BRIC INVEST propose l’ICO d’Aimedis pour AIM : tirer profit de la blockchain et de l’IA pour un investissement sûr dans la télésanté

AMSTERDAM et PRAGUE--(BUSINESS WIRE)--juin 1, 2018--Le fournisseur hollandais de télésanté Aimedis, créateur d’une plateforme basée sur la blockchain et sur l’IA permettant aux patients et aux institutions de stocker et partager en toute sécurité des informations sur la santé comme les diagnostics, les radiographies, les analyses de sang, etc., qui leur permet également d’effectuer des consultations vidéo, ou d’obtenir des ordonnances pour des médicaments en ligne, propose dorénavant au public AIM, la crypto-monnaie utilisable pour tous types de services au sein de sa plateforme.

En offrant 300 millions de jetons avec une valeur nominale de 0,12 USD l’unité, la société dirigée par des médecins s’efforce de lever 36 millions USD pour financer la poursuite du développement de la plateforme et le déploiement sur le marché international, explique le Dr Michael J. Kaldasch, PDG : « Suite à la mise sur le marché couronnée de succès en Allemagne, nous sommes actuellement en discussion avec diverses institutions de santé à l’échelle mondiale, en particulier dans les pays de l'Extrême-Orient où le secteur de la santé est en plein essor. L’ICO AIM fournira les fonds dont nous avons besoin pour financer la poursuite du développement de la plateforme et ses fonctionnalités qui sont prévues au cours des prochains trimestres, ainsi que pour mettre en place des équipes internationales. »

Le principal portail de référence pour les ICO, www.icobench.com, attribue une note de 4,6/5 à l'offre de marché initiale, faisant de l’ICO AIM l’une des ICO les mieux notées dans le domaine de la télésanté sur le portail. Avant tout, deux arguments expliquent cette notation excellente : Premièrement, que le système est déjà opérationnel et utilisé par des groupes hospitaliers majeurs en Allemagne, et deuxièmement, que derrière l’ICO d’Aimedis figure un conseil consultatif composé de « célébrités » reconnues internationalement dans le domaine de la santé qui contribuent au succès de la plateforme.

Sur paymentweek.com, l’auteur Steven Anderson évalue positivement l’ICO AIM et conclut : « Avec de nombreux investisseurs à la recherche du ”prochain bitcoin”, AIM pourrait très bien connaître une hausse rapide ».

Jusqu’au 26 juin, AIM peut être acheté auprès de la société d'investissement tchèque BRIC INVEST avec un bonus de prévente de 30 % PLUS une prime de bienvenue de 5 %. Le chef des opérations Miroslav Soukup affirme : « Avec notre prime de bienvenue de 5 %, nous sommes le seul endroit où vous obtiendrez 11,25 AIM pour chaque USD investi ! »

