I cantieri navali Mitsubishi e MHPS lanciano il sistema di abbattimento SOx avanzato IMBUTO ATTIVO (ACTIVE FUNNEL)

YOKOHAMA, Giappone--(BUSINESS WIRE)--mag 31, 2018--Mitsubishi Shipbuilding Co., Ltd. (Cantieri navali Mitsubishi) e Mitsubishi Hitachi Power Systems, Ltd. (MHPS) hanno lanciato congiuntamente il più avanzato sistema di abbattimento di SOx, IMBUTO ATTIVO Si tratta di un imbuto che contiene una struttura abbattitrice di gas di scarico dalla forma ottimale, che riduce l’anidride solforosa (SO 2 ) nel gas di scarico di carburanti al 3,5% di zolfo, portandola a quella dei carburanti allo 0,1%, adeguandosi a quanto prescritto dalla normativa introdotta recentemente sulle emissioni di SOx che entrerà in vigore globalmente il 1° gennaio 2020.

questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20180531005994/it/

ACTIVE FUNNEL for Very Large Container Ships (Photo: Business Wire)

Il nuovo e affidabile sistema di abbattimento SOx è stato sviluppato combinando le tecnologie ad ampio spettro per il trattamento dei gas di scarico di MHPS, ricavate con l’allestimento di sistemi di desolforazione per i generatori di corrente termici con la competenza d’ingegneria marina di Mitsubishi Shipbuilding, che è stata sviluppata grazie alla lunga esperienza nelle costruzioni navali. I sistemi di desolforazione dei fumi prodotti su terra da MHPS riescono a depurare l’equivalente variabile tra 7 e 20 volte le emissioni di un motore diesel marino di grandi dimensioni.

L’ IMBUTO ATTIVO è adattissimo a navi portacontainer di grandissima stazza con alte emissioni di gas di scarico e scarso spazio d’installazione per i sistemi di abbattimento del SOx. È in grado di desolforare grandi quantità di gas di scarico e la sua progettazione flessibile consente l’installazione anche in spazi ristretti tra le stive per container, senza intaccare la capacità di carico container della nave. L’ IMBUTO ATTIVO è anche adatto all’installazione su navi già costruite, poiché viene fornito come un modulo e richiede un breve periodo per l’aggiornamento.

L’ IMBUTO ATTIVO che è applicabile sia a sistemi ad anello aperto che a sistemi ibridi* 1 fornisce un imbuto tradizionale con funzione avanzata di eliminazione SOx.

Per il futuro il catalogo prodotti verrà ampliato applicando la nuova tecnologia IMBUTO ATTIVO alle VLCC (Very Large Crude Carrier: grandissime petroliere) (DWT* 200.000-310.000* 2 e VLOC (Very Large Ore Carrier: grandissime navi minerarie).

Quando entreranno in vigore le nuove normative sulle emissioni di SOx, si prevede che l’ IMBUTO ATTIVO contribuirà all’ulteriore sviluppo di trasporti a basso impatto ambientale e marino globale a basso costo.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Vedi la versione originale su businesswire.com:https://www.businesswire.com/news/home/20180531005994/it/

CONTACT: REFERENTE MEZZI D’INFORMAZIONE A STAMPA:

Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.

James Bennett, +81-(0)3-6716-2168

Global Marketing Communications Manager

mediacontact_global@mhi.co.jp

Fax: +81-(0)3-6716-5860

KEYWORD: ASIA PACIFIC JAPAN

INDUSTRY KEYWORD: TECHNOLOGY HARDWARE TRANSPORT MARITIME OTHER TRANSPORT MANUFACTURING ENGINEERING OTHER MANUFACTURING ENVIRONMENT

SOURCE: Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.

Copyright Business Wire 2018.

PUB: 05/31/2018 11:41 AM/DISC: 05/31/2018 11:41 AM

http://www.businesswire.com/news/home/20180531005994/it