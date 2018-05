Mitsubishi Shipbuilding und MHPS bringen fortschrittliche SOx-Emissionsminderungsanlage ACTIVE FUNNEL auf den Markt

YOKOHAMA (Japan)--(BUSINESS WIRE)--Mai 31, 2018--Mitsubishi Shipbuilding Co., Ltd. (Mitsubishi Shipbuilding) und Mitsubishi Hitachi Power Systems, Ltd. (MHPS) haben gemeinsam die fortschrittlichste SOx-Emissionsminderungsanlage, ACTIVE FUNNEL, auf den Markt gebracht. Dabei handelt es sich um einen Trichter, der eine optimal geformte Abgasreinigungsstruktur enthält, die das Schwefeldioxid (SO 2 ) im Abgas von Kraftstoffen mit einem Schwefelgehalt von 3,5 % auf das von Kraftstoffen mit einem Schwefelgehalt von 0,1 % reduziert und damit den ab 1. Januar 2020 weltweit in Kraft tretenden SOx-Emissionsvorschriften entspricht.

Die neue und zuverlässige SOx-Emissionsminderungsanlage wurde durch die Zusammenführung der umfangreichen Abgasreinigungstechnologien von MHPS, die durch die Lieferung von Entschwefelungsanlagen für thermische Kraftwerke entstanden sind, mit dem Know-how von Mitsubishi Shipbuilding im Schiffsmaschinenbau, das sich durch die langjährige Erfahrung des Unternehmens im Schiffbau herausgebildet hat, entwickelt. Die landgestützten Rauchgasentschwefelungsanlagen von MHPS sind in der Lage, das Sieben- bis Zwanzigfache der Emissionen eines großen Schiffsdieselmotors zu behandeln.

Der ACTIVE FUNNEL eignet sich vor allem für sehr große Containerschiffe mit hohen Abgasemissionen und begrenztem Bauraum für SOx-Emissionsminderungsanlagen. Er kann große Abgasmengen entschwefeln und ermöglicht durch sein flexibles Design den Einbau auch auf engem Raum zwischen den Containerladeräumen unter Beibehaltung der Containerkapazität eines Schiffes. Der ACTIVE FUNNEL ist auch für den Einbau auf bestehenden Schiffen geeignet, da er als ein Modul geliefert wird und die Nachrüstung in kurzer Zeit erfolgen kann.

Der ACTIVE FUNNEL, der sowohl für Systeme mit offenem Kreislauf als auch für Hybridsysteme* 1 geeignet ist, bietet einen herkömmlichen Trichter mit erweiterter SOx-Beseitigungsfunktion.

In Zukunft wird die Produktpalette durch die Anwendung der neuen ACTIVE-FUNNEL -Technologie noch auf sehr große Rohöltanker (VLCC: 200‘000 – 310‘000 DWT* 2 ) und sehr große Erzfrachter (VLOC) ausgeweitet.+81

Wenn neue SOx-Emissionsvorschriften in Kraft treten, soll der ACTIVE FUNNEL zur Weiterentwicklung des umweltfreundlichen und wirtschaftlichen weltweiten Seetransports beitragen.

