LOVOO lance la vidéo en direct en France et en Suisse

DRESDE, Allemagne--(BUSINESS WIRE)--mai 31, 2018--LOVOO, une application phare de rencontres en Europe, a annoncé aujourd'hui le lancement d'un service de vidéo en direct en France et en Suisse.

LOVOO Live permet aux utilisateurs de diffuser et de visionner de la vidéo en direct, inviter d'autres personnes à rejoindre leur flux, dialoguer, remporter des cadeaux virtuels, créer des interactions plus authentiques et simplifier encore les rencontres. Le lancement de la vidéo en direct en France et en Suisse emboîte le pas au lancement de Live en Autrice il y a deux semaines, où une moyenne de 15% des utilisateurs a eu recours à la vidéo dès le premier jour.

"Les premières données sur Live en France et en Suisse sont bonnes, avec un visionnage moyen dépassant les 15 minutes par jour, et une diffusion moyenne de plus de 45 minutes par jour, soit des niveaux comparables à ceux constatés durant les premiers jours du service vidéo sur notre application MeetMe", déclare Geoff Cook, chef de la direction de The Meet Group.

"Nous avons été surpris par la rapide adoption des cadeaux sur LOVOO", poursuit Cook. "Sur MeetMe, il a fallu six mois à partir du lancement des cadeaux pour que 2% des utilisateurs fassent des cadeaux. Sur LOVOO, nous avons atteint ce jalon dès la première semaine. Comme les cadeaux sont le pilier de notre moteur de monétisation vidéo, nous sommes encouragés par ces données préliminaires. Nous y voyons un témoignage de l'amélioration continue de notre plateforme vidéo, ce qui nous permet de développer une fonctionnalité et de la déployer rapidement sur quatre applications de taille. Nous projetons de continuer l'exécution du déploiement de LOVOO Live d'un pays à l'autre pendant la deuxième moitié de 2018, avec les prochains grands lancements prévus en Italie, Espagne et Allemagne."

Florian Braunschweig, cofondateur de LOVOO et directeur général pour l'Europe chez The Meet Group: "Nous pensons que la diffusion vidéo en direct jouera un rôle important dans l'avenir des rencontres. Nos utilisateurs veulent se montrer, ainsi que leur environnement, et la vidéo en direct est une puissante technologie en termes d'authenticité et de rapprochement, mais aussi pour son côté divertissant. Les rencontres, les relations et l'amour sont des expériences intrinsèquement intéressantes, et nous pensons que Live deviendra une nouvelle fonctionnalité de taille pour LOVOO."

A propos de The Meet Group

The Meet Group (NASDAQ: MEET) est un portefeuille d’applications mobiles sociales et ludiques conçues pour satisfaire le besoin universel de contacts humains. Nous exploitons une puissante plateforme de diffusion vidéo en direct, permettant à notre communauté mondiale de tisser des liens pertinents. Nous applications phares MeetMe®, LOVOO®, Skout® et Tagged®, sont utilisées chaque jour par des millions d'utilisateurs actifs, avec un nombre incalculable de conversations, d'amitiés, de rencontres et de mariages. Nos applications, disponibles sur iPhone, iPad et Android dans de multiples langues, associent innovation de produit à la science des données sophistiquées afin de divertir et de connecter les utilisateurs. The Meet Group génère un chiffre d'affaires diversifié composé d'achats intégrés, d'abonnements et de publicités, et dispose de bureaux à New Hope, Philadelphie, San Francisco, Dresde et Berlin. Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter themeetgroup.com, et suivez-nous sur Facebook, Twitter ou LinkedIn.

A propos de LOVOO

Fondée en 2012, LOVOO est une application européenne de rencontres de premier plan, et la plus importante application de rencontres germanophone en termes de téléchargements. La société privée est basée à Dresde et Berlin, en Allemagne, et son application est disponible en 15 langues dans le monde entier. LOVOO change la vie des personnes en transformant la manière dont elles se rencontrent via des algorithmes de localisation novateurs et des caractéristiques d'applications-radars qui aident les utilisateurs à trouver des personnes leur correspondant vraiment. Découvrez LOVOO en allant sur LOVOO.com, en téléchargeant l'application sur iPhone ou Android, en vous abonnant au blog de LOVOO, ou en suivant LOVOO sur Twitter et Facebook.

Déclarations prospectives

Certaines déclarations contenues dans ce communiqué de presse constituent des déclarations prospectives au sens du Private Securities Litigation Reform Act de 1995, y compris le fait de savoir si les premières données Live de France et de Suisse s'avèrent révélatrices de données à venir, y compris la durée moyenne de visionnage de l'utilisateur et la durée moyenne de diffusion du diffuseur, le taux d'adoption des cadeaux sur LOVOO à l'avenir, le fait de savoir si nous continuerons d'améliorer notre plateforme vidéo comme prévu, si nous pouvons rapidement déployer des fonctionnalités sur nos quatre applications comme prévu, si nous déploierons LOVOO Live pays par pays pendant le deuxième semestre 2018, avec les prochains grands lancements en Italie, Espagne et Allemagne, le fait de savoir si la diffusion en direct jouera un rôle important dans les rencontres de demain, si nos utilisateurs continueront de vouloir se montrer ainsi que leur environnement, et si Live deviendra une fonctionnalité importante pour LOVOO. Toutes les déclarations autres que les déclarations de faits historiques ici contenus sont des déclarations prospectives. Les termes "croit", "peut", "estime", "continue", "anticipe", "a l'intention de", "devrait", "envisage", "pourrait", "cible", "potentiel", "projette", "est probable", "devrait" et expressions similaires, se rapportant à nous, visent à identifier des déclarations prospectives. Des facteurs importants pouvant entraîner un écart entre les résultats réels et ceux contenus dans les déclarations prospectives incluent le risque que nos applications ne fonctionnent pas facilement ou comme prévu, le risque que nous ne soyons pas en mesure de lancer des fonctionnalités et des mises à niveau additionnelles comme prévu, le risque que des événements imprévus n'affectent la fonctionnalité de nos applications avec des systèmes d'exploitation mobiles à succès, que des changements au sein de ces systèmes d'exploitation ne dégradent la fonctionnalité de nos applications mobiles ainsi que d'autres problèmes inattendus susceptibles d'exercer un impact négatif sur l'utilisation des appareils mobiles. Pour de plus amples informations relatives à nos facteurs de risques, veuillez consulter les dossiers déposés auprès de la Securities and Exchange Commission ("SEC"), dont le formulaire 10-K correspondant à l'exercice clos au 31 décembre 2017, déposé auprès de la SEC le 16 mars 2018. Toute déclaration prospective réalisée par nous-mêmes n'est valable qu'à la date à laquelle elle a été effectuée. Des facteurs ou événements susceptibles d'entraîner un écart avec les résultats réels peuvent survenir périodiquement, et nous ne sommes pas en mesure de les prévoir tous. Nous rejetons toute obligation de mise à jour publique des déclarations prospectives, que ce soit à la suite d'informations nouvelles, de développements futurs ou autres, sauf dans les cas requis par la loi.

