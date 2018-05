Mitsubishi Shipbuilding et MHPS lancent ACTIVE FUNNEL, un système avancé de réduction du SOx

YOKOHAMA, Japon--(BUSINESS WIRE)--mai 31, 2018--Mitsubishi Shipbuilding Co., Ltd. (Mitsubishi Shipbuilding) et Mitsubishi Hitachi Power Systems, Ltd. (MHPS) ont lancé conjointement le système de réduction du SOx le plus avancé, ACTIVE FUNNEL. Il s'agit d'un entonnoir contenant une structure d'épuration des gaz d'échappement de forme optimale qui réduit le dioxyde de soufre (SO 2 ) dans le gaz d'échappement des carburants contenant 3,5 % de soufre à celui des carburants contenant 0,1 % de soufre, conformément aux règlements relatifs aux émissions de SOx récemment introduits qui entreront en vigueur le 1er janvier 2020 à l'échelle mondiale.

Le nouveau système fiable de réduction du SOx a été développé en combinant les technologies de traitement des gaz d'échappement complètes mises au point par MHPS pour la désulfurisation des centrales thermiques avec l'expertise en génie maritime développée par Mitsubishi Shipbuilding dans sa longue expérience en matière de construction navale. Les systèmes de désulfurisation de gaz de combustion terrestres de MHPS peuvent traiter l'équivalent de 7 à 20 fois les émissions d'un gros moteur diesel marin.

L' ACTIVE FUNNEL convient idéalement aux très gros navires porte-conteneurs qui émettent d'importants volumes de gaz d'échappement et disposent d'un espace limité où installer des systèmes de réduction du SOx. Il peut désulfurer des volumes de gaz d'échappement et, grâce à sa conception flexible, peut être installé dans des espaces étroits entre les soutes de conteneurs tout en conservant les capacités conteneurs d'un navire. L' ACTIVE FUNNEL convient également à une installation sur des navires existants car il est fourni en tant que module unique et sa période de rééquipement est courte.

L' ACTIVE FUNNEL, qui est applicable à la fois aux systèmes à boucle ouverte et aux systèmes hybrides* 1, fournit un entonnoir traditionnel doté d'une fonction avancée d'élimination du SOx.

À l'avenir, la gamme de produits sera étendue en appliquant la nouvelle technologie ACTIVE FUNNEL à de très gros transporteurs de brut (VLCC : 200 000-310 000 tpl* 2 ) et à de très gros transporteurs de minerai (VLOC).

À l'entrée en vigueur des nouveaux règlements relatifs aux émissions de SOx, l' ACTIVE FUNNEL devrait contribuer au développement d'un transport maritime mondial respectueux de l'environnement et économique.

