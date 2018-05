TEN--French Open Results

PARIS (AP) — Results Wednesday from the French Open at Stade Roland Garros (seedings in parentheses):

Men's Singles

First Round

Jeremy Chardy, France, def. Tomas Berdych (17), Czech Republic, 7-6 (5), 7-6 (8), 1-6, 5-7, 6-2.

Second Round

Lucas Pouille (15), France, v. Cameron Norrie, United Kingdom, 6-2, 6-4, 5-7, susp.

Dominic Thiem (7), Austria, v. Stefanos Tsitsipas, Greece, 6-2, 2-6, 6-4, susp.

David Goffin (8), Belgium, def. Corentin Moutet, France, 7-5, 6-0, 6-1.

Gael Monfils (32), France, def. Martin Klizan, Slovakia, 6-2, 6-4, 6-4.

Marco Cecchinato, Italy, def. Marco Trungelliti, Argentina, 6-1, 7-6 (1), 6-1.

Pablo Carreno-Busta (10), Spain, def. Federico Delbonis, Argentina, 7-6 (0), 7-6 (2), 3-6, 6-4.

Roberto Bautista-Agut (13), Spain, def. Santiago Giraldo, Colombia, 6-4, 7-5, 6-3.

Novak Djokovic (20), Serbia, def. Jaume Antoni Munar Clar, Spain, 7-6 (1), 6-4, 6-4.

Fernando Verdasco (30), Spain, def. Guido Andreozzi, Argentina, 6-3, 6-2, 6-2.

Grigor Dimitrov (4), Bulgaria, def. Jared Donaldson, United States, 6-7 (2), 6-4, 4-6, 6-4, 10-8.

Matteo Berrettini, Italy, def. Ernests Gulbis, Latvia, 6-2, 3-6, 6-4, 6-3.

Kei Nishikori (19), Japan, def. Benoit Paire, France, 6-3, 2-6, 4-6, 6-2, 6-3.

Gilles Simon, France, def. Sam Querrey (12), United States, 1-6, 7-6 (3), 6-4, 6-1.

Karen Khachanov, Russia, def. Guillermo Garcia-Lopez, Spain, 6-2, 7-6 (7), 6-7 (0), 6-3.

Damir Dzumhur (26), Bosnia-Herzegovina, def. Radu Albot, Moldova, 6-3, 6-3, 5-7, 1-6, 7-5.

Alexander Zverev (2), Germany, def. Dusan Lajovic, Serbia, 2-6, 7-5, 4-6, 6-1, 6-2.

Women's Singles

First Round

Simona Halep (1), Romania, def. Alison Riske, United States, 2-6, 6-1, 6-1.

Second Round

Katerina Siniakova, Czech Republic, def. Kateryna Kozlova, Ukraine, 6-7 (4), 6-4, 6-4.

Barbora Strycova (26), Czech Republic, def. Ekaterina Makarova, Russia, 6-4, 6-2.

Yulia Putintseva, Kazakhstan, def. Jennifer Brady, United States, 6-4, 6-3.

Qiang Wang, China, def. Petra Martic, Croatia, 6-1, 6-1.

Madison Keys (13), United States, def. Caroline Dolehide, United States, 6-4, 6-1.

Naomi Osaka (21), Japan, def. Zarina Diyas, Kazakhstan, 6-4, 7-5.

Mihaela Buzarnescu (31), Romania, def. Rebecca Peterson, Sweden, 6-1, 6-2.

Elina Svitolina (4), Ukraine, def. Viktoria Kuzmova, Slovakia, 6-3, 6-4.

Petra Kvitova (8), Czech Republic, def. Lara Arruabarrena-Vecino, Spain, 6-0, 6-4.

Anett Kontaveit (25), Estonia, def. Alexandra Dulgheru, Romania, 7-5, 6-2.

Camila Giorgi, Italy, def. Mariana Duque-Marino, Colombia, 6-0, 6-3.

