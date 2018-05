La campagna HOOXI, sostenuta dal governo coreano, lancia W Green Pay (WGP), il primo sistema di premiazione abilitato alla tecnologia blockchain per la riduzione dei gas ad effetto serra da parte di privati

SEUL, Corea del Sud--(BUSINESS WIRE)--mag 30, 2018--W Green Pay (WGP), la blockchain di HOOXI, la campagna per la riduzione dei gas ad effetto serra sostenuta dal governo coreano, sta adottando un approccio inedito per incoraggiare le persone a ridurre i gas ad effetto serra. Sebbene non si tratti della prima iniziativa per ridurre i gas ad effetto serra, HOOXI è la prima a premiare direttamente le persone che vi contribuiscono. HOOXI lancia la sua prima blockchain per abilitare il sistema di premiazione e agevolare la distribuzione dei premi ai privati partecipanti.

Youree Lee (third from left), CEO of W-Foundation, along with campaign ambassadors Korean idol group INFINITE members and Korean government officials, during the HOOXI Campaign Committee Inauguration Ceremony at The National Assembly of Republic of Korea on 26th April 2018. PHOTO: W-FOUNDATION

W-Foundation, organizzazione internazionale non profit e organizzazione per donazioni designata e autorizzata dal ministero per la strategia e finanza della Corea, è la fondazione filantropica dietro la campagna HOOXI. Usando l'applicazione mobile HOOXI di cui sopra, è possibile svolgere le missioni di riduzione dei gas serra, per raccogliere i punti della missione, che sono scambiabili in WGP.

L'applicazione HOOXI raccoglie e aggrega i dati di riduzione dei gas serra, in base ai quali a W-Foundation verrà assegnato un NEP (National Emission Permit: permesso emissioni nazionale), le unità di emissione di carbonio scambiate sul mercato coreano. Attraverso la campagna HOOXI gli incentivi finanziari delle negoziazioni di carbonio in base a NEP non rimarranno più dominio esclusivo di grandi aziende e istituti e saranno aperti ai privati.

I WGP si possono usare in negozi al dettaglio online associati a W-Foundation, come Lotte Homeshopping I WGP saranno anche introdotti in un sistema di riaccredito su carta di credito con importanti banche commerciali in Corea. Gli utenti delle carte di credito possono guadagnare WGP usando la carta di credito selezionata presso aziende associate a WGP.

"Rivolgendoci per primi ai privati nel mercato coreano in cui le persone sono esperte nell'uso dei social e familiari con la campagna HOOXI, riusciremo a lavorare sulle caratteristiche dell'applicazione HOOXI puntando a un più ampio uso globale e cercheremo il modo di motivare gruppi disparati di persone ad apportare cambiamenti che riducano i gas serra", spiega Youree Lee, CEO di W-Foundation. "Ora che l'applicazione HOOXI viene pubblicata su scala mondiale, come individui abbiamo l'opportunità di diventare vere parti interessate nel rendere il mondo un posto migliore".

W Green Pay viene emessa per premiare il contributo del pubblico generale a ridurre le emissioni di gas serra nel mercato del progetto di scambio emissioni della Corea. W Green Pay sarà il metodo di premiazione dell'applicazione mobile HOOXI per gli sforzi di riduzione gas serra dei suoi utenti.

W-Foundation è un'organizzazione internazionale non profit che promuove la sostenibilità ambientale. W-Foundation persegue l'obiettivo del governo coreano di ridurre in modo cospicuo le emissioni di gas serra. W-Foundation gestisce progetti di conservazione della natura e mette in atto opere di soccorso per i rifugiati climatici. W-Foundation coopera a livello mondiale con governi, organizzazioni e aziende in aree di ricerca, indagine sul campo, soccorso immediato ed educazione.

