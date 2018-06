ROKA y IRONMAN amplían su relación con una asociación global

TAMPA, Florida y AUSTIN, Texas--(BUSINESS WIRE)--jun. 1, 2018--IRONMAN, una empresa de Wanda Sports Holdings, anunció hoy una asociación global plurianual que amplía su relación con ROKA, la marca de varias disciplinas deportivas de rendimiento con sede en Austin. Esta nueva asociación convierte a ROKA en el socio global oficial de trajes de baño y productos de natación de IRONMAN ® y de los eventos del Campeonato Mundial IRONMAN y el Campeonato Mundial IRONMAN 70.3 ®.

La asociación entre IRONMAN y ROKA fomentará una relación que comenzó en 2014. Además de una mayor presencia física en los eventos de IRONMAN en todo el mundo, ROKA y IRONMAN colaboran con los productos de natación del Campeonato Mundial IRONMAN a realizarse en octubre de este año en homenaje al 40. o aniversario de IRONMAN. Además, ROKA ahora venderá productos de natación de marca conjunta en línea a través de www.ironmanstore.com y roka.com, y continuará entregando su premio al nadador más rápido ROKA Fastest Swimmer Award para congratular al atleta más rápido del grupo etario durante cada evento de natación.

“Nos sentimos muy emocionados por ampliar nuestra asociación con IRONMAN”, afirmó el director ejecutivo y cofundador de ROKA, Rob Canales. “IRONMAN es el mejor del mundo en proporcionar una experiencia excepcional en carreras de resistencia, y ROKA es el mejor del mundo en apoyar a estos atletas con productos técnicos que cumplen con las exigencias actuales. Estamos entusiasmados por colaborar con IRONMAN en nuevos productos y servicios y de llevar de inmediato nuestros productos ya existentes a más atletas de todo el mundo”.

En los últimos seis años, ROKA ha diseñado los trajes de buceo de alto rendimiento más avanzados del mundo, así como antiparras, gafas, trajes de neopreno y indumentaria de competición, que se han usado en numerosos títulos mundiales y en más de 50 victorias de IRONMAN y IRONMAN 70.3 por parte de los mejores triatletas a nivel internacional, incluidos Javier Gómez Noya, Lucy Charles, Tim Reed, Melissa Hauschildt, Luke McKenzie, Meredith Kessler, Linsey Corbin, Jesse Thomas y otros. Con esta nueva asociación, los atletas de IRONMAN podrán probar la innovadora tecnología de ROKA antes de adquirirla en cada evento de IRONMAN en el predio IRONMAN Village y tener acceso exclusivo a nuevos productos durante el período previo a sus competencias.

“La primera vez que probé el traje de buceo Maverick y el traje de baño Viper de ROKA fue en 2014 y he usado ambos desde entonces; sin embargo, a veces me ha resultado difícil encontrar los productos fuera de los EE. UU.”, declaró Javier Gómez Noya, bicampeón mundial de IRONMAN 70.3, que reparte su tiempo entre España y Nueva Zelanda. “Con esta asociación ampliada, los atletas de IRONMAN de todo el mundo ahora pueden tener acceso a la tecnología de vanguardia que ha sido mi arma secreta durante los últimos cuatro años”.

A solo seis años de sus humildes comienzos en un garaje de Austin, ROKA ha crecido hasta convertirse en la opción para trajes de buceo y de baño de innumerables triatletas y cientos de equipos de varias disciplinas deportivas de todo el mundo, y su traje de neopreno Viper ha obtenido la confianza de más atletas en los Campeonatos Mundiales IRONMAN que cualquier otra marca por varios años consecutivos.

“ROKA encarna el espíritu de innovación y ingenio que se adapta perfectamente a las necesidades de nuestros atletas”, señaló Matthieu Van Veen, director de Ingresos de IRONMAN. “Estamos ansiosos por ampliar esta asociación para cubrir todos nuestros eventos a nivel mundial y llevar los productos de trajes de baño de ROKA a nuestros atletas de todo el mundo”.