Sloane Stephens (10), United States, def. Magdalena Frech, Poland, 6-2, 6-2.

Daria Kasatkina (14), Russia, def. Kirsten Flipkens, Belgium, 6-3, 6-3.

Maria Sakkari, Greece, def. Carla Suarez-Navarro (23), Spain, 7-5, 6-3.

Pauline Parmentier, France, def. Alize Cornet (32), France, 6-7 (2), 6-4, 6-2.

Caroline Wozniacki (2), Denmark, def. Georgina Garcia Perez, Spain, 6-1, 6-0.

Men's Doubles

First Round

Calvin Hemery, France and Stephane Robert, France, def. Matthew Erden, Australia, and Donald Young, United States, 6-2, 4-6, 7-6 (6).

Evgeny Donskoy, Russia and Miguel Angel Reyes-Varela, Mexico def. Aisam-ul-haq Qureshi, Pakistan and Jean-julien Rojer, Netherlands, 6-7 (2), 7-6 (5), 6-4.

Lukasz Kubot, Poland and Marcelo Melo (1), Brazil, def. Marco Cecchinato, Italy and Marton Fucsovics, Hungary, 6-4, 7-5.

Gregoire Jacq, France and Benjamin Bonzi, France, def. Scott Lipsky, United States and Tennys Sandgren, United States, 6-2, 6-4.

Nikoloz Basilashvili, Georgia and John Millman, Australia, def. Arthur Rinderknech, France and Florian Lakat, France, 6-3, 3-6, 7-5.

Maximo Gonzalez, Argentina and Nicolas Jarry, Chile, def. Paolo Lorenzi, Italy and Mischa Zverev, Germany, 6-1, 6-2.

Stephane Robert, France and Calvin Hemery, France, def. Donald Young, United States and Matthew Ebden, Australia, 6-2, 4-6, 7-6 (6).

Marcel Granollers, Spain and Pablo Cuevas (11), Uruguay, def. Daniel Nestor, Canada and Jeremy Chardy, France, 7-5, 6-2.

Steve Johnson, United States and Jack Sock, United States, def. Nicholas Monroe, United States and John-Patrick Smith, Australia, 7-6 (6), 6-4.

Nicolas Mahut, France and Pierre Hughes Herbert (6), France, def. Robert Lindstedt, Sweden and Marcin Matkowski, Poland, 6-4, 3-6, 7-6 (6).

Evgeny Donskoy, Russia and Miguel Angel Reyes-Varela, Mexico, def. Aisam Qureshi, Pakistan and Jean-Julien Rojer (7), Netherlands, 6-7 (2), 7-6 (5), 6-4.

Leonardo Mayer, Argentina and Joao Sousa, Portugal, def. Constant Lestienne, France and Geoffrey Blancaneaux, France, 7-6 (3), 6-3.

Santiago Gonzalez, Mexico and Marcelo Demoliner, Brazil, def. Roman Jebavy, Czech Republic and Andrei Vasilevski, Belarus, 7-6 (5), 6-7 (8), 7-6 (2).

Feliciano Lopez, Spain and Marc Lopez (12), Spain, def. Andres Molteni, Argentina and Guillermo Duran, Argentina, 6-3, 6-4.

Daniele Bracciali, Italy and Andreas Seppi, Italy, def. Philipp Petzschner, Germany and Maximilian Marterer, Germany, 2-6, 7-6 (6), 6-4.

Guido Pella, Argentina and Diego Schwartzman, Argentina, def. Antonie Hoang, France and Ugo Humbert, France, 6-3, 6-3.

Rajeev Ram, United States and Ivan Dodig (9), Croatia, def. Hans Podlipnik, Chile and Jackson Withrow, United States, 4-6, 6-4, 6-1.

James Cerretini, United States and Marcelo Arevalo-Gonzalez, El Salvador, def. Jan-Lennard Struff, Germany and Ben Mclachlan (14), Japan, 6-7 (4), 7-6 (3), 6-3.

