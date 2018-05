Bentall Kennedy publie son sommaire du rapport sur la responsabilité d'entreprise 2018 soulignant la valeur de la durabilité dans l'investissement immobilier commercial

TORONTO--(BUSINESS WIRE)--mai 31, 2018--Bentall Kennedy a publié son sommaire du rapport sur la responsabilité d'entreprise 2018 présentant ses réalisations environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) au cours de la dernière année. Le rapport de cette année a mis l'accent sur une compréhension redéfinie de la durabilité et sur les contributions positives des engagements ESG à la création de valeur financière à long terme et à l'atténuation des risques pour les investisseurs immobiliers commerciaux.

Ce communiqué de presse contient des éléments multimédias. Voir le communiqué complet ici : https://www.businesswire.com/news/home/20180531005778/fr/

(Photo: Business Wire)

« Le développement durable reconnaît l'importance d'offrir une valeur financière aux clients en créant des espaces écologiquement et socialement responsables où les occupants exigeants souhaitent vivre, travailler, magasiner et jouer », a déclaré Gary Whitelaw, chef de la direction de Bentall Kennedy. « Comprise dans cette nouvelle perspective, la durabilité devient un moteur d'activité durable et un agent de changement autopropulsé pour les environnements naturels et bâtis que nous apprécions tous. »

Le rapport donne un aperçu des façons dont l'entreprise investit dans des programmes sociaux, de gouvernance et environnementaux qui augmentent le bénéfice net d'exploitation, améliore la fidélité des locataires et favorisent des rendements stables à long terme. Les programmes s'appuient sur des données pour se prémunir contre les risques liés au changement climatique en réduisant la consommation d'énergie, la consommation d'eau et les déchets dans les bâtiments du portefeuille nord-américain de l'entreprise.

« Les outils de données et d'analyse sont la clé de notre engagement à améliorer la performance de chaque actif. Nous surveillons les données exhaustives sur les immeubles et le portefeuille pour améliorer continuellement et corriger les erreurs afin d'obtenir des résultats supérieurs », a déclaré Giselle Gagnon, première vice-présidente en charge du Groupe des ressources stratégiques de Bentall Kennedy. « Cette approche nous aide à améliorer la performance des bâtiments, à réduire les coûts d'exploitation et à accroître la compétitivité globale des actifs immobiliers que nous gérons pour nos clients et pour les investisseurs de fonds. »

Téléchargez le sommaire du rapport sur la responsabilité d'entreprise de Bentall Kennedy en visitant : www.bentallkennedy.com/cr

À propos de Bentall Kennedy

Bentall Kennedy, entreprise de Gestion Placements Sun Life, est l’un plus grands conseillers en investissement immobilier mondiaux et l’un des principaux fournisseurs de Services immobiliers d’Amérique du Nord. Bentall Kennedy sert les intérêts de plus de 500 clients institutionnels avec une expertise en biens pour bureaux, vente au détail, secteur industriel et multirésidentiel dans le Canada et les États-Unis. Le groupe de gestion d’investissement de Bentall Kennedy compte environ 47 milliards de $ CA/36 milliards de $ US d’actifs sous gestion (au 31 mars 2018). Nous sommes un des plus grands fournisseurs de services immobiliers au Canada où nous gérons plus de 60 millions de pieds carrés d’espaces pour des clients indépendants et de gestion des placements (au 31 mars 2018). Bentall Kennedy est membre d’UNPRI et un chef de file reconnu en investissement de propriété responsable classé parmi les meilleures entreprises du monde selon le Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB) pour la septième année consécutive depuis que le GRESB a été créé.

Bentall Kennedy comprend Bentall Kennedy (Canada) Limited Partnership, Bentall Kennedy (U.S.) Limited Partnership et les groupes d’investissement de prêt immobilier et commerciaux de certaines de leurs entreprises affiliées, le tout comprend une équipe de professionnels de l’immobilier couvrant plusieurs entités juridiques. Les actifs sous gestion indiqués ci-dessus comprennent les biens immobiliers et les investissements en prêt immobilier des entreprises au sein de Bentall Kennedy.

Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le site www.bentallkennedy.com.

Consultez la version source sur businesswire.com :https://www.businesswire.com/news/home/20180531005778/fr/

CONTACT: Bentall Kennedy

Contact médias :

Rahim Ladha

Vice-président des communications d’entreprise

(mobile) 416-986-9027

rladha@bentallkennedy.com

KEYWORD: NORTH AMERICA CANADA

INDUSTRY KEYWORD: PROFESSIONAL SERVICES REIT FINANCE ENVIRONMENT CONSTRUCTION & PROPERTY COMMERCIAL BUILDING & REAL ESTATE

SOURCE: Bentall Kennedy

Copyright Business Wire 2018.

PUB: 05/31/2018 09:33 AM/DISC: 05/31/2018 09:33 AM

http://www.businesswire.com/news/home/20180531005778/fr