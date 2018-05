CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Wednesday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 522 Sep 539 Dec 558 1-4 Mar 575 1-4 May 584 Jul 586 1-4 Sep 591 1-2 Dec 601 Mar 606 1-2 May 607 Jul 601 3-4 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 393 1-2 Sep 402 1-2 Dec 413 1-4 Mar 421 3-4 May 426 3-4 Jul 431 Sep 411 1-2 Dec 414 3-4 Mar 423 3-4 May 427 1-2 Jul 431 3-4 Sep 419 1-4 Dec 416 3-4 Jul 428 1-2 Dec 418 1-2 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 238 3-4 Sep 245 Dec 248 1-2 Mar 253 May 256 1-4 Jul 261 1-4 Sep 262 1-2 Dec 262 1-2 Mar 262 1-2 May 262 1-2 Jul 261 Sep 261 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 1023 Aug 1027 3-4 Sep 1031 Nov 1036 1-2 Jan 1041 1-4 Mar 1029 May 1027 1-2 Jul 1031 1-4 Aug 1025 3-4 Sep 1007 1-2 Nov 993 1-2 Jan 998 1-4 Mar 997 May 998 1-4 Jul 1007 1-2 Aug 1000 1-4 Sep 998 1-2 Nov 983 Jul 998 1-4 Nov 990 1-4 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Jul 31.48 Aug 31.60 Sep 31.75 Oct 31.89 Dec 32.27 Jan 32.51 Mar 32.83 May 33.13 Jul 33.47 Aug 33.58 Sep 33.68 Oct 33.72 Dec 33.94 Jan 34.11 Mar 34.33 May 34.53 Jul 34.57 Aug 34.56 Sep 34.56 Oct 34.56 Dec 34.46 Jul 34.46 Oct 34.46 Dec 34.46 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Jul 376.90 Aug 377.60 Sep 377.10 Oct 375.90 Dec 375.40 Jan 372.00 Mar 358.60 May 352.10 Jul 351.60 Aug 349.10 Sep 344.90 Oct 338.80 Dec 337.30 Jan 336.90 Mar 336.30 May 336.30 Jul 338.10 Aug 338.10 Sep 338.10 Oct 338.10 Dec 332.70 Jul 335.60 Oct 335.60 Dec 345.70