Divij Sharan, India and Yuki Bhambri, India, def. Fabrice Martin, France and Purav Raja, India, 6-3, 5-7, 6-4.

Oliver Marach, Austria and Mate Pavic (2), Croatia, def. Adil Shamasdin, Canada and Sander Arends, Netherlands, 6-2, 6-2.

Women's Doubles

First Round

Kristina Mladenovic, France and Timea Babos (1), Hungary, def. Shuai Zhang, China and Ajla Tomljanovic, Australia, 6-1, 6-4.

Kveta Peschke, Czech Republic and Nicole Melichar (13), United States, def. Shuai Peng, China and Christina McHale, United States, 6-4, 2-6, 7-6 (3).

Makoto Ninomiya, Japan and Eri Hozumi, Japan, def. Polona Hercog, Slovenia and Alison Van Uytvanck, Belgium, 6-0, 6-4.

Yi-Fan Xu, China and Gabriela Dabrowski (5), Canada, def. Fiona Ferro, France and Tessah Andrianjafitrimo, France, 6-3, 6-1.

Bethanie Mattek-Sands, United States and Latisha Chan (4), Taiwan, def. Virginie Razzano, France and Jade Suvrijn, France, 6-4, 6-1.

Katerina Bondarenko, Ukraine and Aleksandra Krunic, Serbia, def. Abigail Spears, United States and Alicja Rosolska (15), Poland, 7-5, 4-6, 7-6 (2).

Sorana Cirstea, Romania and Sara Sorribes Tormo, Spain, def. Elena Vesnina, Russia and Jelena Ostapenko (10), Latvia, 1-6, 6-3, 6-4.

Svetlana Kuznetsova, Russia and Lucie Safarova, Czech Republic, def. Belinda Bencic, Switzerland and Marketa Vondrousova, Czech Republic, 6-2, 6-4.

Ana Isabel Medina Garrigues, Spain and Arantxa Parra Santonja, Spain, def. Alison Riske, United States and Johanna Konta, Britain, 3-6, 6-4, 7-6 (3).

Zhaoxuan Yang, China and Hao-Ching Chan (8), Taiwan, def. Su-Wei Hsieh, Taiwan and Andrea Petkovic, Germany, 6-4, 6-4.

Tatjana Maria, Germany and Heather Watson, Britain, def. Manon Arcangioli, France and Sherazad Reix, France, 6-3, 6-4.

Renata Voracova, Czech Republic and Taylor Townsend, United States, def. Jessika Ponchet, France and Sara Cakarevic, France, 6-4, 6-1.

Johanna Larsson, Sweden and Kiki Bertens (9), Netherlands, def. Alla Kudryavtseva, Russia and Veronika Kudermetova, Russia, 7-5, 6-2.

Venus Williams, United States and Serena Williams, United States, def. Shuko Aoyama, Japan and Miyu Kato (14), Japan, 4-6, 6-4, 6-1.

Darija Jurak, Croatia and Donna Vekic, Croatia, def. Coco Vandeweghe, United States and Ashleigh Barty (7), Australia, 2-6, 6-4, 6-4.

Anastassia Rodionova, Australia and Nadiia Kichenok (16), Ukraine, def. Mandy Minella, Luxembourg and Anastasija Sevastova, Latvia, 3-6, 6-3, 7-5.

Aliaksandra Sasnovich, Belarus and Ying-Ying Duan, China, def. Olga Savchuk, Ukraine and Ana Bogdan, Romania, 6-3, 3-6, 6-1.

Samantha Stosur, Australia and Anastasia Pavlyuchenkova, Russia, def. Lidziya Marozava, Belarus and Lesley Kerkhove, Netherlands, 6-3, 6-4.

Mixed Doubles

First Round

Matwe Middelkoop, Netherlands and Demi Schuurs, Netherlands, def. Michael Venus, New Zealand and Hao-Ching Chan (6), Taiwan, 6-3, 6-2.