El nuevo beneficio educativo de Walmart pone toga y birrete al alcance de los asociados

BENTONVILLE, Arkansas--(BUSINESS WIRE)--may. 30, 2018--Walmart presentó hoy un nuevo beneficio de educación para asociados diseñado para eliminar las barreras para la inscripción a la universidad y la graduación. El programa es un paso más en el compromiso de la compañía de capacitar y educar a los trabajadores para avanzar en los trabajos de hoy y del futuro.

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20180530006575/es/

Walmart’s New Education Benefit Puts Cap and Gown within Reach for Associates Benefit includes free college credit for Walmart Academy training and options for associates to earn a college degree without incurring student loan debt. (Photo: Business Wire)

En asociación con Guild Education, una plataforma líder de beneficios educativos, los asociados de Walmart podrán acceder a títulos de profesional asociado y licenciaturas asequibles y de alta calidad en administración de empresas o gestión de la cadena de suministro. En virtud del programa, que estará disponible para todos los asociados de Walmart EE. UU. y Sam's Club, Walmart subsidiará el costo de la educación superior, más allá de la ayuda financiera y una contribución de asociados equivalente a 1 USD por día. Los títulos se ofrecerán a través de las universidades University of Florida, Brandman University y Bellevue University, escuelas sin fines de lucro seleccionadas por su enfoque y resultados sólidos en el servicio a estudiantes adultos que trabajan.

"Invertir en el éxito personal y profesional de nuestros asociados es fundamental para el éxito futuro de Walmart. Sabemos que las oportunidades de capacitación y aprendizaje empoderan a los asociados para cumplir con los clientes mientras crecen y avanzan en sus carreras profesionales", dijo Greg Foran, Director general de Walmart EE. UU.

Los puntos destacados del programa incluyen:

ASEQUIBLE

Según el programa, la contribución de los asociados para obtener un título universitario sería de solo 1 USD por día. Walmart subsidiará el costo de la matrícula, los libros y los aranceles, lo cual elimina la necesidad de la deuda de préstamos estudiantiles y aborda uno de los mayores obstáculos que impiden que las personas regresen a la universidad.

Además, los asociados pueden impulsar su camino hacia la finalización al obtener créditos universitarios para capacitación remunerada en las Academias Walmart. Cientos de miles de asociados ya han recibido capacitación en destrezas equivalente a más de 210 millones de USD en créditos universitarios. Esto les permitirá a los asociados ahorrar tanto tiempo como dinero para completar su título.

RELEVANTE

Walmart seleccionó universidades con un enfoque especializado en atender a estudiantes adultos que trabajan y los mejores resultados para la población adulta trabajadora. Además, Walmart está colaborando con estas universidades para adaptar el plan de estudios a las habilidades relevantes para el trabajo y el progreso en las industrias para hoy y en el futuro.

ACCESIBLE

Al trabajar con tres universidades que incluyen programas selectivos y de acceso abierto, Walmart brinda a todos los asociados un lugar para comenzar. El objetivo es que todos los asociados que soliciten la admisión sean aceptados. Estas universidades tienen una dedicación programática a altas tasas de graduación para sus estudiantes.

CON APOYO

Desde el primer día, los asociados recibirán el apoyo de un instructor de Guild Education para todo, desde el proceso de solicitud e inscripción hasta la selección del título apropiado. Este tipo de consejería académica ha demostrado ayudar a los estudiantes a obtener su título.

"Walmart ha iniciado lo que podría ser el enfoque más escalable de la nación para crear oportunidades educativas para la fuerza laboral de Estados Unidos, ahora disponible para los asociados estadounidenses y sus familias", dijo Rachel Carlson, directora ejecutiva y cofundadora de Guild Education. "Walmart también lidera la innovación en la intersección del desarrollo de la fuerza laboral y la educación superior al ayudar a los empleados a obtener créditos universitarios por su capacitación en el trabajo".

