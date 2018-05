Die von der koreanischen Regierung unterstützte HOOXI-Kampagne präsentiert W Green Pay (WGP), das erste Blockchain-aktivierte Belohnungssystem für THG-Reduzierung durch Einzelpersonen

SEOUL, Südkorea--(BUSINESS WIRE)--Mai 30, 2018--W Green Pay (WGP), die Blockchain von HOOXI, der von der koreanischen Regierung unterstützten Treibhausgas (THG)-Reduzierungskampagne, schlägt neue Wege ein, um Einzelpersonen zur Reduzierung der THG zu ermutigen. Obgleich es bereits THG-Reduzierungsinitiativen gibt, ist HOOXI die erste, die Einzelpersonen direkt für ihren Beitrag zur THG-Reduzierung belohnt. HOOXI präsentiert die erste Blockchain als Beitrag zur Aktivierung des Belohnungssystems und zur Unterstützung der laufenden Belohnungsverteilung an Einzelpersonen.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20180530005517/de/

Youree Lee (third from left), CEO of W-Foundation, along with campaign ambassadors Korean idol group INFINITE members and Korean government officials, during the HOOXI Campaign Committee Inauguration Ceremony at The National Assembly of Republic of Korea on 26th April 2018. PHOTO: W-FOUNDATION

W-Foundation, eine internationale gemeinnützige Organisation und designierte Spendenorganisation mit Berechtigung durch das koreanische Ministerium für Strategie und Finanzen, ist die philanthropische Stiftung hinter der HOOXI-Kampagne. Durch die Verwendung der geplanten HOOXI Mobil-App, können Einzelpersonen zur THG-Reduzierung beitragen, um „Mission Points“ zu erhalten, die sie in WGPs umwandeln können.

Die HOOXI-App verfolgt und erfasst die THG-Reduzierungsdaten der Einzelperson, anhand derer der W-Foundation National Emission Permit (NEP), Kohlenstoffausstoßeinheiten, die auf dem koreanischen Markt gehandelt werden, zugeordnet werden. Mit der HOOXI-Kampagne bleiben finanzielle Anreize des NEP-basierten Kohlenstoffhandels nicht länger nur Konzernen und Institutionen vorbehalten, sondern stehen auch Einzelpersonen zu.

WGPs können in Online-Einzelhandelsläden verwendet werden, die Partner von W-Foundation sind, so z. B. Lotte Homeshopping. WGPs werden auch in ein Kreditkarten-Belohnungssystem der größeren Handelsbanken in Korea einfließen. Kreditkartenbenutzer können WGPs durch Verwendung der ausgewählten Kreditkarte bei WGP-Partner-Unternehmen verdienen.

„Dadurch, dass die HOOXI-App zunächst die Einzelpersonen im koreanischen Markt anspricht, wo der Einzelne mit Sozialmedien gut vertraut ist, können wir die Funktionen der HOOXI-App für eine globale Anwendung vorbereiten und nach Wegen suchen, verschiedene Gruppen anzusprechen, um Änderungen zur Reduzierung der Treibhausgase vorzunehmen“, erklärte Youree Lee, CEO der W-Foundation. „Wenn die HOOXI-App global eingeführt wird, haben wir als Einzelpersonen die Chance, uns aktiv an der Verbesserung der Welt zu beteiligen.“

Über W Green Pay ( WGP, www.wpay.sg )

W Green Pay wird ausgestellt, um die Beiträge der Allgemeinbevölkerung zur Reduzierung des Treibhausgasausstoßes gemäß dem koreanischen „Emissions Trading Scheme“-Markt zu belohnen. W Green Pay wird die Belohnungsmethode der HOOXI Mobil-App für die THG-Reduzierungsbemühungen seiner Benutzer sein.

Über W-Foundation ( www.gcrfund.org )

W-Foundation ist eine internationale gemeinnützige Organisation, die die Nachhaltigkeit der Umwelt fördert. W-Foundation unterstützt das Ziel der koreanischen Regierung, die THG-Emission maßgeblich zu reduzieren. W-Foundation führt Projekte zur Erhaltung der Natur und humanitäre Hilfsprogramme für „Klimaflüchtlinge“ durch. W-Foundation arbeitet weltweit mit Regierungen und Organisationen zusammen und kooperiert in den Bereichen Forschung, Feldstudien, Soforthilfe und Erziehung.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen:https://www.businesswire.com/news/home/20180530005517/de/

CONTACT: Media Enquiries

W-Foundation

Michael Lee

michael@wfoundation.kr

KEYWORD: ASIA PACIFIC SOUTH KOREA

INDUSTRY KEYWORD: TECHNOLOGY DATA MANAGEMENT INTERNET NETWORKS SOFTWARE MOBILE/WIRELESS PHILANTHROPY FOUNDATION FUND RAISING

SOURCE: W-Foundation

Copyright Business Wire 2018.

PUB: 05/30/2018 03:00 AM/DISC: 05/30/2018 03:01 AM

http://www.businesswire.com/news/home/20180530005517/de