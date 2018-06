TIS e IDEMIA unem forças para fornecer soluções de identificação digital biométrica para instituições financeiras, usando a plataforma de identificação digital da IDEMIA para pesquisa e desenvolvimento

COLOMBES, França--(BUSINESS WIRE)--jun 1, 2018--As duas empresas pretendem realizar testes de verificação no Japão durante este ano (2018) orientados para as instituições financeiras, como bancos e empresas de cartão de crédito, entre outras, por meio de pesquisa e desenvolvimento conjuntos de soluções de identificação digital biométrica altamente seguras e confiáveis baseadas na identificação digital e na plataforma de pagamento da IDEMIA.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20180601005605/pt/

(Photo: IDEMIA)

As soluções de identificação digital biométrica para instituições financeiras são soluções que suportam a utilização de tecnologias de identificação digital, incluindo autenticação biométrica, verificação de identidade e assinaturas digitais. A incorporação de tecnologias avançadas de identificação digital permitirá o desenvolvimento de serviços seguros e convenientes para os usuários finais.

A TIS desenvolveu a marca “PAYCIERGE” baseada em sua vasta experiência no desenvolvimento de sistemas para empresas de cartão de crédito e tecnologias de ponta. Ela desenvolveu uma série de serviços, desde sistemas comerciais que realizam processamento de cartões pré-pagos e de débito até soluções móveis próximas ao consumidor para aumentar a conveniência do usuário.

A IDEMIA é líder global nas áreas de biometria (impressão digital, autenticação facial e de íris), identificação digital e soluções de pagamento. Ela possui dezenas de anos de experiência no mundo inteiro, em toda a cadeia de valor no campo de Identificação Aumentada e abastece inúmeros mercados públicos e privados com o pacote de confiança digital mais abrangente (tecnologias de verificação de identidade, autenticação baseada em risco, contratos on-line Omni-channel, pagamentos digitais etc.).

A TIS e a IDEMIA agora aspiram combinar as tecnologias de ambas as empresas para oferecer soluções de identificação digital biométrica baseadas em dispositivos móveis altamente confiáveis e convenientes para instituições financeiras, como bancos e empresas de cartão de crédito.

A seguir descrevemos alguns de seus usos:

Permitir a abertura de uma conta bancária em apenas alguns minutos a partir de uma localização remota, mantendo a conformidade regulamentar (KYC*, AML* etc.). Usar a autenticação facial para o acesso seguro e a realização de transações altamente sensíveis (transferências de fundos e pagamentos on-line). Permitir a inscrição a qualquer hora, em qualquer lugar e em qualquer dispositivo em qualquer tipo de produto financeiro (empréstimo, poupança, seguro de vida etc.) em um formulário legalmente compatível.

A TIS vem desenvolvendo o novo conceito “PAYCIERG 2.0” desde 2016, adaptado às necessidades do mercado de negócios de pagamentos em constante evolução e oferecendo as novas soluções para este mercado. O vínculo entre os serviços e a tecnologia de autenticação biométrica da IDEMIA com a experiência e as tecnologias do setor financeiro adquiridas pela TIS aumentará o valor dos serviços no domínio do consumidor e criará uma variedade de serviços de pagamento com altos níveis de segurança e facilidade de uso.

Pierre Barrial, vice-presidente executivo da Unidade de Negócios de Instituições Financeiras da IDEMIA, fez os seguintes comentários a respeito desta pesquisa conjunta: “Estou orgulhoso da nossa parceria com a TIS. Ao combinar o melhor conhecimento da IDEMIA em integração de ID e a excelente integração IS da TIS podemos criar serviços superiores de valor agregado para as instituições financeiras japonesas, adquirir novos clientes, acelerar a entrada no mercado e reduzir os custos de integração”.

Kiyotaka Nakamura, diretor executivo da TIS e gerente da Divisão de Serviços de Pagamento do Setor de Estratégia de Serviço, fez os seguintes comentários: “Estou muito feliz por podermos anunciar os esforços de pesquisa e desenvolvimento com a IDEMIA, líder global em Identificação Aumentada. A TIS tem desenvolvido soluções ‘PAYCIERGE’, mas a importância da segurança e usabilidade ficou clara com os recentes avanços na FinTech. Veremos a inovação nos negócios e a criação de mercados no domínio de pagamentos utilizando a experiência e as tecnologias adquiridas pela TIS e as tecnologias de segurança e soluções de alta usabilidade da IDEMIA”.

