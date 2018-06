ROKA e IRONMAN espandono i rapporti grazie a un sodalizio globale

TAMPA, Florida e AUSTIN, Texas--(BUSINESS WIRE)--giu 1, 2018--IRONMAN, azienda di Wanda Sports Holdings, ha annunciato oggi una partnership pluriennale globale che espande il suo rapporto con ROKA, marchio sportivo ad ampio spettro e dalle alte prestazioni con base a Austin. Questo nuovo sodalizio rende ROKA il partner globale ufficiale per mute e accessori da nuoto di IRONMAN ® e degli eventi IRONMAN World Championship e IRONMAN 70.3 ® World Championship.

Il sodalizio tra IRONMAN e ROKA farà progredire un rapporto che iniziò nel 2014. Oltre a un presenza fisica espansa agli eventi IRONMAN in tutto il mondo, ROKA e IRONMAN collaborano sui prodotti per il nuoto di IRONMAN World Championship, questo ottobre a celebrazione del 40 o anniversario di IRONMAN. Inoltre ROKA ora venderà articoli da nuoto con il doppio marchio online tramite www.ironmanstore.com e www.roka.com e continuerà a conferire il premio ROKA Fastest Swimmer per congratulare l'atleta più veloce nella sua fascia d'età nella gara di ogni evento.

“Siamo elettrizzati all'idea di espandere la nostra partnership con IRONMAN”, ha detto Rob Canales, CEO e cofondatore di ROKA. “IRONMAN è insuperabile al mondo nel fornire un'esperienza ineguagliabile nella corsa di resistenza e ROKA è la migliore al mondo nel sostegno fornito a quegli atleti con prodotti tecnici che esaudiscono le esigenze della giornata. Siamo entusiasti di collaborare con IRONMAN sui nuovi prodotti e servizi e di portare immediatamente quelli già a catalogo a un maggior numero di atleti al mondo”.

Negli ultimi sei anni ROKA ha progettato le più avanzate mute, occhiali paraocchi, articoli da vista, costumi integrali e vestiario da corsa ad alte prestazioni, indossati in numerosi titoli mondiali e in occasione di oltre 50 vittorie in IRONMAN e IRONMAN 70.3 dai migliori atleti al mondo di triathlon, tra cui Javier Gómez Noya, Lucy Charles, Tim Reed, Melissa Hauschildt, Luke McKenzie, Meredith Kessler, Linsey Corbin, Jesse Thomas e altri. Con questo nuovo sodalizio gli atleti IRONMAN potranno saggiare la tecnologia pionieristica di ROKA prima di comprare in ogni evento IRONMAN di IRONMAN Village e avere accesso esclusivo a nuovi prodotti durante il periodo di preparazione delle loro seguenti gare.

“Ho provato la muta Maverick di ROKA e il costume integrale Viper nel 2014 e da allora li uso entrambi, ma i prodotti a volte sono difficili da trovare fuori dagli Stati Uniti” ha detto Javier Gómez Noya, due volte campione del mondo IRONMAN 70.3, che ripartisce il suo tempo tra la Spagna e la Nuova Zelanda. “Con questa partnership estesa, gli atleti IRONMAN da tutto il mondo possono mettere le mani sulla tecnologia di punta che è stata la mia arma segreta per i quattro anni scorsi”.

A soli sei anni dagli umili inizi in un garage di Austin, ROKA è cresciuta e diventata la scelta in ambito mute e vestiario da nuoto di innumerevoli atleti di triathlon e centinaia di squadre sportive multidisciplinari in tutto il mondo e il suo costume integrale Viper gode la fiducia di più atleti degli IRONMAN World Championship che qualunque altro marchio per più anni di seguito.

“ROKA impersona lo spirito dell'innovazione e dell'ingegnosità che entra in sintonia perfetta con le esigenze dei nostri atleti”, ha detto Matthieu Van Veen, responsabile in capo dei proventi per IRONMAN. “Siamo impazienti di estendere questo sodalizio a coprire tutti i nostri eventi mondiali e a portare i capi di vestiario da nuoto ai nostri atleti in tutto il mondo”.

