 1-4 Sep 1013 Nov 1000 Jan 1004 3-4 Mar 1003 1-2 May 1004 3-4 Jul 1014 Aug 1006 3-4 Sep 1005 Nov 987 Jul 1002 1-4 Nov 994 1-4 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Jul 31.19 Aug 31.31 Sep 31.46 Oct 31.61 Dec 31.96 Jan 32.20 Mar 32.49 May 32.73 Jul 33.03 Aug 33.13 Sep 33.21 Oct 33.27 Dec 33.52 Jan 33.69 Mar 33.91 May 34.10 Jul 34.14 Aug 34.13 Sep 34.13 Oct 34.13 Dec 34.04 Jul 34.04 Oct 34.04 Dec 34.04 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Jul 374.20 Aug 375.40 Sep 375.10 Oct 373.90 Dec 373.10 Jan 371.10 Mar 360.30 May 354.30 Jul 354.10 Aug 351.90 Sep 347.80 Oct 341.60 Dec 340.20 Jan 339.80 Mar 339.20 May 339.20 Jul 341.00 Aug 341.00 Sep 341.00 Oct 341.00 Dec 335.60 Jul 338.50 Oct 338.50 Dec 348.60