*KYC: Know Your Customer (Conheça seu cliente) *AML: Anti-Money Laundering (Contra a lavagem de dinheiro)

Sobre o PAYCIERGE

A solução de pagamentos para o comércio varejista da TIS, “PAYCIERGE”, é a marca abrangente para soluções de pagamento que fornecem mecanismos muito convenientes e seguros para todos os clientes que precisam fazer pagamentos em estabelecimentos de varejo. O “PAYCIERGE 2.0” é um novo conceito adaptado às necessidades do mercado de negócios de pagamentos em constante evolução. Ele ajuda amplamente no sucesso dos negócios, incorporando sistemas confiáveis e operações seguras que alavancam as tecnologias avançadas, que têm uma participação de mercado avassaladora na indústria de cartões de crédito e um rico know-how da TIS sob o tema “conexões”, que inclui o fortalecimento das “conexões”, formando alianças, fortalecendo as “conexões” com uma plataforma de API aberta e desenvolvendo mercados no exterior.

Para mais informações, acesse: https://www.tis.jp/service_solution/paycierge/

Sobre a TIS

A TIS do TIS INTEC Group oferece uma variedade de soluções de TI orientadas a serviços, como data centers e soluções de TI em nuvem, além de SI e desenvolvimento comissionado. Ao mesmo tempo, conta com um sistema de suporte global centralizado na região da China e Associação de Nações do Sudeste Asiático (ASEAN), que oferece suporte a mais de 3 mil parceiros comerciais em diversos setores, como finanças, manufatura, distribuição/serviços, setor público e comunicações para contribuir para o crescimento dos negócios de nossos clientes.

Para mais informações, acesse: http://www.tis.com

Sobre a IDEMIA

A OT-Morpho agora é IDEMIA, líder mundial em identificação aumentada, com a ambição de capacitar os cidadãos e os consumidores a interagir, pagar, conectar, viajar e votar das maneiras que agora são possíveis em um ambiente conectado. A proteção das nossas identidades se tornou uma missão crucial no mundo atual. Ao defender a Identificação Aumentada, reinventamos o modo como pensamos, produzimos, utilizamos e protegemos este bem, seja para pessoas ou objetos. Asseguramos a privacidade e confiança, bem como garantimos transações seguras, autenticadas e verificáveis para clientes internacionais dos setores financeiros, de telecomunicações, identificação, segurança e IoT. A IDEMIA é o resultado da junção da OT (Oberthur Technologies) com a Safran Identity & Security (Morpho). Com cerca de 3 bilhões de euros em receita e 14 mil empregados ao redor do mundo, esta nova empresa presta serviços a clientes em 180 países.

Para mais informações, acesse www.idemia.com. Siga a IDEMIA no Twitter em @IdemiaGroup.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com:https://www.businesswire.com/news/home/20180601005605/pt/

CONTACT: Imprensa:

IDEMIA

Hanna Sebbah

HAVAS PARIS PR Agency

idemia@havas.com

ou

TIS Inc.

Planejamento Corporativo SBU

Departamento de Comunicação Corporativa

tis_pr@ml.tis.co.jp

ou

Contatos para dúvidas:

TIS Inc.

Setor de Estratégia de Serviço

Divisão de serviços de pagamento

ou

Contato geral do PAYCIERGE

paycierge@ml.tis.co.jp

KEYWORD: UNITED STATES EUROPE NORTH AMERICA CANADA FRANCE

INDUSTRY KEYWORD: TECHNOLOGY NETWORKS SOFTWARE OTHER TECHNOLOGY SECURITY PROFESSIONAL SERVICES BANKING FINANCE OTHER PROFESSIONAL SERVICES

SOURCE: IDEMIA

Copyright Business Wire 2018.

PUB: 06/01/2018 11:34 AM/DISC: 06/01/2018 11:34 AM

http://www.businesswire.com/news/home/20180601005605/pt