En 2018, ROKA tendrá presencia en las series IRONMAN ® y IRONMAN 70.3 ®, que incluyen 40 competencias en Norteamérica, 32 en Europa y 13 en Oceanía, así como el Campeonato Mundial IRONMAN y el Campeonato Mundial IRONMAN 70.3. Cada competencia de IRONMAN consta de un trayecto de natación de 2,4 millas, uno de ciclismo de 112 millas y una carrera de 26,2 millas, mientras que los eventos de la serie de competencia IRONMAN 70.3 consisten en un trayecto de natación de 1.2 millas, uno de ciclismo de 56 millas y una carrera de 13,1 millas.

Acerca de ROKA

ROKA comenzó en un garaje de Austin, Texas, con orígenes humildes y un enfoque muy definido. La misión de ROKA es explotar el potencial humano. Dotar, potenciar, inspirar y encender. ROKA sirve a quienes buscan redefinir lo convencional, esforzarse al máximo, en lo que sea y dónde sea.

Desde su lanzamiento en 2013, los atletas de ROKA han ganado más de una docena de títulos mundiales y han sido fundamentales en el diseño y desarrollo de una colección sin precedentes de productos patentados y galardonados. En 2016, ROKA se enorgulleció de enviar 18 atletas a los Juegos Olímpicos de Río, y logró llevarse a casa las medallas de oro y bronce. En PyeongChang, ROKA continuó con la tradición, y logró llevarse a casa las medallas olímpicas de oro y bronce con sus gafas de Advanced Performance (de rendimiento avanzado). 2018 ha sido testigo de cómo atletas de primer nivel de todo el mundo en disciplinas como carreras, ciclismo, triatlón, patinaje de velocidad sobre hielo, voleibol playero y eventos de competencia a campo traviesa han confiado en las gafas ROKA para sus actuaciones más importantes en los escenarios más imponentes.

Los productos ROKA están disponibles en todo el mundo en www.roka.com y a través de proveedores minoristas selectos. Visítenos en línea para conocer más acerca de nuestras crecientes líneas de gafas de rendimiento superior. Siga a ROKA en las redes sociales en Facebook, Twitter y Instagram.

Acerca de IRONMAN

Una empresa de Wanda Sports Holdings, IRONMAN opera una cartera global de eventos que incluye la serie de triatlón IRONMAN ®, la serie de triatlón IRONMAN ® 70.3 ®, la serie de triatlón 5150™, la serie de maratón Rock n’ Roll Marathon Series ®, Iron Girl ®, IRONKIDS ®, las competencias de la serie de triatlón mundial de la International Triathlon Union (Unión Internacional de Triatlón), eventos de ciclismo en ruta, incluida la serie UCI Velothon ®, competencias de ciclismo en montaña, incluida la Absa Cape Epic ®, maratones de primer nivel, incluido el maratón de Singapur Standard Chartered Singapore Marathon y otras competencias en varias disciplinas deportivas. Los eventos de IRONMAN, junto con todos los demás eventos de Wanda Sports Holdings, proporcionan anualmente a más de un millón de participantes los beneficios de los deportes de resistencia a través de las vastas ofertas de la empresa. La representativa serie de eventos IRONMAN ® es la plataforma de deportes participativos más importante del mundo. Desde el comienzo de la marca IRONMAN ® en 1978, los atletas han demostrado que ANYTHING IS POSSIBLE ® (TODO ES POSIBLE) al cruzar las líneas de llegada en las carreras de resistencia más desafiantes del mundo. Desde sus comienzos como una simple competencia, IRONMAN ha crecido hasta convertirse en una sensación mundial con más de 200 eventos en 50 países. Para obtener más información, visite www.ironman.com.

Acerca de Wanda Sports Holdings

Wanda Sports Holdings es la entidad de negocios deportivos líder en el mundo, fundada para aprovechar las oportunidades en la industria del deporte mundial y contribuir al floreciente panorama deportivo internacional, en tres áreas clave: 1) Deportes para espectadores (negocios de medios de comunicación y comercialización), 2) Deportes participativos (negocios de estilo de vida activo), 3) Servicios (negocios de medios digitales, producción y servicios). Wanda Sports Holding incorpora la empresa internacional de comercialización deportiva Infront Sports & Media, la marca representativa de deportes de resistencia IRONMAN y Wanda Sports China. Las oficinas centrales se encuentran en Guangzhou, China.

