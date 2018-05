Le Keio Plaza Hotel Tokyo accueille la « 38e exposition de porcelaines d’Arita et d’Imari »

TOKYO--(BUSINESS WIRE)--mai 31, 2018--Le Keio Plaza Hotel Tokyo (KPH), l’un des hôtels internationaux les plus prestigieux du Japon situé dans le quartier de Shinjuku, à Tokyo accueillera la « 38 e exposition de porcelaines d'Arita et d'Imari : des origines à la modernité » du (dimanche) 1er juillet au (mercredi) 1er août 2018 durant laquelle les clients pourront découvrir les porcelaines d’Arita et d’Imari, les premières céramiques créées dans l’île méridionale de Kyushu au Japon. Des objets d’art représentatifs du style de porcelaine Ko-Imari et d’autres styles seront présentés dans l’exposition. Sept porcelainiers modernes renommés des régions d’Arita et d’Imari de la Préfecture de Saga présenteront par ailleurs leurs produits et ceux-ci seront proposés à la vente. Huit de nos restaurants serviront en outre des plats préparés pour l'occasion dans la porcelaine des régions d’Arita et d’Imari. Dans nos restaurants, de nombreux clients pourront, après leurs repas, acheter des articles en porcelaine et ressentir combien ces articles mettent en valeur les aliments.

Cette année marque la 38 e édition de cette exposition qui renvoie à l’intérêt particulier que suscitent les objets en porcelaine d’Arita et d’Imari. Cette exposition vise aussi à permettre à nos clients internationaux, qui représentent plus de 75 % de notre clientèle globale, de découvrir la beauté de la gamme Arita/Imari de porcelaines japonaises traditionnelles.

L’exposition de cette année sera consacrée à la porcelaine de styles « Ko-Karatsu » et « Ko-Imari » établie dans l’île méridionale de Kyushu. Datant du règne du seigneur Toyotomi à la fin du 16 e siècle, le style « Ko-Karatsu » est connu pour sa simplicité et sa robustesse . Les objets d’art « Ko-Imari » ont obtenu les faveurs des aristocrates européens pendant la période Edo au 17 e siècle. De magnifiques objets en porcelaine créés par des potiers renommés durant les 400 ans d’histoire de cet art seront exposés.

À propos du Keio Plaza Hotel

