ResMed adquire a HEALTHCAREfirst, uma provedora de serviços e software baseados em nuvem para agências de cuidados paliativos e de assistência à saúde residencial

SAN DIEGO--(BUSINESS WIRE)--mai 29, 2018--A ResMed (NYSE:RMD, ASX:RMD), líder global em soluções conectadas de assistência à saúde, anunciou hoje a assinatura de um contrato definitivo para adquirir a HEALTHCARE first, uma provedora de serviços e software baseados em nuvem para agências de cuidados paliativos e assistência à saúde residencial.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20180529006381/pt/

HEALTHCAREfirst logo

A HEALTHCARE first oferece o software electronic health record (EHR), serviços de codificação e cobrança e analítica avançada que habilita as agências de cuidados paliativos e assistência à saúde residencial a otimizar seus processos administrativos, clínicos e financeiros. A HEALTHCARE first vai complementar as soluções de software existentes da ResMed oferecidas pela Brightree, uma subsidiária integral classificada como uma das 100 melhores empresas de TI dos Estados Unidos.

"Os segmentos de saúde e cuidados paliativos são grandes e estão crescendo rapidamente em razão da crescente prevalência de condições crônicas e uma mudança da população idosa que está mudando para a assistências à saúde residencial e outros ambientes de assistência menos dispendiosos", disse Raj Sodhi, presidente dos negócios de SaaS da ResMed. "A suíte de soluções da HEALTHCARE first permite que a ResMed ajude a administrar essa crescente população com eficiência e eficácia, beneficiando os pacientes, suas famílias, agências e pagadores.

"Juntar-se à ResMed, com seu objetivo de mudar a vida a cada respiração, é uma excelente oportunidade para a nossa equipe HEALTHCARE first, já que nossa missão conjunta está ligada à melhoria da qualidade de vida dos pacientes em assistência à saúde fora do hospital", disse J. Kevin Porter, presidente e diretor executivo da HEALTHCARE first. "Acreditamos que nossos recursos combinados e nossas capacidades de investimentos promoverão uma melhoria ainda mais impactante sobre a experiência do paciente e os resultados comerciais dos nossos clientes num momento em que estão sob maiores pressões regulatórias e por reembolso."

Os termos financeiros da transação não foram divulgados, mas a transação não será material para os resultados financeiros consolidados da ResMed. A transação deve ser finalizada antes do final do primeiro trimestre do ano fiscal de 2019 da ResMed (30 de setembro de 2018), sujeita às condições de fechamento costumeiras, incluindo aprovações regulatórias.

Sobre a ResMed

A ResMed (NYSE: RMD, ASX: RMD), empresa líder mundial em saúde conectada com mais de cinco milhões de dispositivos conectados em nuvem para monitoramento remoto diário de pacientes, transforma vidas em todos os momentos. Seus premiados dispositivos e soluções de software ajudam a tratar e administrar a apneia de sono, a doença pulmonar obstrutiva crônica e outras doenças respiratórias. Com mais de seis mil integrantes, sua equipe se dedica a melhorar a qualidade de vida de pacientes, reduzir o impacto de doenças crônicas e economizar custos de saúde em mais de 120 países. ResMed.com

SOBRE A HEALTHCARE first

A HEALTHCARE first oferece tecnologias e serviços em nuvem para melhorar os negócios e as operações clínicas de milhares de provedores de assistência à saúde residencial e cuidados paliativos nos Estados Unidos. Sediada em Springfield, MO, e uma das provedoras de mais rápido crescimento da categoria, a empresa oferece software de gestão clínica e de agência, serviços terceirizados de gestão de ciclo de receita (cobrança, codificação e análise OASIS), pesquisas CAHPS e analítica avançada, em qualquer combinação. A amplitude das soluções da HEALTHCARE first oferece às agências uma fonte simples para melhorar a assistência ao paciente, criar eficiências operacionais, aumentar a lucratividade e simplificar a conformidade com CMS. Com a HEALTHCARE first, as agências podem se concentrar em pacientes e não em documentação. Para obter outras informações, telefone para 800.841.6095 ou acesse healthcarefirst.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com:https://www.businesswire.com/news/home/20180529006381/pt/

CONTACT: ResMed

Para a mídia:

Jayme Rubenstein, +1 858-836-6798

news@resmed.com

ou

Para investidores:

David Pendarvis, +1 858-836-5000

investorrelations@resmed.com

KEYWORD: UNITED STATES NORTH AMERICA CANADA CALIFORNIA

INDUSTRY KEYWORD: TECHNOLOGY SOFTWARE PRACTICE MANAGEMENT HEALTH GENERAL HEALTH MANAGED CARE

SOURCE: ResMed

Copyright Business Wire 2018.

PUB: 05/29/2018 11:10 PM/DISC: 05/29/2018 11:10 PM

http://www.businesswire.com/news/home/20180529006381/pt