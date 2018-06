BRIC INVEST biedt Aimedis - AIM ICO aan: optimaal gebruik maken van blockchain en AI voor een gezonde investering in eHealth

AMSTERDAM EN PRAAG--(BUSINESS WIRE)--jun 1, 2018--Nederlandse eHealth-provider Aimedis, maker van een op blockchain en AI gebaseerd platform dat patiënten en instellingen in staat stelt gezondheidsinformatie, zoals diagnoses, röntgenfoto's, bloedonderzoeken, enz., veilig op te slaan en te delen, alsmede hen in staat stelt om videoconsulten uit te voeren of online recepten voor geneesmiddelen te krijgen, biedt het publiek nu AIM, de cryptocurrency die gebruikt kan worden voor alle soorten diensten binnen haar platform.

Dit persbericht bevat multimedia. Bekijk hier het volledige persbericht: https://www.businesswire.com/news/home/20180601005756/nl/

Aimedis healthcare platform for patients (Graphic: Business Wire)

Door 300 miljoen tokens aan te bieden met een nominale waarde van 0,12 US dollar per token, streeft het door artsen geleide bedrijf ernaar om 36 miljoen USD bijeen te brengen om de verdere ontwikkeling van het platform en de uitrol naar de internationale markt te financieren, licht CEO Dr. Michael J. Kaldasch toe: “In navolging van de succesvolle marktintroductie in Duitsland zijn we momenteel in gesprek met verschillende gezondheidsinstellingen wereldwijd, vooral in de landen van het verre oosten waar sprake is van een opleving van de gezondheidszorgsector. De AIM-ICO zal de nodige middelen beschikbaar stellen die we nodig hebben om de verdere ontwikkeling van het platform en de functionaliteiten daarvan te financieren die gepland zijn voor de volgende kwartalen en om ook internationale teams op te zetten.”

De toonaangevende benchmarkportal voor ICO's, www.icobench.com, beoordeelt het initiële marktaanbod met 4,6 van de 5 mogelijke punten, waarmee de AIM-ICO momenteel een van de best scorende eHealth ICO's op de portal is. Bovenal leiden twee argumenten tot deze TOP-score: ten eerste dat het systeem al live is en wordt gebruikt door grotere ziekenhuisbedrijven in Duitsland, en ten tweede dat achter de Aimedis ICO een adviesraad van internationaal gerenommeerde 'gezondheidsberoemdheden' staat die bijdragen aan het succes van het platform.

Op paymentweek.com beoordeelt auteur Steven Anderson de AIM ICO positief en concludeert hij dat “met veel investeerders die jagen op 'de volgende bitcoin', AIM een aanzienlijke aanloop zou kunnen hebben.”

Tot 26 juni kan AIM worden gekocht bij het Tsjechische investeringshuis BRIC INVEST met een 30% voorverkoopbonus PLUS een welkomstpremie van 5%. COO Miroslav Soukup verklaart: “Met onze welkomstpremie van 5% zijn wij de enige plaats waar u 11,25 AIM per geïnvesteerde USD krijgt!”

Meer informatie over de AIM en Aimedis: https://www.bric-holding.com/aimedis-ico-EN.html

Koop nu AIM-tokens: https://www.bric-holding.com/contact_us_en.html

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

Bekijk het oorspronkelijke bericht op businesswire.com:https://www.businesswire.com/news/home/20180601005756/nl/

CONTACT: BRIC HOLDING SE

Miroslav Soukup

+491739179905

invest@bric-holding.com

https://www.bric-holding.com

KEYWORD: EUROPE CANADA NETHERLANDS CZECH REPUBLIC

INDUSTRY KEYWORD: TECHNOLOGY DATA MANAGEMENT HEALTH PROFESSIONAL SERVICES FINANCE GENERAL HEALTH

SOURCE: BRIC HOLDING

Copyright Business Wire 2018.

PUB: 06/01/2018 02:22 PM/DISC: 06/01/2018 02:22 PM

http://www.businesswire.com/news/home/20180601005756/nl