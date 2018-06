Mitsubishi Shipbuilding y MHPS lanzan ACTIVE FUNNEL, un avanzado sistema de reducción de óxidos de azufre (SOx)

YOKOHAMA, Japón--(BUSINESS WIRE)--jun. 1, 2018--Mitsubishi Shipbuilding Co., Ltd. (Mitsubishi Shipbuilding) y Mitsubishi Hitachi Power Systems, Ltd. (MHPS) han lanzado conjuntamente ACTIVE FUNNEL, el sistema de reducción de SOx más avanzado del mundo. Se trata de una chimenea que contiene una estructura de depuración de gases de escape óptimamente diseñada para la reducción del dióxido de azufre (SO 2 ) de los gases de escape generados por los combustibles con un contenido de azufre del 3,5 % a niveles del 0,1 %, conforme a las nuevas regulaciones sobre emisiones de SOx que entrarán en vigor a nivel internacional a partir del 1 de enero de 2020.

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20180601005257/es/

ACTIVE FUNNEL for Very Large Container Ships (Photo: Business Wire)

El nuevo y fiable sistema de reducción de SOx se ha desarrollado mediante la combinación de las tecnologías integrales de tratamiento de gases de escape de MHPS, desarrolladas gracias a la provisión de sistemas de desulfuración para centrales térmicas y la experiencia en ingeniería naval de Mitsubishi Shipbuilding, cuyo desarrollo viene avalado por su larga experiencia en construcción naval. Los sistemas de desulfuración de gases de combustión terrestres de MHPS tienen la capacidad de tratar el equivalente de 7 a 20 veces las emisiones de un motor diesel marino de gran tamaño.

ACTIVE FUNNEL es más adecuado para buques portacontenedores de gran tamaño que producen altas emisiones de gases de escape y que cuentan con un espacio limitado para la instalación de sistemas de reducción de SOx. Puede desulfurar grandes cantidades de gases de escape y su diseño flexible facilita su instalación, incluso en los espacios estrechos entre las bodegas de los contenedores, al tiempo que mantiene la capacidad de los contenedores de los buques. ACTIVE FUNNEL también puede instalarse en los buques ya existentes ya que se ofrece como un módulo y cuenta con un corto período de adaptación.

El ACTIVE FUNNEL, aplicable tanto a sistemas de bucle abierto como a sistemas híbridos *1,consta de una chimenea tradicional con una función avanzada de eliminación de SOx.

En el futuro, la línea de productos se ampliará gracias a la aplicación de la nueva tecnología ACTIVE FUNNEL a los petroleros de gran tamaño (VLCC: 200.000-310.000 TPM *2 ) y mineraleros de gran tamaño (VLOC).

Cuando entren en vigor las nuevas regulaciones sobre las emisiones de SOx, se espera que ACTIVE FUNNEL contribuya al desarrollo económico del transporte marítimo a nivel mundial, además de hacerlo respetuoso con el medio ambiente.

El comunicado en el idioma original, es la versión oficial y autorizada del mismo. La traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.

Vea la versión original en businesswire.com:https://www.businesswire.com/news/home/20180601005257/es/

CONTACT: CONTACTO DE PRENSA:

Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.

James Bennett, +81-(0)3-6716-2168

Director mundial de comunicaciones de marketing

mediacontact_global@mhi.co.jp

Fax: +81-(0)3-6716-5860

KEYWORD: ASIA PACIFIC JAPAN

INDUSTRY KEYWORD: TECHNOLOGY HARDWARE TRANSPORT MARITIME OTHER TRANSPORT MANUFACTURING ENGINEERING OTHER MANUFACTURING ENVIRONMENT

SOURCE: Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.

Copyright Business Wire 2018.

PUB: 06/01/2018 03:28 AM/DISC: 06/01/2018 03:28 AM

http://www.businesswire.com/news/home/20180601005257/es