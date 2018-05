ResMed Adquirirá HEALTHCAREFirst, una Compañía Proveedora de Servicios y Software Basados en la Nube para Agencias de Atención Médica a Domicilio y de Cuidados Paliativos

SAN DIEGO--(BUSINESS WIRE)--may. 29, 2018--ResMed (NYSE:RMD, ASX:RMD), una empresa global líder en soluciones de atención médica conectadas, anunció hoy que ha firmado un acuerdo definitivo para adquirir la empresa privada HEALTHCARE first, una compañía proveedora de servicios y soluciones de software para agencias de atención médica a domicilio y de cuidados paliativos.

HEALTHCARE first ofrece servicios de software de registros electrónicos de salud (electronic health record, EHR), facturación y codificación, y análisis avanzados que permiten a las agencias de atención médica a domicilio y de cuidados paliativos optimizar sus procesos clínicos, financieros y administrativos. HEALTHCARE first complementará las soluciones de software existentes de ResMed que ofrece Brightree, una subsidiaria de propiedad absoluta considerada una de las principales 100 compañías de TI para la atención médica en los Estados Unidos.

“Los segmentos de atención médica a domicilio y de cuidados paliativos son extensos y crecen rápidamente, debido a una creciente prevalencia de las afecciones crónicas y a un cambio en las elecciones de la población de adultos mayores hacia entornos de atención en el hogar y otros centros de atención médica de menor costo”, expresó Raj Sodhi, presidente de la unidad de negocios de Software como Servicio de ResMed. “El conjunto de soluciones de HEALTHCARE first permite a ResMed ayudar a administrar de forma eficiente y eficaz esta población en aumento, y beneficiar así a los pacientes, sus familias, agencias y pagadores.

“Unirse a ResMed, cuyo propósito es cambiar vidas con cada respiro, es una oportunidad muy interesante para nuestro equipo de HEALTHCARE first, ya que nuestra misión conjunta se relaciona con mejorar la calidad de vida de los pacientes en la atención médica extrahospitalaria”, comentó J. Kevin Porter, presidente y director ejecutivo de HEALTHCARE first. “Creemos que la combinación de nuestras capacidades de inversión y recursos producirá una mejora con un impacto aún mayor en la experiencia del paciente y en los resultados comerciales de nuestros clientes, en un momento en el que deben someterse a cada vez más presiones regulatorias y de reembolso”.

Los términos financieros de la transacción no se revelaron; sin embargo, la transacción no será relevante para los resultados económicos consolidados de ResMed. Se prevé que la transacción finalice antes de finales del primer trimestre del año fiscal 2019 de ResMed (30 de septiembre de 2018), sujeta a las condiciones de cierre habituales, incluidas las aprobaciones regulatorias.

Acerca de ResMed

ResMed (NYSE:RMD, ASX:RMD) es una compañía médica conectada líder en el mundo, con más de 5 millones de dispositivos conectados a la nube para el monitoreo diario de pacientes a distancia, que cambia la vida con cada respiro. Sus galardonados dispositivos y soluciones de software ayudan a tratar y manejar la apnea del sueño, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y otras afecciones respiratorias. Su equipo de 6000 miembros se esfuerza por mejorar la calidad de vida de los pacientes, por reducir el impacto de las enfermedades crónicas y por ahorrar costos de atención médica en más de 120 países. ResMed.com

Acerca de HEALTHCARE first

HEALTHCARE first ofrece tecnologías y servicios basados en la nube, con el objetivo de mejorar las operaciones comerciales y clínicas de miles de proveedores de atención médica a domicilio y de cuidados paliativos en todos los Estados Unidos. La compañía, que tiene su sede en Springfield, Misuri, y es una de las proveedoras de más rápido crecimiento de su clase, ofrece servicios de software de gestión clínica y de agencias, servicios de gestión del ciclo de ingresos tercerizados (facturación, codificación y sistema de revisión OASIS), encuestas de Evaluación del Consumidor de Proveedores y de Sistemas de Salud (Consumer Assessment of Healthcare Providers and Systems, CAHPS) y análisis avanzados, en cualquier combinación. La amplia gama de las soluciones de HEALTHCARE first ofrece a las agencias un recurso único para mejorar la atención al paciente, crear eficiencias operativas, aumentar la rentabilidad y simplificar el cumplimiento de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (Centers for Medicare and Medicaid Services, CMS). Con HEALTHCARE first, las agencias se concentran en los pacientes, en vez de en la documentación. Para obtener más información, llame al 800.841.6095 o visite healthcarefirst.com.

