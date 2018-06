TIS und IDEMIA bündeln Kräfte, um biometrische digitale Identitätslösungen für Finanzinstitute unter Nutzung der digitalen Identitätsplattform von IDEMIA für Forschung und Entwicklung anzubieten

COLOMBES, Frankreich--(BUSINESS WIRE)--Jun 1, 2018--Beide Unternehmen möchten künftig in Japan während des gesamten Jahres 2018 Verifikationstests für Finanzinstitute wie Banken und Kreditkartenunternehmen durchführen und dazu unter anderem gemeinsame Forschungs- und Entwicklungsarbeiten zu hochsicheren und zuverlässigen biometrischen digitalen Identitätslösungen auf Basis der digitalen Identitäts- und Zahlungsplattform von IDEMIA betreiben.

Biometrische digitale Identitätslösungen für Finanzinstitute sind Lösungen, bei denen digitale Identitätstechnologien wie biometrische Authentifizierung, Identitätsprüfung und digitale Signaturen zum Einsatz kommen. Die Integration fortschrittlicher digitaler Identitätstechnologien wird die Entwicklung sicherer und komfortabler Dienste für Endbenutzer ermöglichen.

TIS hat basierend auf seiner reichen Erfahrung mit der Entwicklung von kritischen Systemen für Kreditkartenunternehmen und Spitzentechnologien den Markennamen „PAYCIERGE“ geschaffen. Das Unternehmen hat ein breites Dienstleistungsangebot entwickelt, von Geschäftssystemen, die Debit- und Prepaid-Karten verarbeiten, bis hin zu mobilen Lösungen, die im Nahbereich der Verbraucher eingesetzt werden und den Komfort des Benutzers erhöhen.

IDEMIA ist weltweit führend in der Biometrie (Fingerabdruck-, Gesichts- und Iriserkennung), digitale Identität und Zahlungslösungen. Das Unternehmen hat langjährige Erfahrung über die gesamte Wertschöpfungskette im Bereich Augmented Identity und bietet zahlreichen öffentlichen und privaten Märkten ein umfassendes Angebot im Bereich digitales Vertrauen (Identitätsprüfungstechnologien, risikobasierte Authentifizierung, Online-Verträge für den Omni-Channel, digitale Zahlungen usw.).

TIS und IDEMIA wollen nun die Technologien beider Unternehmen zusammenführen, um hochzuverlässige und komfortable mobilbasierte biometrische digitale Identitätslösungen für Finanzinstitute wie Banken und Kreditkartenunternehmen anzubieten.

Im Folgenden sind einige Anwendungsbereiche aufgeführt:

Möglichkeit der Eröffnung eines Bankkontos innerhalb weniger Minuten von einem entfernten Standort aus unter Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen (KYC*, AML* usw.) Gesichtsauthentifizierung für sicheren Zugriff und hochsensible Transaktionen (Geldüberweisungen und Online-Zahlungen) Ermöglichung der Beantragung aller Arten von Finanzprodukten (Darlehen, Sparen, Lebensversicherung, etc.) in gesetzeskonformer Form an jedem Ort, zu jeder Zeit und auf jedem Gerät

TIS entwickelt seit 2016 das neue Konzept „PAYCIERGE 2.0“, das an die Bedürfnisse des sich ständig wandelnden Zahlungsverkehrsmarktes angepasst ist und bietet die neuen Lösungen für diesen Markt an. Die Verknüpfung der biometrischen Authentifizierungstechnologie und -dienstleistungen von IDEMIA mit den Erfahrungen und Technologien aus der Finanzindustrie von TIS wird den Dienstleistungswert im Konsumbereich erhöhen und zu einer Vielzahl von Zahlungsdiensten mit einem hohen Maß an Sicherheit und Benutzerfreundlichkeit führen.

