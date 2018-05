Mitsui Chemicals et Prime Polymer établissent une nouvelle société de composés de PP aux Pays-Bas

TOKYO--(BUSINESS WIRE)--mai 30, 2018--Mitsui Chemicals, Inc. (TOKYO : 4183) (PDG : Tsutomu Tannowa) et Prime Polymer Co., Ltd. (Président : Naoshi Hamada), détenue à 65 % par Mitsui Chemicals et à 35 % par Idemitsu Kosan Co., Ltd. (TOKYO : 5019) (Administrateur délégué & CEO : Shunichi Kito), ont annoncé aujourd'hui que le Groupe allait établir la société Mitsui Prime Advanced Composites Europe B.V. aux Pays-Bas avec Mitsui & Co., Ltd. (TOKYO : 8031) (PDG : Tatsuo Yasunaga). La nouvelle société sera la première base de production de Mitsui Chemicals en Europe pour les composés de polypropylène (PP) en réponse à la demande croissante pour le PP destiné à l'automobile et compte amorcer ses opérations en juin 2020.

Le Mitsui Chemicals Group exploite actuellement huit bases de production dans le monde (Japon, États-Unis, Mexique, Europe, Thaïlande, Chine, Inde et Brésil), cinq bases de recherche (Japon, États-Unis, Europe, Thaïlande et Chine), et a continué d'optimiser ses systèmes de production, ses ventes et sa R&D de composés de PP à haute performance, qui peuvent être utilisés pour contribuer à réduire le poids des automobiles.

Les règlements environnementaux récemment renforcés ont contribué à augmenter le besoin qui existe au niveau mondial pour des automobiles plus légères. Par conséquent, la demande pour des composés de PP augmente chaque année pour répondre aux exigences en termes de légèreté des pare-chocs, des tableaux de bord et bien plus. Les solutions légères du Mitsui Chemicals Group sont bien acceptées par les constructeurs automobiles du monde entier et le Groupe prévoit une expansion de ses activités en Europe.

En établissant la production, les ventes, le service technologique et la fonction R&D de la nouvelle société aux Pays-Bas, le Groupe renforce son soutien aux clients en fournissant une solution légère et efficace en Europe et dynamise le réseau mondial du Groupe.

Le Mitsui Chemicals Group continuera de renforcer et d'étendre son entreprise de composés de PP en optimisant la production, les ventes et la structure de service technologique afin de fournir des produits de haute qualité répondant aux exigences des constructeurs automobiles en termes de légèreté et à leur développement mondial.

À propos de Mitsui Chemicals

Les racines de Mitsui Chemicals remontent à 1912, date à laquelle la société a commencé à produire une matière première pour engrais chimiques à base de dérivés de charbon et de gaz, la première société au Japon à le faire. Cette entreprise a contribué de manière significative à augmenter la productivité agricole, un problème social majeur à l'époque. Ensuite, la société a évolué sa technologie des produits chimiques de charbon aux produits chimiques de gaz et, en 1958, a construit le premier complexe pétrochimique du Japon, dynamisant ainsi le secteur industriel du pays. Aujourd'hui, la société fournit de nombreux produits de classe mondiale avec plus de 150 sociétés dans 30 pays. Son portefeuille commercial inclut des matériaux respectueux de l'environnement destinés aux services de mobilité et de soins de santé de prochaine génération assurant la santé et le bonheur au sein d'une société vieillissante, des emballages assurant la fiabilité et la sécurité des produits alimentaires, des produits agrochimiques contribuant à augmenter la production de denrées alimentaires, des matériaux électroniques et des matériaux respectueux de l'environnement pour le secteur de l'énergie.

