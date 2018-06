Kilometer für die Kinderkrebsforschung: MotorradreifenDirekt.de unterstützt erneut Wheels 4 Health

HANNOVER, Germany--(BUSINESS WIRE)--Jun 1, 2018--Wheels 4 Health ist das Herzensprojekt des Initiators und leidenschaftlichen Bikers Nico Stockmayer. Die Idee: Touren für einen guten Zweck. Für jeden gefahrenen Kilometer geben Sponsoren dabei einen beliebigen Betrag. Dafür verbindet Nico Stockmayer Ernst mit Vergnügen, indem er mit seiner Yamaha XT1200Z Super Tenere „Black Pearl“ etwa 8.200 Kilometer quer durch Westeuropa fährt. Je mehr Spender also etwas pro Kilometer dazugeben, desto größer ist die Summe, die am Ende der Forschungsgruppe Experimentelle Onkologie der Kinderklinik Amsterdamer Straße in Köln zugutekommt, die sich der Kinderkrebsforschung widmet. MotorradreifenDirekt.de unterstützt die Aktion in diesem Jahr erneut – und hilft dabei, dass möglichst viele Biker zum Gelingen beitragen: Denn pro im Shop gekauftem Satz Touringreifen spendet MotorradreifenDirekt.de einen Euro an das Projekt. Marke und Modell sind dabei nicht festgelegt. Natürlich kann man zusätzlich auch selbst Kilometersponsor werden oder einen frei wählbaren Betrag dazugeben – jeder Euro zählt.

Die Tour führt den 39-Jährigen dieses Jahr an den südlichsten und den westlichsten Punkt des europäischen Festlands, nachdem es im vorigen Jahr an den nördlichsten befahrbaren Punkt am Nordkap ging. Geplant sind 8.200 Kilometer: vom Rheinland aus durch Frankreich, über die Pyrenäen, durch Spanien und bis nach Cabo de Roca, nordwestlich von Lissabon. Anschließend geht es ins spanische Tarifa, von dort aus entlang der Küste bis in die französischen Seealpen und schließlich über die Schweizer Alpen zurück ins Rheintal. Erfahrungsgemäß werden es durch spontane Abstecher und die eine oder andere Überraschung, die auf einer solch langen Tour nicht ausbleibt, auch noch ein paar Kilometer mehr.

Die Forschungsgruppe Experimentelle Onkologie der Kölner Kinderklinik Amsterdamer Straße entwickelt Verfahren, die die Wirkung von Medikamenten auf bösartige Zellen testen. Das ermöglicht individuelle Behandlungen bei resistenten Tumoren. Weil Krankenkassen nur die medizinische Standard-Therapie bezahlen und keine individuellen Heilversuche, ist die Arbeitsgruppe auf Unterstützer angewiesen. Notwendige Geräte etwa werden allein über Drittmittel finanziert.

„Wheels 4 Health ist uns eine ebenso große Herzensangelegenheit wie Nico Stockmayer“, sagt Oliver Pflaum von MotorradreifenDirekt.de. „Sein Enthusiasmus für das Projekt ist mitreißend. Deswegen unterstützen wir die Aktion auch dieses Jahr wieder sehr gern und hoffen darauf, dass viele Spenden-Euros aus den Verkäufen zustande kommen und wir noch eine Menge weiterer Biker zum Mitmachen anregen können.“

Weitere Informationen zu Wheels 4 Health gibt es unter www.motorradreifendirekt.de/i/wheels4health.

