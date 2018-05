FLIR Systems recibe la adjudicación de un contrato de 2,6 millones de USD para la entrega de los sistemas de reconocimiento personal Black Hornet al programa Soldier Borne Sensor del Ejército de los Estados Unidos

WILSONVILLE, Oregon--(BUSINESS WIRE)--may. 30, 2018--FLIR Systems, Inc. (NASDAQ: FLIR) ha recibido un pedido valorado en 2,6 millones de USD del Ejército de los Estados Unidos para suministrar sistemas de reconocimiento personal (Personal Reconnaissance Systems, PRS) Black Hornet ® de FLIR. Las unidades que se entreguen en el marco de este contrato apoyarán las capacidades de vigilancia y reconocimiento a nivel de escuadrón en el primer pedido por lotes del Ejército para el programa Soldier Borne Sensor (SBS).

El Ejército de los Estados Unidos compró los PRS Black Hornet a FLIR para propósitos de prueba y evaluación tanto en 2016 como en 2017. El Ejército continuará su evaluación y considerará una aplicación a mayor escala de Black Hornet para una implementación operativa integral dentro de todas las unidades de infantería.

“La elección de FLIR por parte del Ejército de los Estados Unidos para que proporcione los PRS Black Hornet en esta entrega inicial del programa Soldier Borne Sensor representa una oportunidad clave para brindar a los soldados de cada escuadrón del Ejército estadounidense una ventaja crucial en el campo de batalla moderno”, expresó James Cannon, presidente y director ejecutivo de FLIR Systems. “Este contrato demuestra la fuerte demanda de la tecnología de nano drones que ofrece FLIR y abre el camino para una extensa implementación en todas las ramas de las fuerzas armadas. Nos enorgullece proporcionar nuestros muy destacados PRS Black Hornet para respaldar al gobierno de los Estados Unidos a fin de que alcance el objetivo de proteger a sus combatientes”.

Este contrato amplía el uso de los PRS Black Hornet de FLIR para programas militares de vigilancia y reconocimiento. FLIR ha distribuido los sistemas PRS Black Hornet a 30 países alrededor del mundo, y el Ejército de los Estados Unidos recibirá la última generación del sistema en el marco del programa SBS.

Estos sistemas se entregarán en 2018. Para obtener más información acerca de los PRS Black Hornet de FLIR, visite www.flir.com/blackhornet (Estados Unidos) o www.flir.eu/blackhornet (Europa y Asia).

Fundado en 1978 y con sede en Wilsonville, Oregon, FLIR Systems es un fabricante líder mundial de sistemas de sensores que mejoran la percepción y aumentan la conciencia, al ayudar a salvar vidas, mejorar la productividad y proteger el medioambiente. A través de sus casi 3500 empleados, la visión de FLIR es ser el “sexto sentido del mundo” al aprovechar imágenes térmicas y tecnologías adyacentes para proporcionar soluciones innovadoras e inteligentes de seguridad y vigilancia, control ambiental y de situación, recreación al aire libre, visión artificial, navegación y detección avanzada de amenazas. Para más información, visite www.flir.com y siga a @flir.

