BRIC INVEST bietet Aimedis – AIM ICO: Blockchain und KI für eine solide eHealth-Investition

AMSTERDAM und PRAG--(BUSINESS WIRE)--Jun 1, 2018--Der niederländische eHealth-Anbieter Aimedis, Schöpfer einer auf Blockchain und KI basierenden Plattform, die es Patienten und Einrichtungen ermöglicht, Gesundheitsinformationen wie Diagnosen, Röntgenbilder, Blutbilder usw. sicher zu speichern und auszutauschen, sowie Konsultationen per Video durchzuführen oder Rezepte für Medikamente online zu erhalten, bietet der Öffentlichkeit nun AIM an, die Kryptowährung, die für alle Arten von Dienstleistungen innerhalb seiner Plattform verwendet werden kann.

Mit dem Angebot von 300 Millionen Token im Nominalwert von 0,12 US-Dollar pro Token möchte das ärztlich geführte Unternehmen 36 Millionen US-Dollar einsammeln, um die Weiterentwicklung der Plattform und die internationale Markteinführung zu finanzieren. CEO Dr. Michael J. Kaldasch erklärte: „Nach der erfolgreichen Markteinführung in Deutschland sind wir derzeit weltweit mit verschiedenen Gesundheitseinrichtungen im Gespräch, insbesondere in den Ländern des Fernen Ostens, in denen ein Gesundheitsboom stattfindet. Das AIM-ICO wird die notwendigen Mittel bereitstellen, um die für die nächsten Quartale geplante Weiterentwicklung der Plattform und ihrer Funktionalitäten sowie die Bildung internationaler Teams zu finanzieren.“

Das führende Vergleichsportal für ICOs, www.icobench.com, bewertet die Erstausgabe am Markt mit 4,6 von 5 möglichen Punkten; damit wird das AIM-ICO zu einem der derzeit bestbewerteten eHealth-ICO des Portals. Insbesondere zwei Argumente führen zu diesem TOP-Rating: Erstens, dass das System bereits live ist und von größeren Krankenhauskonzernen in Deutschland genutzt wird, und zweitens, dass hinter dem ICO von Aimedis ein Advisory Board bestehend aus international anerkannten „Berühmtheiten“ der Gesundheitsbranche steht, die zum Erfolg der Plattform beitragen.

Auf paymentweek.com bewertet der Autor Steven Anderson das AIM ICO positiv und kommt zu dem Schluss, dass „durch die zahlreichen Investoren, die auf der Jagd nach ‚dem nächsten Bitcoin‘ sind, AIM einen erheblichen Höhenflug erleben könnte.“

Bis zum 26. Juni kann AIM beim tschechischen Investmenthaus BRIC INVEST mit einem Presale-Bonus von 30 % PLUS einer Willkommensprämie von 5 % erworben werden. COO Miroslav Soukup erklärte: „Mit unserer fünfprozentigen Willkommensprämie sind wir der einzige Anbieter, bei dem Sie 11,25 AIM pro investiertem USD erhalten!“

