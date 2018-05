Protean Electric se procure un financement de USD 40 millions par émission d'actions et se dote d'un nouveau modèle d'octroi de licences

TROY, Mich. & SHANGHAI--(BUSINESS WIRE)--mai 31, 2018--Protean Electric, la société de technologie automobile leader mondial des moteurs électriques intégrés aux roues, annonce avoir levé un financement de 40 millions de dollars par émission d'actions à l'issue de la première offre de titres financiers du cycle de financement de sa Série E.

Ce communiqué de presse contient des éléments multimédias. Voir le communiqué complet ici : https://www.businesswire.com/news/home/20180531006546/fr/

Weifu Chairman Chen Xuejun and Protean CEO Kwok-yin Chan signing the closing documents, with representatives from Oak Investment Partners, Weifu and Protean (Photo: Business Wire)

Le groupe d'investisseurs est conduit par Weifu High-Technology Group Co., Ltd. (000581.SZ), un important équipementier automobile, et l'investisseur en capital statutaire de Protean, Oak Investment Partners, une société de capital-risque multi-étapes établie de longue date.

Le processus de financement de la Série E soutiendra les activités actuelles de Protean et contribuera à la création d'un modèle mondial d'octroi de licences couvrant tous les marchés clés. En outre, Weifu a renforcé sa relation avec Protean en convenant de former une co-entreprise en Chine pour la fabrication du ProteanDrive Pd18. Cet accord inclut la création d'un centre de technologie qui sera axé sur la conception d'applications client de procédés d'ingénierie et de fabrication. Sous la direction du centre de technologie de Protean en Angleterre, la co-entreprise soutiendra le développement continu de produits et l'ingénierie de moteurs intégrés aux roues.

Selon Kwok-Yin Chan, CEO de Protean Electric, "Cet investissement renforce la position de Protean Electric en tant que leader mondial de la technologie des moteurs intégrés aux roues et des systèmes eDrive. Notre portefeuille de projets clients augmente régulièrement et nos investisseurs sont convaincus que notre technologie offre des avantages concrets pour les véhicules. Notre relation avec Weifu représente également un appui important pour l'industrialisation de ProteanDrive et nous permet de nous concentrer sur notre technologie et nos logiciels pour fournir des fonctionnalités améliorées pour les véhicules, comme l'ABS augmenté, la variation active du couple et le contrôle de la fréquence de coupure numérique."

XXuejun Chen, président de Weifu, a déclaré: "Nous sommes convaincus que la technologie de moteur intégré aux roues de Protean Electric aura impact transformateur sur le secteur automobile et tous les utilisateurs d'un véhicule. Les moteurs de roue de Protean permettent aux concepteurs de développer des véhicules axés à 100% sur les besoins du client, avec plus d'espace, des châssis plus bas, un confort accru et même des véhicules capables de se déplacer et de se garer latéralement. Nous sommes ravis de soutenir un partenaire stratégique tel que Protean."

Bandel Carano, Managing Partner chez Oak Investment Partners a déclaré pour sa part: "La technologie brevetée de Protean et le développement des moteurs de roue ProteanDrive suscitent un énorme intérêt. La transformation numérique s’accélère partout dans le monde et les véhicules deviennent plus autonomes; dès lors, une solution de motorisation intelligente et indépendante qui inclut une électronique de puissance intégrée, un contrôle numérisé, des capteurs VE autonomes intégrés et des freins à friction ne peut que changer la manière dont nous envisageons et vivons les transports."

À propos de Protean Electric

Protean Electric est une importante société de technologie automobile qui conçoit, développe et fabrique ProteanDrive, une solution de motorisation entièrement intégrée aux roues. Parce qu'elle offre une combinaison de package d'avantages, d'opportunités de conception de nouveaux véhicules, de bénéfices en termes de performances et de réduction des coûts, la technologie de Protean Electric est stratégiquement positionnée pour jouer un rôle majeur sur le marché des véhicules hybrides et électriques.

Grâce à une architecture de moteur secondaire évolutive et brevetée, le modèle Pd18, conçu pour s'intégrer à des jantes de 18 pouces, fournit la puissance et le couple nécessaires pour propulser des véhicules hybrides et électriques allant des voitures compactes aux véhicules commerciaux légers.

Protean a des unités opérationnelles au Royaume-Uni, en Chine et aux États-Unis, et son usine de construction est située à Tianjin, Chine. Pour plus d'informations, consultez le site internet: www.proteanelectric.com.

À propos de Weifu High-Technology Group CO.,Ltd.

Weifu High Technology Group Co., Ltd. (000581.SZ) est un équipementier automobile qui compte parmi les 30 plus importantes entreprises de l'industrie automobile. Actif depuis 1958 en Chine, le groupe Weifu est un leader des systèmes d'entrée de carburant et d'échappement. Avec 10 filiales et 2 co-entreprises détenues à 100% et une co-entreprise où il est associé minoritaire, le groupe Weifu est présent à l'échelle internationale aux États-Unis, au Moyen-Orient et en Asie du Sud-Est. Cotée à la Bourse de Shenzhen, Weifu Group est une société prospère affichant des revenus 2017 de plus de RMB 9 milliards et des actifs atteignant au total plus de RMB 20 milliards (environ USD 3 milliards).

À propos de Oak Investment Partners

En tant que société de capital-risque multi-étapes, Oak est axée sur les opportunités de croissance élevée dans les secteurs des technologies de l'information, des technologies de services internet, financiers et aux consommateurs, de services médicaux et d'informations sur la santé, et de l'énergie propre. La société a pour but d'aider les entreprises dynamiques à transformer leur manière de faire des affaires. Depuis sa fondation en 1978, la société a investi USD 9 milliards dans plus de 525 sociétés à travers le monde, gagnant la confiance des entrepreneurs grâce à son équipe d'experts qui leur offre en permanence des conseils et une expertise approfondie de leur secteur ainsi qu’une philosophie d'investissement cohérente.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com :https://www.businesswire.com/news/home/20180531006546/fr/

CONTACT: Médias:

Protean Electric:

Matt Stevens

matt.stevens@proteanelectric.com

ou

Viviana Pan

viviana.pan@proteanelectric.com

ou

Weifu Group:

Weixing Zhou

web@weifu.com.cn

KEYWORD: UNITED STATES ASIA PACIFIC NORTH AMERICA CHINA MICHIGAN

INDUSTRY KEYWORD: TECHNOLOGY HARDWARE ALTERNATIVE VEHICLES/FUELS AUTOMOTIVE FLEET MANAGEMENT PERFORMANCE & SPECIAL INTEREST GENERAL AUTOMOTIVE

SOURCE: Protean Electric

Copyright Business Wire 2018.

PUB: 05/31/2018 06:02 PM/DISC: 05/31/2018 06:02 PM

http://www.businesswire.com/news/home/20180531006546/fr