Pierre Barrial, Executive Vice President des Geschäftsbereichs Financial Institutions von IDEMIA, kommentierte die geplanten Forschungsarbeiten mit den Worten: „Ich bin stolz auf unsere Partnerschaft mit TIS. Indem wir das industriespezifische Wissen von IDEMIA in der ID-Integration mit der hervorragenden IS-Integration von TIS kombinieren, können wir herausragende Mehrwertdienste für japanische Finanzinstitute schaffen, neue Kunden gewinnen, den Markteintritt beschleunigen und die Integrationskosten senken.“

Kiyotaka Nakamura, Managing Executive Officer und Division Manager der Payment Services Division, Service Strategy Sector, bei TIS, äußerte sich wie folgt: „Ich freue mich sehr, dass wir die Forschungs- und Entwicklungsarbeiten mit IDEMIA, dem weltweit führenden Anbieter im Bereich Augmented Identity, ankündigen konnten. TIS hat ‚PAYCIERGE‘-Lösungen entwickelt, die Bedeutung von Sicherheit und Benutzerfreundlichkeit ist jedoch erst im Zuge der jüngsten Fortschritte in der Finanztechnologie deutlich geworden. Auf Grundlage der von TIS erworbenen Erfahrungen und Technologien sowie der Sicherheitstechnologien und benutzerfreundlichen Lösungen von IDEMIA werden sich Geschäftsinnovationen sowie die Markterschließung im Bereich des Zahlungsverkehrs ergeben.“

*KYC: Know Your Customer *AML: Anti-Money Laundering

Über PAYCIERGE

Die Lösung „PAYCIERGE“ von TIS ist die übergreifende Marke für Massenzahlungslösungen, die allen Kunden, die Massenzahlungen durchführen müssen, sehr komfortable und sichere Mechanismen bietet. „PAYCIERGE 2.0“ ist ein neues Konzept, das an die Bedürfnisse des sich ständig entwickelnden Zahlungsverkehrsmarktes angepasst ist. Es trägt durch die Integration zuverlässiger Systeme und sicherer Abläufe zum Geschäftserfolg bei, wobei hochmoderne Technologien zum Einsatz kommen, die einen beträchtlichen Marktanteil in der Kreditkartenbranche haben, sowie die umfassenden Kenntnisse von TIS rund um das Thema „Verbindungen“, was die Stärkung von „Verbindungen“ durch Allianzen sowie eine offene API-Plattform und die Entwicklung von Überseemärkten umfasst.

Weitere Informationen finden Sie unter folgendem Link: https://www.tis.jp/service_solution/paycierge/

Über TIS

TIS von der TIS INTEC Group bietet neben der SI- und Auftragsentwicklung eine Vielzahl serviceorientierter IT-Lösungen für Rechenzentren und die Cloud. Das Unternehmen unterhält zudem ein weltweites Supportsystem mit zentralem Standort in der Region China und ASEAN, das mehr als 3.000 Geschäftspartner in verschiedenen Branchen wie Finanzen, Produktion, Vertrieb/Service, öffentlicher Sektor und Kommunikation betreut, um zum Geschäftswachstum der Kunden beizutragen.

Weitere Informationen finden Sie unter folgendem Link: http://www.tis.com

Über IDEMIA

Aus OT-Morpho ist inzwischen IDEMIA geworden, der weltweit führende Anbieter im Bereich Augmented Identity, der das Ziel verfolgt, Bürger und Verbraucher gleichermaßen in die Lage zu versetzen, so zu interagieren, zu bezahlen, sich zu vernetzen, zu reisen und zu wählen, wie es in der vernetzten Welt von heute möglich ist. Die Sicherung unserer Identität ist in der Welt, in der wir heute leben, von größter Bedeutung. Mit unserem entschiedenen Eintreten für „Augmented Identity“ definieren wir die Art und Weise neu, wie wir denken, produzieren und dieses Gut für Personen oder Objekte nutzen und schützen. Wir sorgen für Privatsphäre und Vertrauen und garantieren sichere, authentifizierte und verifizierbare Transaktionen für internationale Kunden aus den Sektoren Finanzen, Telekommunikation, Identitätsdienste, öffentliche Sicherheit und IoT. OT (Oberthur Technologies) und Safran Identity & Security (Morpho) haben sich zu IDEMIA zusammengeschlossen. Mit Erlösen von fast 3 Mrd. US-Dollar und 14.000 Mitarbeitern weltweit betreut IDEMIA Kunden in 180 Ländern.

Weitere Informationen finden Sie unter www.idemia.com. Folgen Sie @IdemiaGroup auf Twitter.

