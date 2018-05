Appuyée par le gouvernement coréen, la campagne HOOXI vient de lancer W Green Pay (WGP), premier système de blockchain incitatif pour la réduction des GES par les particuliers

SÉOUL, Corée du Sud--(BUSINESS WIRE)--mai 30, 2018--W Green Pay (WGP), la blockchain de HOOXI, la campagne de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES), soutenue par le gouvernement coréen, vient de prendre un nouvel angle pour encourager les particuliers à réduire les GES. Bien que des initiatives de réduction des GES aient déjà été mises en place, HOOXI est la première à récompenser directement les particuliers pour la réduction des GES. HOOXI vient de lancer la toute première blockchain permettant d’activer le système de récompense et de faciliter une distribution continue des récompenses aux particuliers.

Ce communiqué de presse contient des éléments multimédias. Voir le communiqué complet ici : https://www.businesswire.com/news/home/20180530005518/fr/

Youree Lee (third from left), CEO of W-Foundation, along with campaign ambassadors Korean idol group INFINITE members and Korean government officials, during the HOOXI Campaign Committee Inauguration Ceremony at The National Assembly of Republic of Korea on 26th April 2018. PHOTO: W-FOUNDATION

La W-Foundation, une organisation internationale de bienfaisance, à but non lucratif, et désignée par le ministère de la Stratégie et des Finances de la Corée, est la fondation philanthropique à l’origine de la campagne HOOXI. Grâce à l’application mobile HOOXI, dont le lancement était attendu, les particuliers peuvent effectuer des missions de réduction des GES et collecter ainsi des points de mission pour les échanger contre des WGP.

L’application HOOXI suivra et regroupera les données de réduction des GES des particuliers, et sur la base de ces données la W-Foundation se verra attribuer des Permis d’émission nationaux (National Emission Permit, NEP), unités d’émission de carbone, commercialisées sur le marché coréen. Grâce à la campagne HOOXI, les incitations financières portant sur le commerce du carbone basé sur les NEP ne seront plus le seul domaine des entreprises et des institutions, mais seront désormais accessibles aux particuliers.

Les WGP peuvent être utilisés dans les magasins de détail, en ligne, qui travaillent en partenariat avec la W-Foundation, tels que Lotte Homeshopping. Les WGP seront également introduits dans un système de remboursement pour cartes de crédit, auquel participeront les principales banques commerciales coréennes. Les détenteurs de cartes de crédit peuvent gagner des WGP en utilisant certaines cartes de crédit lors de leurs achats auprès d’entreprises partenaires de l’initiative WGP.

« En ciblant d’abord les particuliers sur le marché coréen, où les gens connaissent les médias sociaux et sont au courant de la campagne HOOXI, nous allons être en mesure de travailler sur les fonctionnalités de l’application HOOXI pour une utilisation mondiale plus large, tout en cherchant des moyens de motiver divers groupes de personnes à effectuer des changements qui réduiront les gaz à effet de serre », a confié Youree Lee, PDG de la W-Foundation. « Au fur et à mesure que l’application HOOXI sera déployée à l’échelle mondiale, nous aurons, en tant qu’individus, l’opportunité de devenir de véritables parties prenantes pour faire de ce monde un monde meilleur. »

À propos de W Green Pay ( WGP, www.wpay.sg )

W Green Pay a été lancée pour récompenser les personnes qui contribuent à réduire des émissions des GES (Gaz à effet de serre) sur le marché du système d’échange de quotas d’émission, de la Corée. Présente au sein de l’application mobile de HOOXI, W Green Pay sera la méthode de récompense des efforts de réduction des GES, de la part des utilisateurs.

À propos de la W-Foundation ( www.gcrfund.org )

La W-Foundation est une organisation internationale à but non lucratif qui promeut la durabilité environnementale. La W-Foundation soutient le gouvernement coréen dans son objectif de réduire de manière significative les émissions de GES. La W-Foundation gère des projets de conservation de la nature, ainsi que des travaux humanitaires en faveur des réfugiés climatiques. W-Foundation coopère avec des gouvernements, des organisations et des entreprises du monde entier dans les domaines de la recherche, des études de terrain, des secours immédiats et de l’éducation.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com :https://www.businesswire.com/news/home/20180530005518/fr/

CONTACT: Demandes de renseignements des médias

W-Foundation

Michael Lee

michael@wfoundation.kr

KEYWORD: ASIA PACIFIC SOUTH KOREA

INDUSTRY KEYWORD: TECHNOLOGY DATA MANAGEMENT INTERNET NETWORKS SOFTWARE MOBILE/WIRELESS PHILANTHROPY FOUNDATION FUND RAISING

SOURCE: W-Foundation

Copyright Business Wire 2018.

PUB: 05/30/2018 03:00 AM/DISC: 05/30/2018 03:01 AM

http://www.businesswire.com/news/home/20180530005518/fr