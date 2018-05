BC-TEN--French Open Show Court Schedules

By The Associated Press

At Stade Roland Garros

Paris

Court Philippe Chatrier

Simona Halep (1), Romania, vs. Alison Riske, United States

Kei Nishikori (19), Japan, vs. Benoit Paire, France

Georgina Garcia Perez, Spain, vs. Caroline Wozniacki (2), Denmark

Lucas Pouille (15), France, vs. Cameron Norrie, Britain

Court Suzanne Lenglen

Viktoria Kuzmova, Slovakia, vs. Elina Svitolina (4), Ukraine

Jaume Antoni Munar Clar, Spain, vs. Novak Djokovic (20), Serbia

David Goffin (8), Belgium, vs. Corentin Moutet, France

Alize Cornet (32), France, vs. Pauline Parmentier, France

Court 1

Petra Kvitova (8), Czech Republic, vs. Lara Arruabarrena-Vecino, Spain

Dusan Lajovic, Serbia, vs. Alexander Zverev (2), Germany

Martin Klizan, Slovakia, vs. Gael Monfils (32), France

Daria Kasatkina (14), Russia, vs. Kirsten Flipkens, Belgium

Court 3

Ekaterina Makarova, Russia, vs. Barbora Strycova (26), Czech Republic

Roberto Bautista-Agut (13), Spain, vs. Santiago Giraldo, Colombia

Shuko Aoyama, Japan and Miyu Kato (14), Japan, vs. Venus Williams, United States and Serena Williams, United States

Karen Khachanov, Russia, vs. Guillermo Garcia-Lopez, Spain