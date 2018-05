HERE et SIGFOX s’associent pour créer un service mondial de localisation IoT pour les secteurs de la logistique et de la Supply Chain

PARIS--(BUSINESS WIRE)--mai 30, 2018--HERE Technologies et Sigfox annoncent aujourd'hui un partenariat pour développer et déployer un service mondial de localisation créant de nouvelles opportunités pour les applications IoT, en particulier dans les secteurs de la logistique et de la Supply Chain.

Ce communiqué de presse contient des éléments multimédias. Voir le communiqué complet ici : https://www.businesswire.com/news/home/20180530005614/fr/

En intégrant la couverture mondiale des hotspots wifi HERE au réseau mondial et à la technologie de géolocalisation Sigfox, l'industrie et les utilisateurs pourront localiser leurs équipements connectés partout, à l'intérieur (y compris dans les usines, entrepôts et autres bâtiments) et à l'extérieur, sans infrastructure supplémentaire, quelles que soient la taille et la quantité des biens.

Selon Cisco et DHL, le plus grand fournisseur mondial de services logistiques, l'utilisation de solutions de suivi des équipements connectés dans le secteur de la chaîne d'approvisionnement et de la logistique mondiale pourrait créer une valeur économique jusqu’à 1,9 billion de dollars*. Les solutions actuelles de localisation en temps réel (RTLS) ne sont pas toujours viables en raison de la tendance aux coûts élevés et de la courte durée de vie de la batterie. Ce partenariat élargit également les possibilités de suivi des équipements pour les entreprises qui n'avaient pas les moyens d’utiliser services de géolocalisation. La combinaison unique des technologies HERE et Sigfox et de leur réseau mondial, permet aux clients non seulement de localiser leurs équipements, mais aussi de recueillir des données utiles qui les aideront à optimiser leurs flux, à assurer de meilleures conditions de transport et à accroître la fiabilité du service. Les cas d'utilisation actuellement en phase réelle comprennent le transport aérien, la gestion des bagages, la localisation des voitures volées ou manquantes, la gestion des biens industriels et la localisation des conteneurs d'expédition.

"Notre partenariat avec Sigfox renforce HERE en tant qu'acteur majeur de l'IoT" a déclaré Christophe Hamaide, Senior Account Executive chez HERE. "La suite de localisation HERE fait référence à des milliards de points d'accès Wi-Fi, et grâce à cette initiative conjointe, nous pourrons localiser des millions d'objets connectés dans le monde entier dans les années à venir. »

"Ce partenariat constitue une autre étape importante pour réaliser la vision ambitieuse de Sigfox de devenir le fournisseur de données industrielles le plus compétitif de l'IoT ", a déclaré Laetitia Jay, Chief Marketing Officer chez Sigfox. "Une solution de localisation d’équipement à faible coût constitue un facteur clé pour faire bénéficier les secteurs de l'industrie de la logistique et des chaînes d'approvisionnement, de l'impact commercial de l'IoT. »

Pour plus d’information sur SigFox, rendez-vous sur Twitter ou LinkedIn.

Pour plus d’information sur HERE Technologies : www.here.com

* http://www.businessinsider.fr/us/asset-tracking-in-the-supply-chain-and-logistics-2016-9

A propos de Sigfox Sigfox est le premier fournisseur mondial de services de connectivité dédiés à l’Internet des objets (IoT). L’entreprise a construit un réseau international capable de connecter des milliards d’objets à Internet tout en réduisant la consommation énergétique, et en toute simplicité. L’approche unique de Sigfox de permettre aux objets de communiquer avec le Cloud lève les trois principales barrières à l’adoption de l’IoT qui sont le coût, la consommation d’énergie et l’évolutivité à l’échelle mondiale.

Aujourd’hui, le réseau Sigfox est disponible dans 45 pays et régions. Avec des millions d’objets enregistrés et un écosystème de partenaires grandissant, Sigfox offre aux entreprises d’être à la pointe de l’innovation en matière d’IoT. Fondée en 2010 par Ludovic Le Moan et Christophe Fourtet, l’entreprise est basée à Labège, près de Toulouse, au sein de l’IoT Valley française. Sigfox possède également des bureaux à Paris, Madrid, Munich, Boston, San Francisco, Dubaï, Singapour, Sao Paulo et Tokyo.

A propos de HERE Technologies HERE, the Open Location Platform Company, est un acteur de premier plan sur le marché de la cartographie et de la localisation. Grâce à ses solutions, les consommateurs, les véhicules, les entreprises et les villes profitent d'expériences et d'applications de localisation en temps réel optimisées. Pour en savoir plus sur HERE et sur ses services de localisation nouvelle génération, rendez-vous sur 360.here.com et www.here.com

Consultez la version source sur businesswire.com :https://www.businesswire.com/news/home/20180530005614/fr/

CONTACT: Contacts presse :

Sigfox – Elan Edelman

sigfoxfrance@elanedelman.com

Pauline Persyn - 06 20 43 84 67

Luisa Vittadini - 01 86 21 50 51

ou

HERE - Agence AxiCom

Constance Falourd – 01 56 02 68 25

constance.falourd@axicom.com

KEYWORD: EUROPE FRANCE

INDUSTRY KEYWORD: TECHNOLOGY DATA MANAGEMENT INTERNET TRANSPORT MOBILE/WIRELESS LOGISTICS/SUPPLY CHAIN MANAGEMENT

SOURCE: Sigfox

Copyright Business Wire 2018.

PUB: 05/30/2018 04:13 AM/DISC: 05/30/2018 04:13 AM

http://www.businesswire.com/news/home/20180530005614/fr