FLIR Systems assina contrato de US$ 2.6 milhões para fornecer sistemas de reconhecimento pessoal Black Hornet ao programa Soldier Borne Sensor do Exército dos Estados Unidos

WILSONVILLE, Oregon--(BUSINESS WIRE)--mai 30, 2018--A FLIR Systems, Inc. (NASDAQ: FLIR) assinou um contrato de US$ 2.6 milhões com o Exército dos Estados Unidos para fornecer os sistemas de reconhecimento pessoal (Personal Reconnaissance Systems, PRS) Black Hornet ® da FLIR. As unidades entregues mediante esse contrato contarão com recursos de vigilância e reconhecimento de pelotão no primeiro lote solicitado pelo Exército para seu programa Soldier Borne Sensor (SBS).

FLIR Black Hornet Personal Reconnaissance Systems (PRS) will support squad-level surveillance and reconnaissance capabilities. (Photo: Pfc. Rhita Daniel)

O Exército norte-americano adquiriu os PRS Black Hornet da FLIR para fins de teste e avaliação em 2016 e 2017. O Exército continuará sua avaliação e considerará uma implementação em escala mais ampla do Black Hornet para pleno uso operacional em todas as unidades de infantaria.

“A escolha da FLIR pelo Exército dos Estados Unidos para fornecer os PRS Black Hornet nesta entrega inicial do programa Soldier Borne Sensor representa uma grande oportunidade para dar aos soldados de cada pelotão da corporação uma vantagem fundamental no campo de batalha moderno”, declarou James Cannon, presidente e diretor executivo da FLIR Systems. “Este contrato demonstra a forte demanda pela tecnologia de nanodrones oferecida pela FLIR e abre o caminho para uma implementação mais ampla em todas as áreas militares. Temos orgulho de fornecer os altamente diferenciados PRS Black Hornet para ajudar o governo dos Estados Unidos a atingir o objetivo de proteger seus soldados.”

O contrato amplia o uso dos PRS Black Hornet da FLIR em programas militares de vigilância e reconhecimento. A FLIR já forneceu sistemas PRS Black Hornet para 30 países de todo o mundo, e o Exército norte-americano receberá a mais nova geração dessa tecnologia para o programa SBS.

As entregas desses sistemas ocorrerão em 2018. Para obter mais informações sobre os PRS Black Hornet da FLIR, acesse www.flir.com/blackhornet (EUA) ou www.flir.eu/blackhornet (Europa e Ásia).

Sobre a FLIR Systems, Inc.

Fundada em 1978 e sediada em Wilsonville, Oregon, a FLIR Systems é líder mundial na fabricação de sistemas de sensores que ampliam a percepção e a conscientização, ajudando a salvar vidas, aumentar a produtividade e proteger o meio ambiente. Com seus quase 3.500 funcionários, a FLIR tem como visão ser “O sexto sentido do mundo” ao utilizar imagens térmicas e tecnologias adjacentes para proporcionar soluções inovadoras e inteligentes de segurança e vigilância, monitoramento ambiental e condicional, recreação ao ar livre, visão de máquina, navegação e detecção avançada de ameaças. Para consultar mais informações, acesse www.flir.com e siga @flir.

Declarações prospectivas

