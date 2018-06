BRIC INVEST offre Aimedis – AIM ICO: blockchain e IA al servizio di un solido investimento in eHealth

AMSTERDAM & PRAGA--(BUSINESS WIRE)--giu 1, 2018--Aimedis, fornitore olandese di servizi sanitari eHealth, creatore di una piattaforma blockchain e basata sull'IA che consente ai pazienti e alle istituzioni di conservare e condividere in modo sicuro informazioni sanitarie, tra cui diagnosi, radiografie, esami ematochimici, ecc., oltre a permettere di svolgere consulenze mediante video, o di ottenere prescrizioni per farmaci online, oggi offre al pubblico AIM, la criptomoneta da utilizzarsi per ogni tipo di servizio nell'ambito della sua piattaforma.

questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20180601005532/it/

Aimedis healthcare platform for patients (Graphic: Business Wire)

Offrendo 300 milioni di token al valore nominale di 0,12 di dollari USA ciascuno, la società guidata da medici si impegna a raccogliere 36 milioni di dollari USA per finanziare ulteriormente lo sviluppo della piattaforma e l'introduzione sul mercato internazionale, spiega il Dott. Michael J. Kaldasch, amministratore delegato della società: “A seguito del successo dell'introduzione sul mercato in Germania, stiamo ora parlando con varie istituzioni sanitarie globali, soprattutto nei paesi dell'Estremo Oriente, nei quali stanno esplodendo i servizi sanitari. AIM-ICO fornirà i fondi necessari per finanziare ulteriori sviluppi della piattaforma e le sue funzionalità programmate per i prossimi trimestri, oltre a instaurare team internazionali”.

Il principale portale di benchmark per le ICO, www.icobench.com, classifica l'offerta iniziale del mercato con 4,6 su 5 punti possibili, facendo di AIM-ICO attualmente uno degli ICO di eHealth meglio classificati sul portale. I motivi principali di questa posizione leader in classifica sono due: in primis, il sistema è già attivo ed è utilizzato da aziende ospedaliere più grandi in Germania, e in secondo luogo, dietro l'ICO di Aimedis si trova un comitato consultivo di "superstar" sanitarie di fama internazionale, che contribuiscono al successo della piattaforma.

Su paymentweek.com, l'autore Steven Anderson esprime un giudizio positivo su AIM ICO, concludendo che “con tanti investitori alla ricerca del ‘prossimo bitcoin’, l'AIM potrebbe avere già un bel vantaggio”.

Fino al 26 giugno, l'AIM è acquistabile dalla società di investimenti ceca BRIC INVEST con un 30% di bonus prevendita PIÙ un premium iniziale del 5%. “Con il nostro premium iniziale del 5%, siamo l'unica azienda in cui è possibile ottenere 11,25 AIM per ogni USD investito!” afferma il COO Miroslav Soukup.

Per saperne di più su AIM e Aimedis: https://www.bric-holding.com/aimedis-ico-EN.html

Per comprare token AIM ora: https://www.bric-holding.com/contact_us_en.html

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Vedi la versione originale su businesswire.com:https://www.businesswire.com/news/home/20180601005532/it/

CONTACT: BRIC HOLDING SE

Miroslav Soukup

+491739179905

invest@bric-holding.com

https://www.bric-holding.com

KEYWORD: EUROPE CANADA NETHERLANDS CZECH REPUBLIC

INDUSTRY KEYWORD: TECHNOLOGY DATA MANAGEMENT HEALTH PROFESSIONAL SERVICES FINANCE GENERAL HEALTH

SOURCE: BRIC HOLDING

Copyright Business Wire 2018.

PUB: 06/01/2018 10:28 AM/DISC: 06/01/2018 10:28 AM

http://www.businesswire.com/news/home/20180601005532/it