Mitsubishi Shipbuilding en MHPS lanceren Advanced SOx-verminderingssysteem ACTIVE FUNNEL

YOKOHAMA, Japan--(BUSINESS WIRE)--mei 31, 2018--Mitsubishi Shipbuilding Co., Ltd. (Mitsubishi Shipbuilding) en Mitsubishi Hitachi Power Systems, Ltd. (MHPS) hebben samen de meest geavanceerde SOx-verminderingssysteem, ACTIVE FUNNEL uitgebracht. Het is een trechter die een optimaal gevormde uitlaatgas-reinigingsstructuur heeft waardoor zwaveldioxide (SO 2 ) in de uitlaatgassen wordt verlaagd van 3,5%-zwavelgehalte brandstof naar 0,1%-zwavelgehalte brandstof, wat voldoet aan de nieuw geïntroduceerde SOx-emissieregels die vanaf 1 januari 2020 wereldwijd zullen gelden.

Dit persbericht bevat multimedia. Bekijk hier het volledige persbericht: https://www.businesswire.com/news/home/20180531005978/nl/

ACTIVE FUNNEL for Very Large Container Ships (Photo: Business Wire)

Het nieuwe en betrouwbare SOx-verminderingssysteem is ontwikkeld door het combineren van MHPS’s uitgebreide behandelingstechnieken voor uitlaatgas met ontzwavelingssystemen voor warmtekrachtcentrales met Mitsubishi Shipbuilding’s bouwkundige kennis op het gebied van zeevaart die ontwikkeld door langdurige ervaring in de scheepsbouw. MHPS’s op land gebaseerde rookgas-ontzwavelingssystemen hebben de capaciteit om 7 tot 20 keer de emissies van een grote scheepsdieselmotor te verwerken.

De ACTIVE FUNNEL is het meest geschikt voor zeer grote containerschepen met hoge uitstoot en beperkte installatieruimte voor SOx-verminderingssystemen. Het kan grote hoeveelheden uitlaatgassen ontzwavelen en het flexibele ontwerp maakt installatie op zelfs de kleinste ruimte mogelijk tussen de containerruimten, zodat de containercapaciteit van het schip behouden blijft. De ACTIVE FUNNEL is ook geschikt voor installatie op bestaande schepen omdat deze wordt geleverd als een enkele module en er weinig tijd nog is om deze aan te passen.

De ACTIVE FUNNEL die zowel op open-circulatie systemen als hybride systemen is toe te passen* 1 biedt een traditionele trechter met geavanceerde SOx-verwijderfunctie.

Vanaf nu wordt de productreeks uitgebreid door toepassing van de nieuwe ACTIVE FUNNEL -technologie bij zeer grote ruwladers (VLCC: 200,000-310,000 DWT* 2 ) en hele grote ertsladers (VLOC).

Als de nieuwe SOx-emissieregels van kracht worden moet de ACTIVE FUNNEL bijdragen aan de verdere ontwikkeling van milieuvriendelijke en economische zeetransporten wereldwijd.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

Bekijk het oorspronkelijke bericht op businesswire.com:https://www.businesswire.com/news/home/20180531005978/nl/

CONTACT: PERSCONTACT:

Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.

James Bennett, +81-(0)3-6716-2168

Global Marketing Communications Manager

mediacontact_global@mhi.co.jp

Fax: +81-(0)3-6716-5860

KEYWORD: ASIA PACIFIC JAPAN

INDUSTRY KEYWORD: TECHNOLOGY HARDWARE TRANSPORT MARITIME OTHER TRANSPORT MANUFACTURING ENGINEERING OTHER MANUFACTURING ENVIRONMENT

SOURCE: Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.

Copyright Business Wire 2018.

PUB: 05/31/2018 11:37 AM/DISC: 05/31/2018 11:37 AM

http://www.businesswire.com/news/home/20180531005978/nl