TIS et IDEMIA s’associent pour fournir des solutions d’identité numérique et biométrique aux institutions financières utilisant la plateforme d'identité numérique d'IDEMIA pour la recherche et le développement

COLOMBES, France--(BUSINESS WIRE)--juin 1, 2018--Les deux sociétés ont pour objectif de mener au Japon au cours de l'année 2018 des tests de vérification auprès d'institutions financières telles que des banques et des sociétés émettrices de cartes de crédit, entre autres, en mettant en œuvre une opération conjointe de recherche et de développement des solutions d'identité numérique et biométrique hautement sécurisées et fiables s’appuyant sur la plateforme d’identité et de paiement numériques d’IDEMIA.

Les solutions d'identité numérique et biométrique pour les institutions financières sont des solutions qui reposent sur l'utilisation des technologies d'identité numérique, dont notamment l'authentification biométrique, la vérification d’identité et les signatures numériques. L’intégration de technologies avancées d'identité numérique permettra de développer et de fournir des services sécurisés et pratiques pour les utilisateurs finals.

TIS a développé la marque « PAYCIERGE » qui repose sur sa riche expérience en développement de systèmes critiques pour les sociétés émettrices de cartes de crédit et sur les technologies de pointe. Elle a développé une large gamme de services qui vont des systèmes d'entreprise gérant le traitement des cartes de débit et des cartes prépayées jusqu'aux solutions mobiles en étroitement collaboration avec les consommateurs afin d’améliorer le confort de l'utilisateur.

IDEMIA est le leader mondial de la biométrie (empreintes digitales, reconnaissance faciale et de l'iris), de l'identité numérique et des solutions de paiement. La société jouit d’une douzaine d’années d’expérience acquise au niveau international à travers l'ensemble de la chaîne de valeur dans le domaine de l'Identité augmentée et fournit à de nombreux marchés publics et privés des solutions de services de confiance numérique extrêmement complètes (technologies de vérification d'identité, authentification basée sur le risque, contrats en ligne Omni-channel, paiements numériques, etc.).

TIS et IDEMIA aspirent désormais à combiner les technologies de leurs deux sociétés pour offrir aux institutions financières, telles que les banques et les sociétés émettrices de cartes de crédit, des solutions d'identité numérique et biométrique sur mobile très fiables et pratiques pour les institutions financières.

Voici un aperçu de certaines de ses utilisations :

Permettre l'ouverture d'un compte bancaire à distance en quelques minutes tout en gérant la conformité réglementaire (KYC1, AML2, etc.). Utiliser la reconnaissance faciale pour garantir un accès sécurisé et effectuer des transactions hautement sensibles (transferts de fonds et paiements en ligne). Permettre la souscription à tout moment, n’importe où et sur n’importe quel appareil d’un produit financier (prêts, épargne, assurance vie, etc.) sous une forme conforme à la loi.

Depuis 2016, TIS développe le nouveau concept « PAYCIERGE2.0 » qui répond aux besoins du marché des paiements en constante évolution et qui offre de nouvelles solutions à ce marché. Le lien établi entre la technologie et les services d'authentification biométrique d'IDEMIA et l'expérience de l'industrie financière et les technologies acquises par TIS permettra d’augmenter la valeur des services offerts aux consommateurs et créera une large gamme de services de paiement garantissant des niveaux élevés de sécurité et de convivialité.

Pierre Barrial, vice-président exécutif de la business unit « Financial institutions » d'IDEMIA, a déclaré ce qui suit au sujet de cette opération conjointe de recherche : « Je suis fier de notre partenariat avec TIS. En combinant les meilleures connaissances d'IDEMIA en matière d'intégration d'ID et l'intégration exceptionnelle du SI de TIS, nous pouvons fournir des services à valeur ajoutée de grande qualité aux institutions financières japonaises, acquérir de nouveaux clients, accélérer l'entrée sur le marché et réduire les coûts d'intégration »

Kiyotaka Nakamura, directeur général de TIS et Responsable de la Division des Services de paiement du Secteur de la stratégie des services, a déclaré ce qui suit : « Je suis très heureux de pouvoir annoncer la mise en œuvre d’une opération de recherche et de développement avec IDEMIA, le leader mondial de l'identité augmentée. TIS développe des solutions « PAYCIERGE », mais l'importance de la sécurité et de la facilité d'utilisation est devenue évidente avec les récents progrès de FinTech. L'innovation commerciale sera renforcée et des marchés verront le jour dans le domaine des paiements grâce à l'expérience et aux technologies acquises par TIS et aux technologies de sécurité et aux solutions hautement conviviales d'IDEMIA ».

« PAYCIERGE », la solution de paiement de détail de TIS, est la marque globale de toutes les solutions de paiement de détail fournissant des mécanismes très pratiques et sécurisés à tous les clients qui ont besoin d'effectuer des paiements de détail. « PAYCIERGE 2.0 » est un nouveau concept adapté aux besoins du marché des paiements en constante évolution. Il contribue largement au succès de l'entreprise en intégrant des systèmes fiables et des opérations sécurisées qui tirent parti des technologies avancées qui détiennent une part de marché considérable dans l'industrie des cartes de crédit, et du riche savoir-faire de TIS en matière « connexions » qui consiste à renforcer les « connexions » en concluant des alliances, en utilisant une plate-forme API ouverte et en développant des marchés à l'étranger. Pour plus de détails, prière de vous référer à l'URL suivante : https://www.tis.jp/service_solution/paycierge/

TIS qui fait partie du Groupe TIS INTEC offre toute une gamme de solutions orientées services, telles que les centres de données et les solutions Cloud, en plus du développement des systèmes d’information. En même temps, elle dispose d'un système mondial d’assistance centralisé en Chine/dans les pays de l’ASEAN, qui aide plus de 3000 partenaires commerciaux appartenant à différents secteurs d’activités, tels que la finance, la production, la distribution/les service, le secteur public et les communications pour contribuer à la croissance des activités de nos clients. Pour plus de détails, prière de vous référer à l'URL suivante : http://www.tis.com

OT-Morpho est désormais devenue IDEMIA, le leader mondial de l'Identité Augmentée, et son ambition consiste à donner aux citoyens et aux consommateurs la possibilité d'interagir, de payer, de se connecter, de voyager et de voter en tirant profit d’un environnement désormais connecté. Sécuriser nos identités est devenu essentiel dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. En défendant l'Identité Augmentée, nous réinventons notre manière de penser, de produire, d’utiliser et de protéger ce bien, que ce soit pour les individus ou pour les objets. Nous assurons la confiance et le respect de la vie privée en garantissant des transactions sécurisées, authentifiées et vérifiables pour les clients internationaux des secteurs de la finance, des télécommunications, de l'identité, de la sécurité publique et de l’Internet des Objets. OT (Oberthur Technologies) et Safran Identity & Security (Morpho) se sont associées pour former IDEMIA. Avec un chiffre d'affaires de près de 3 milliards de dollars et 14 000 employés dans le monde entier, IDEMIA sert des clients dans 180 pays.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.idemia.com et suivez les sur Twitter à l’adresser suivante @IdemiaGroup.

