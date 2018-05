De HOOXI-campagne, met steun van de Koreaanse overheid, geeft W Green Pay (WGP) uit, het eerste blockchain-beloningssysteem voor GHG-verlaging door individuen

SEOUL, Zuid-Korea--(BUSINESS WIRE)--mei 30, 2018--W Green Pay (WGP), de blockchain van HOOXI, de eerste campagne voor het verlagen van broeikasgassen (Greenhouse Gas/GHG) met steun van de Koreaanse overheid, maakt gebruik van een andere aanpak om individuen aan te sporen om GHG te verlagen. Initiatieven voor het verlagen van GHG worden al jaren ondernomen, maar HOOXI is de eerste die individuen direct beloont voor het verlagen van GHG. HOOXI introduceert de eerste blockchain die bijdraagt aan het mogelijk maken van het beloningssysteem en de doorlopende distributie van beloningen aan individuen.

Dit persbericht bevat multimedia. Bekijk hier het volledige persbericht: https://www.businesswire.com/news/home/20180530005520/nl/

Youree Lee (third from left), CEO of W-Foundation, along with campaign ambassadors Korean idol group INFINITE members and Korean government officials, during the HOOXI Campaign Committee Inauguration Ceremony at The National Assembly of Republic of Korea on 26th April 2018. PHOTO: W-FOUNDATION

W-Foundation, een internationale non-profitorganisatie en een toegewezen donatie-organisatie met rechten van het Ministerie voor Strategie en Financiën van Korea, is de filantropische stichting die achter de HOOXI-campagne zit. Door gebruik te maken van de verwachte HOOXI mobiele applicatie, kunnen individuen GHG-verlagingsmissies uitvoeren om missiepunten te verzamelen, die kunnen worden ingewisseld voor WGP's.

De HOOXI-applicatie zal de GHG-verlagingsgegevens van individuen bijhouden en aggregeren, op basis waarvan de W-Foundation National Emission Permit (NEP) zal krijgen toegewezen, koolstofuitstooteenhouden die kunnen worden verhandeld op de Koreaanse markt. Via de HOOXI-campagne zijn financiële beloningen voor NEP-gebaseerde koolstofhandel niet langer alleen toegankelijk voor ondernemingen en instituten, maar nu ook voor individuen.

WGP's kunnen worden gebruikt in online retailwinkels die samenwerken met de W-Foundation, zoals Lotte Homeshopping. WGP's worden ook geïntroduceerd als een terugbetalingssysteem voor creditcards bij de grootste commerciële banken in Korea. Creditcardgebruikers kunnen WGP's verdienen door de geselecteerde creditcard te gebruiken bij bedrijven die een samenwerkingsverband hebben met WGP.

"Door ons eerst te richten op individuen in de Koreaanse markt, waar de mensen handig zijn met social media en bekend zijn met de HOOXI-campagne, kunnen we werken aan de functies van de HOOXI-applicatie voor breder wereldwijd gebruik en kijken naar manieren om diverse groepen mensen te motiveren om veranderingen te maken die de hoeveelheid broeikasgas verlaagt”, verklaart Youree Lee, CEO van W-Foundation. "Zodra de HOOXI-applicatie wereldwijd wordt geïmplementeerd, hebben wij als individuen de mogelijkheid om daadwerkelijk bij te dragen aan een betere wereld."

Over W Green Pay ( WGP, www.wpay.sg )

W Green Pay wordt uitgegeven om de bijdrage van het algemene publiek aan het verlagen van de uitstoot van GHG (Greenhouse Gas/broeikasgassen) te belonen op basis van de Koreaanse markt voor het verhandelen van uitstoot. W Green Pay wordt de beloningsmethode van de HOOXI mobiele applicatie voor het verlagen van GHG door de gebruikers.

Over W-Foundation ( www.gcrfund.org )

W-Foundation is een internationale non-profitorganisatie die zich inzet voor een duurzaam milieu. W-Foundation ondersteunt de doelstelling van de Koreaanse overheid voor het aanzienlijk verlagen van de uitstoot van GHG. W-Foundation is verantwoordelijk voor natuurbehoudprojecten en noodhulp aan klimaatvluchtelingen. W-Foundation werkt samen met overheden, organisaties en ondernemingen wereldwijd op het gebied van onderzoek, veldonderzoek, directe noodhulp en onderwijs.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

Bekijk het oorspronkelijke bericht op businesswire.com:https://www.businesswire.com/news/home/20180530005520/nl/

CONTACT: Persvoorlichting

W-Foundation

Michael Lee

michael@wfoundation.kr

KEYWORD: ASIA PACIFIC SOUTH KOREA

INDUSTRY KEYWORD: TECHNOLOGY DATA MANAGEMENT INTERNET NETWORKS SOFTWARE MOBILE/WIRELESS PHILANTHROPY ENVIRONMENT FOUNDATION FUND RAISING

SOURCE: W-Foundation

Copyright Business Wire 2018.

PUB: 05/30/2018 03:00 AM/DISC: 05/30/2018 03:01 AM

http://www.businesswire.com/news/home/20180530005520/nl