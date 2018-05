Mitsui Chemicals e Prime Polymer costituiscono una nuova azienda di composti PP nei Paesi Bassi

TOKYO--(BUSINESS WIRE)--mag 30, 2018--Mitsui Chemicals, Inc. (TOKYO: 4183) (Presidente e CEO: Tsutomu Tannowa) e Prime Polymer Co., Ltd. (President: Naoshi Hamada), per il 65% di proprietà di Mitsui Chemicals e per il 35% di Idemitsu Kosan Co., Ltd. (TOKYO: 5019) (Direttore generale e CEO: Shunichi Kito), ha annunciato oggi che il Gruppo costituirà Mitsui Prime Advanced Composites Europe B.V. nei Paesi Bassi, insieme a Mitsui & Co., Ltd. (TOKYO: 8031) (Presidente e CEO: Tatsuo Yasunaga). La nuova azienda sarà il primo sito di produzione europeo di composti polipropilenici (PP) di Mitsui Chemicals in risposta alla crescente domanda globale di PP per l’industria automobilistica. L’inizio delle attività è previsto per giugno 2020.

Attualmente Mitsui Chemicals Group gestisce otto siti di produzione in tutto il mondo (Giappone, Stati Uniti, Messico, Europa, Thailandia, Cina, India e Brasile) e cinque siti di ricerca (Giappone, Stati Uniti, Europa, Thailandia e Cina) e ha continuato a potenziare i sistemi di produzione, le vendite e la R&D di composti PP ad alta prestazione, che possono essere utilizzati per contribuire a ridurre il peso delle automobili.

Le normative ambientali recentemente rafforzate hanno portato a una crescente esigenza globale di automobili più leggere. Come risultato, la domanda di composti PP aumenta di anno in anno per soddisfare le esigenze di alleggerimento di paraurti, pannelli di controllo e non solo. Le soluzioni di alleggerimento di Mitsui Chemicals Group sono accolte favorevolmente dai produttori automobilistici in tutto il mondo e il Gruppo prevede un’espansione dell’attività in Europa.

Costituendo la nuova azienda con funzioni di produzione, vendita, servizio tecnologico e R&D nei Paesi Bassi, il Gruppo consolida il supporto di prossimità ai clienti fornendo un’efficace soluzione di alleggerimento in Europa e promuove la rete globale del Gruppo.

Mitsui Chemicals Group continuerà a rafforzare e ad espandere l’attività dei composti PP potenziando la struttura di produzione, vendite e servizio tecnologico per fornire prodotti di alta qualità, rispondendo così alle esigenze di alleggerimento dei produttori dell’industria automobilistica e il loro sviluppo globale.

Le radici di Mitsui Chemicals risalgono al 1912 quando iniziò, la prima in Giappone, a produrre materie prime per i fertilizzanti chimici dai sottoprodotti del gas da carbone. Questa iniziativa contribuì significativamente ad aumentare la produttività agricola, uno dei maggiori problemi sociali dell’epoca. In seguito, la tecnologia dell’azienda si è evoluta dai prodotti carbochimici ai prodotti chimici del gas e nel 1958 ha costruito il primo complesso petrolchimico in Giappone fornendo così nuovo slancio al settore industriale giapponese. Oggi, l’azienda vanta numerosi prodotti di livello mondiale e oltre 150 aziende in 30 Paesi. Il suo portafoglio commerciale include materiali ecocompatibili per la mobilità di nuova generazione, servizi sanitari per assicurare salute e felicità in una società che invecchia, packaging che garantisce affidabilità e sicurezza ai prodotti alimentari, prodotti agrochimici che contribuiscono ad aumentare la produzione di cibo, materiali elettronici e materiali ecocompatibili per il settore energetico.