Walmart también está comprometido con una evaluación independiente del resultado de su nueva oferta. La Lumina Foundation acordó investigar y medir el impacto y la efectividad del programa y trabajará con el equipo de Walmart para compartir los hallazgos.

"Walmart está haciendo una inversión significativa en su fuerza laboral que no solo ayudará a la compañía, sino que ayudará a cambiar la forma en que nuestra sociedad avanza hacia vías más asequibles y accesibles para que las personas sean reconocidas y recompensadas por sus habilidades y conocimientos basados ​​en el trabajo, lo que resulta en credenciales relevantes de alta calidad. Aplaudimos a Walmart por sus esfuerzos", señaló Jamie Merisotis, presidente y director ejecutivo de la Lumina Foundation.

"Felicito a Walmart por probar una estrategia innovadora para mejorar las habilidades y la educación postsecundaria de sus trabajadores y por comprometerse a que la Lumina Foundation realice una evaluación independiente del programa. Espero con interés estudiar los hallazgos de Lumina", manifestó Alan Krueger, profesor de economía de la Princeton University.

OFERTAS ADICIONALES DE FORMACIÓN Y EDUCACIÓN

El nuevo programa de educación de Walmart subraya la importancia de la educación para ayudar a los asociados a prepararse para el futuro. Los títulos universitarios en gestión de la cadena de suministro o administración de empresas son parte de un enfoque más amplio para preparar a la fuerza laboral para tener éxito hoy y en el futuro. Las iniciativas incluyen:

Desarrollar un amplio conjunto de ofertas en diferentes roles y niveles para ayudar a los asociados desde la primera línea hasta los niveles ejecutivos a desarrollar habilidades relacionadas con el trabajo para el avance. Cubrir el costo total para los asociados y los miembros de la familia elegibles para obtener un diploma de escuela secundaria o GED. Ofrecer a los asociados y familiares elegibles acceso a descuentos de matrícula, asistencia financiera y entrenamiento educativo a través de la red más amplia de Guild de más de 80 socios universitarios acreditados, sin fines de lucro, incluidas escuelas como el Georgia Institute of Technology (Georgia Tech), la Columbia University y la Purdue University. Estas instituciones están disponibles a través de EdX. Dar acceso a cursos de desarrollo profesional que incluyen preparación para la universidad, capacitación en liderazgo e inglés como segundo idioma (English as a Second Language, ESL).

Estos programas están disponibles para los asociados de Sam's Club, de la cadena de suministro, de la oficina central y de Walmart EE. UU. de tiempo completo, de tiempo parcial y asalariados.

Acerca de Walmart

Walmart Inc. (NYSE: WMT) ayuda a las personas en todo el mundo a ahorrar dinero y a vivir mejor, en cualquier momento y en cualquier lugar, en tiendas minoristas, en línea y a través de sus dispositivos móviles. Cada semana, casi 270 millones de clientes y miembros visitan nuestras más de 11 700 tiendas bajo 65 estandartes en 28 países y sitios web de comercio electrónico. Con ingresos de 500 300 millones de USD en el año fiscal 2018, Walmart emplea aproximadamente a 2,3 millones de asociados a nivel mundial. Walmart continúa siendo un líder en sustentabilidad, filantropía corporativa y oportunidad de empleo. Puede encontrar más información acerca de Walmart si visita http://corporate.walmart.com, en Facebook en http://facebook.com/walmart y en Twitter en http://twitter.com/walmart.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com:https://www.businesswire.com/news/home/20180530006575/es/

CONTACT: Walmart Inc.

Erica Jones, 800-331-0085

news.walmart.com/reporter

KEYWORD: UNITED STATES NORTH AMERICA ARKANSAS

INDUSTRY KEYWORD: EDUCATION UNIVERSITY CONTINUING DISCOUNT/VARIETY RETAIL TRAINING SUPERMARKET CONSUMER HISPANIC

SOURCE: Walmart Inc.

Copyright Business Wire 2018.

PUB: 05/30/2018 08:31 PM/DISC: 05/30/2018 08:31 PM

http://www.businesswire.com/news/home/20180530006575/es