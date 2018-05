ResMed va acquérir HEALTHCAREfirst, un fournisseur de logiciels et de services en nuage destinés aux organismes de prise en charge à domicile et aux agences de soins palliatifs

SAN DIEGO--(BUSINESS WIRE)--mai 29, 2018--ResMed (NYSE : RMD, ASX : RMD), leader mondial des solutions connectées de soins de santé, a annoncé aujourd'hui la conclusion d'un accord définitif portant sur l'acquisition de HEALTHCARE first, un fournisseur de solutions logicielles et de services pour les organismes de soins à domicile et les agences de soins palliatifs.

HEALTHCARE first propose un logiciel de dossier de santé électronique (DSE), des services de facturation et de codage, ainsi que des analyses avancées qui permettent aux organismes de soins à domicile et aux agences de soins palliatifs d'optimiser leurs processus cliniques, financiers et administratifs. HEALTHCARE first viendra compléter les solutions logicielles existantes que ResMed a obtenues de Brightree, sa filiale à part entière classée parmi les 100 premières sociétés informatiques spécialisées dans les soins de santé aux États-Unis.

« Les segments des soins à domicile et des soins palliatifs sont vastes et en croissance rapide, en raison de la prévalence croissante des maladies chroniques et du vieillissement de la population qui s'oriente vers les services à domicile et d'autres types de thérapies à moindre coût », a déclaré Raj Sodhi, président de l'activité SaaS chez ResMed. « La gamme de solutions de HEALTHCARE first va permettre à ResMed de gérer efficacement et efficacement cette population croissante, au bénéfice des patients, de leurs familles, des agences et des payeurs.

« Rejoindre ResMed, dont l'objectif déclaré est de changer la vie à chaque respiration, constitue une opportunité passionnante pour notre équipe HEALTHCARE first, car notre mission conjointe est d'améliorer la qualité de vie des patients en soins de santé extrahospitaliers », a confié pour sa part J. Kevin Porter, président et chef de la direction de HEALTHCARE first. « Nous sommes convaincus que nos ressources et nos capacités d'investissement combinées vont permettre d'améliorer de façon encore plus significative l'expérience des patients et les résultats commerciaux pour nos clients, à un moment où ces derniers sont soumis à des pressions accrues en termes de réglementation et de remboursement. »

Les conditions financières de la transaction n'ont pas été divulguées, mais celle-ci ne devrait pas avoir d'effet notable sur les résultats financiers consolidés de ResMed. La transaction devrait être finalisée avant la fin du premier trimestre de l'exercice 2019 de ResMed (soit avant le 30 septembre 2018), sous réserve des conditions de clôture habituelles, y compris les approbations réglementaires.

À propos de ResMed

ResMed (NYSE : RMD, ASX : RMD), l’une des principales sociétés de santé connectée à l’échelle mondiale, compte plus de cinq millions d’appareils connectés au nuage pour la surveillance quotidienne et à distance des patients, changeant la vie à chaque respiration. Ses appareils et solutions logicielles primés aident à traiter et à gérer l’apnée du sommeil, la maladie pulmonaire obstructive chronique et d’autres affections respiratoires. Son équipe forte de 6 000 personnes travaille à améliorer la qualité de vie des patients, à réduire l’impact des maladies chroniques, et à limiter les coûts des soins de santé dans plus de 120 pays. ResMed.com

À propos de HEALTHCARE first

HEALTHCARE first fournit des technologies et des services basés dans le Cloud pour améliorer les opérations commerciales et cliniques de milliers de prestataires de services médicaux à domicile et de soins palliatifs à travers les États-Unis. Basée à Springfield, dans le Missouri, et l'un des prestataires les plus dynamiques de son secteur, la société fournit, dans n'importe quelle combinaison, des logiciels de gestion d'agence et cliniques, des services externalisés de gestion du cycle des recettes (facturation, codage et évaluation OASIS), des enquêtes CAHPS et des analyses avancées. La gamme de solutions de HEALTHCARE first offre aux agences une source unique pour améliorer les soins thérapeutiques, créer des efficacités opérationnelles, augmenter la rentabilité et simplifier la conformité CMS. Avec HEALTHCARE first, les agences peuvent se concentrer sur les patients plutôt que sur les tâches administratives. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site healthcarefirst.com ou appeler le 800.841.6095.

