La campaña HOOXI patrocinada por el gobierno de Corea del Sur lanza W Green Pay (WGP), el primer sistema de recompensas habilitado con la tecnología blockchain que incentiva a las personas que actúan para reducir los gases de efecto invernadero

SEÚL, Corea del Sur--(BUSINESS WIRE)--may. 30, 2018--W Green Pay (WGP), la cadena de bloques de HOOXI, que forma parte de la campaña de reducción de gases de efecto invernadero (GEI) respaldada por el gobierno de Corea del Sur, está tomando un rumbo diferente para alentar a las personas a reducir los GEI. Si bien las iniciativas de reducción de los GEI ya han existido, HOOXI es la primera campaña en recompensar directamente a las personas que contribuyen a reducir los GEI.

Youree Lee (third from left), CEO of W-Foundation, along with campaign ambassadors Korean idol group INFINITE members and Korean government officials, during the HOOXI Campaign Committee Inauguration Ceremony at The National Assembly of Republic of Korea on 26th April 2018. PHOTO: W-FOUNDATION

W-Foundation, una organización internacional sin ánimo de lucro y organización de donaciones designada autorizada por el Ministerio de Estrategias y Finanzas de Corea, es la fundación filantrópica que impulsa la campaña HOOXI. Gracias a la tan esperada aplicación móvil HOOXI, las personas pueden realizar misiones de reducción de GEI para conseguir puntos de misión, que se cambiarán por los correspondientes WGP.

La aplicación HOOXI controlará e incorporará los datos de reducción de GEI de las personas, según los cuales, la W-Foundation asignará un permiso de emisión nacional (NEP en sus siglas en inglés), unidades de emisión de CO2 comercializadas en el mercado coreano. Mediante la campaña HOOXI, los incentivos financieros del comercio de basado en NEP no serán exclusivamente de único dominio de corporaciones e instituciones y estará abierta a todas las personas.

Los WGP se pueden utilizar en tiendas minoristas online asociadas con W-Foundation, como Lotte Homeshopping. Los WGP también se incorporarán a un sistema de tarjetas de crédito con los principales bancos comerciales de Corea. Los usuarios de tarjetas de crédito pueden conseguir WGP utilizando la tarjeta de crédito seleccionada en las empresas asociadas a WGP.

"Al enfocarse primero en individuos en el mercado coreano donde la gente está muy acostumbrada al uso de los medios sociales y conocen la campaña HOOXI, podremos trabajar en las capacidades de la aplicación HOOXI para un uso mundial más amplio y buscar nuevas formas de motivación para que diversos grupos de personas realicen cambios que supongan una reducción de los gases de efecto invernadero”, explica Youree Lee, CEO de W-Foundation. "Con el lanzamiento mundial de la aplicación HOOXI, nosotros como personas tendremos la oportunidad de ser partícipes en la creación de un mundo mejor".

Acerca de W Green Pay ( WGP, www.wpay.sg )

W Green Pay se lanza para recompensar a aquellas personas que contribuyen a reducir los gases de efecto invernadero (GEI) en el mercado de de comercio de emisiones de Corea del Sur. W Green Pay será el método ofrecido por la aplicación móvil HOOXI que recompensará los esfuerzos de los usuarios en la reducción de los GEI.

Acerca de W-Foundation ( www.gcrfund.org )

W-Foundation es una organización internacional sin ánimo de lucro que promueve la sostenibilidad medioambiental. W-Foundation apoya el objetivo del gobierno surcoreano de reducir significativamente las emisiones de GEI. W-Foundation dirige proyectos de conservación de la naturaleza y obras de ayuda para los refugiados climáticos. W-Foundation coopera con gobiernos, organizaciones y corporaciones de todo el mundo en las áreas de investigación, estudios de campo, ayuda inmediata y educación.

