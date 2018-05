Společnost BearingPoint hlásí za rok 2017 mimořádný růst, její příjmy dosáhly 712 milionů eur

PRAHA--(BUSINESS WIRE)--V 30, 2018--Společnost BearingPoint oznámila za rok 2017 příjmy ve výši 712 milionů eur, tedy nárůst o třináct procent oproti předcházejícímu roku. Hodnota nasmlouvaných zakázek vzrostla meziročně o čtrnáct procent, což naznačuje silnou dynamiku rozvoje podnikání. Společnost BearingPoint tak zjevně daleko překročila sedmiprocentní úroveň růstu, jíž mělo odvětví poradenských služeb v celosvětovém měřítku dosáhnout podle předpokladu společnosti Gartner, zabývající se průzkumy trhu 1. Pokud jde o produktivitu práce, firma plně využívala své kapacity a zvýšením počtu zaměstnanců o jedenáct procent si vytvořila prostor pro další růst. I přes významné investice do lidských zdrojů a tvorbu nových aktiv ve formě duševního vlastnictví byl růst doprovázen tvorbou vysokého zisku a nárůst EBIT činil meziročně osmnáct procent. Díky tomu lze předpokládat, že BearingPoint do roku 2020 dosáhne svého cíle, tedy příjmů v hodnotě jedné miliardy eur.

Tato tisková zpráva obsahuje multimediální prvky. Celou zprávu najdete zde: https://www.businesswire.com/news/home/20180529006008/cs/

Peter Mockler, Managing Partner BearingPoint (Photo: Business Wire)

„V roce 2017 nám samozřejmě přála situace na trhu, ale i tak si společnost BearingPoint vedla mimořádně dobře. Opět se nám vyplatila dlouhodobá strategie spočívající v propojení podnikatelského poradenství, technologií a využívání duševního vlastnictví. Jsem hrdý na to, co jsme jako tým dokázali. Urazili jsme pořádný kus cesty k cíli, jímž je dosáhnout do roku 2020 příjmů v hodnotě jedné miliardy eur.“ Peter Mockler, Managing Partner BearingPoint

Společnost BearingPoint zaznamenala růst ve všech segmentech, službách a regionech, přičemž hlavní baštu již tradičně tvořily země Evropy, Středního východu a Afriky. Solidní celkový výkon předvedla divize poradenství spolu s dalšími tahouny růstu, například produkty v oblasti technologií pro splnění regulatorních požadavků, které zaujaly přední místo v rámci divize technologických řešení.

BearingPoint v České republice

Praha se postupně stává silným podnikatelským centrem evropského významu. Mnohé mezinárodní společnosti si tu budují regionální kanceláře, z nichž obsluhují zákazníky po celé střední a východní Evropě, a živnou půdu pro další rozvoj tu nalezla i společnost BearingPoint. Česká republika, zejména Praha, nabízí širokou škálu příležitostí, k nimž kromě výborných vysokých škol a vysoce kvalifikovaných lidí, patří také spektrum lokálních firem a potenciálních zákazníků.

„Po dvouletém působení v Praze začíná naše zdejší pobočka nabírat vítr do plachet a přispívat k vynikajícím výsledkům celé firmy. V tuto chvíli se zaměřujeme především na poradenství v oblasti SAP, se zvláštním důrazem na SAP® Ariba®.“ Christian Gurny, ředitel pro Českou republiku

O společnosti BearingPoint

BearingPoint je nezávislá poradenská společnost v oblasti řízení a technologií. Vyrostla z evropských kořenů a dnes již působí po celém světě. Svou činnost provozuje v rámci tří divizí: poradenství, technologických řešení a investic do nově zakládaných podniků. Divize poradenství se zabývá poskytováním konzultačních služeb. Divize technologických řešení dodává nástroje pro úspěšnou digitální transformaci, technologie pro splnění regulatorních požadavků a poskytuje pokročilé analytické služby. Divize investic do nově zakládaných podniků se zaměřuje na financování a rozvoj start-upů. Mezi zákazníky společnosti BearingPoint patří řada předních světových firem a organizací. BearingPoint provozuje globální poradenskou síť, v níž zaměstnává přes deset tisíc lidí, kteří podporují zákazníky ve více než 75 zemích světa a společně s nimi se zasazují o dosažení měřitelného, udržitelného úspěchu.

1 Zdroj: Gartner „Forecast: IT Services, Worldwide, 2015-2021, 4Q17 Update.“ Datum vydání: 19. prosinec 2017. ID: G00343324.

Chcete-li se dozvědět více, navštivte:

• www.bearingpoint.com

• www.linkedin.com/company/bearingpoint

Zdrojovou verzi najdete na businesswire.com:https://www.businesswire.com/news/home/20180529006008/cs/

CONTACT: BearingPoint

Kontaktní osoba:

Alexander Bock

Manager Communications

T: +49 89 540338029

E-Mail:alexander.bock@bearingpoint.com

KEYWORD: EUROPE CZECH REPUBLIC

INDUSTRY KEYWORD: PROFESSIONAL SERVICES CONSULTING FINANCE OTHER PROFESSIONAL SERVICES

SOURCE: BearingPoint

Copyright Business Wire 2018.

PUB: 05/30/2018 02:55 AM/DISC: 05/30/2018 02:55 AM

http://www.businesswire.com/news/home/20180529006008/cs