Nel 2018 ROKA avrà una presenza in tutte le serie IRONMAN ® e IRONMAN 70.3 ®, tra cui 40 corse in Nord America, 32 in Europa e 13 in Oceania, oltre all'IRONMAN World Championship e all'IRONMAN 70.3 World Championship. Ogni corsa IRONMAN consiste di una nuotata di 2,4 miglia, corsa da 112 miglia in bici e corsa podistica da 26,2 miglia, mentre gli eventi delle serie di corse 70.3 consistono di una nuotata di 1,2 miglia, corsa in bici da 56 miglia e corsa podistica di 13,1 miglia.

Per maggiori informazioni sul marchio IRONMAN e la serie globale di eventi visitare www.ironman.com.

Venite a sapere di più su ROKA aprendo roka.com.

Informazioni su ROKA

ROKA ha iniziato in un garage di Austin (Texas) con umili premesse e fuoco mirato da raggio laser. La missione di ROKA è di scatenare il potenziale umano. Equipaggiare, dotare, ispirare e scoccare scintille. ROKA è al servizio di coloro che cercano di ridefinire lo standard, di spingersi al limite - qualunque significato vi si annetta e ovunque si voglia.

Fin dalla fondazione nel 2013 gli atleti ROKA hanno vinto oltre una dozzina di titoli mondiali e sono stati decisivi nella progettazione e sviluppo di una raccolta senza precedenti di prodotti brevettati e premiati. Nel 2016 ROKA si vanta di avere inviato 18 atleti alle Olimpiadi di Rio, portandosi a casa l'oro e il bronzo. A PyeongChang ROKA ha continuato la tradizione, portando a casa l'oro e il bronzo olimpico nei suoi articoli da vista dalle prestazioni avanzate. Il 2018 ha visto atleti di spicco in tutto il mondo in gare di corsa, ciclismo, triathlon, pattinaggio da competizione, beach volley e cross riporre fiducia negli articoli da vista ROKA per le prestazioni più importanti nelle sedi di maggior spessore.

Gli articoli ROKA sono reperibili in tutto il mondo su www.roka.com e tramite alcuni negozi al dettaglio. Visitateci online per conoscere di più delle nostre linee in crescita di articoli da vista con prestazioni super. Seguite ROKA sui social con Facebook, Twitter e Instagram.

Informazioni su IRONMAN

IRONMAN è un'azienda del gruppo Wanda Sports Holdings, che gestisce un portafoglio globale di eventi, tra cui annovera la IRONMAN ® Triathlon Series, la IRONMAN ® 70.3 ® Triathlon Series, la 5150™ Triathlon Series, la Rock n’ Roll Marathon Series ®, Iron Girl ®, IRONKIDS ®, le gare International Triathlon Union World Triathlon Series, gare di ciclismo su strada, tra cui la UCI Velothon ® Series, corse in mountain bike, tra cui la Absa Cape Epic ®, maratone di spicco tra cui la Standard Chartered Singapore Marathon e altre gare sportive multidisciplinari. Gli eventi IRONMAN, unitamente a tutti gli altri della Wanda Sports Holdings, conferiscono a oltre un milione di partecipanti all'anno i benefici degli sport di resistenza con le offerte ad ampio spettro dell'azienda. La serie di eventi di IRONMAN ® ormai assurta a simbolo, è la piattaforma sportiva a più grande partecipazione nel mondo. Fin dalla creazione del marchio IRONMAN ® nel 1978, gli atleti hanno dimostrato che ANYTHING IS POSSIBLE ® (OGNI COSA È POSSIBILE), superando le linee di traguardo alle corse di resistenza più impegnative del mondo. Sebbene inizialmente fosse solo corsa singola, IRONMAN è cresciuta, diventando oggetto d'interesse globale con oltre 200 eventi in 50 nazioni. Per maggiori informazioni visitare il sito www.ironman.com.

Informazioni su Wanda Sports Holdings

Wanda Sports Holdings è il principale ente commerciale sportivo al mondo, istituito per cogliere le opportunità del settore globale dello sport e per contribuire al prospero paesaggio sportivo internazionale - in tre aree chiave: 1) Sport da osservare (settore mezzi d'informazione e marketing), 2) Sport da praticare (settore stile di vita dinamico), 3) Servizi (settore digitale, produzione e servizi). Wanda Sports Holding include l'azienda di marketing sportivo internazionale Infront Sports & Media, il marchio per antonomasia dello sport di resistenza e Wanda Sports China. La sede centrale è a Guangzhou (Cina).

