Mitsui Chemicals en Prime Polymer richten nieuw bedrijf voor PP-verbindingen op in Nederland

TOKYO--(BUSINESS WIRE)--mei 30, 2018--Mitsui Chemicals, Inc. (TOKYO: 4183) (President & CEO: Tsutomu Tannowa) en Prime Polymer Co., Ltd. (Directeur: Naoshi Hamada), 65 procent in bezit van Mitsui Chemicals en 35 procent van Idemitsu Kosan Co., Ltd. (TOKYO: 5019) (vertegenwoordigend directeur en CEO: Shunichi Kito), heeft vandaag bekendgemaakt dat de Group Mitsui Prime Advanced Composites Europe B.V. zal oprichten in Nederland, samen met Mitsui & Co., Ltd. (TOKYO: 8031) (directeur en CEO: Tatsuo Yasunaga). Het nieuwe bedrijf zal de eerste productiebasis voor polypropyleen (PP) verbindingen voor Mitsui Chemicals in Europa zijn, als reactie op de groeiende globale vraag naar PP in de automobielindustrie. De start van de activiteiten staat gepland voor juni 2020.

Mitsui Chemicals Group heeft momenteel acht productielocaties overal ter wereld (Japan, de V.S., Mexico, Europa, Thailand, China, India en Brazilië) en heeft vijf onderzoekslocaties (Japan, de V.S., Europa, Thailand en China) en heeft zijn productiesystemen, verkoop en R&D van high-performance PP-verbindingen die kunnen worden gebruikt om het gewicht van auto's te reduceren, steeds verbeterd.

Recent aangescherpte milieureguleringen hebben geleid tot een toegenomen globale vraag naar lichtere automobielen. De vraag naar PP-verbindingen voor lichtgewicht bumpers, instrumentenpanelen en meer stijgt daarom ieder jaar. Mitsui Chemicals Group's lichtgewicht oplossingen worden overal ter wereld geaccepteerd door automobielfabrikanten en de Group verwacht dat zijn activiteiten in Europa kunnen worden uitgebreid.

Door het nieuwe bedrijf met productie, verkoop, technologieservice en R&D in Nederland op te richten, zorgt de Group voor directe klantenservice die effectieve lichtgewichtoplossingen in Europa aanbiedt en het globale netwerk van de Group versterkt.

Mitsui Chemicals Group zal doorgaan met het versterken en uitbreiden van het bedrijf voor PP-verbindingen door verbetering van de servicestructuur van productie, verkoop en technologie om producten van hoge kwaliteit te leveren, als reactie op de groeiende wereldwijde vraag van automobielfabrikanten naar lichtgewicht materialen en hun wereldwijde ontwikkeling.

Over Mitsui Chemicals

De wortels van Mitsui Chemicals gaan terug naar 1912 toen het grondstoffen voor chemische kunstmest ging produceren van bijproducten van kolen en gas, als eerste bedrijf in Japan. Dit heeft significant bijgedragen aan landbouwproductiviteit, een belangrijk sociaal probleem in die tijd. Later is de technologie van het bedrijf uitgegroeid van steenkoolchemicaliën naar gaschemicaliën, en in 1958 heeft het Japans eerste petrochemische complex gebouwd en zo de industriële sector van Japan bevorderd. Vandaag produceert het bedrijf producten van wereldklasse met meer dan 150 bedrijven in 30 landen. Zijn bedrijfsportfolio omvat milieuvriendelijke materialen voor mobiliteit van de volgende generatie, gezondheidszorgservices voor het realiseren van gezondheid en geluk in een ouder wordende samenleving, verpakkingen die de betrouwbaarheid en veiligheid van voeding garanderen, landbouwchemicaliën die bijdragen aan meer voedselproductie, elektronische materialen, en milieuvriendelijke materialen voor de energiesector.

