PathMaker Neurosystems couronnée start-up de l’année 2018 par la Chambre de commerce franco-américaine de Nouvelle-Angleterre

BOSTON et PARIS--(BUSINESS WIRE)--mai 29, 2018--PathMaker Neurosystems Inc. (« PathMaker »), une société de bioélectronique clinique qui développe des systèmes non invasifs pour le traitement des troubles neuromoteurs chroniques, a remporté le French-American Business (FAB) Award 2018 dans la catégorie des start-up et petites entreprises. Les gagnants ont été annoncés lors du gala de la Chambre de commerce franco-américaine de Nouvelle-Angleterre (FACCNE), qui s’est tenu le 24 mai 2018 à Cambridge, dans le Massachussetts. Parmi les lauréats précédents du secteur des sciences de la vie figurent notamment Moderna Therapeutics, Mauna Kea Technologies et Nanobiotix.

« Nous remercions la FACCNE, son équipe et ses sponsors pour cette merveilleuse reconnaissance des progrès réalisés par notre société. Au cours de l’année écoulée, PathMaker a réalisé de grandes avancées en vue de la commercialisation de ses systèmes non invasifs », explique Nader Yaghoubi, docteur en médecine, président et PDG de PathMaker Neurosystems. « Nous travaillons sans relâche en vue du lancement clinique des toutes premières solutions neurothérapeutiques non invasives, qui vont redéfinir les traitements de référence contre la spasticité, la paralysie et la faiblesse musculaire ».

Les FAB Awards sont une compétition annuelle mettant à l’honneur les entreprises de Nouvelle-Angleterre qui ont tissé des liens avec la France et se sont illustrées dans leur secteur. Les finalistes sont choisis par un éminent panel d’experts de la FACCNE, renommés dans leur secteur et travaillant tant avec la France qu’avec la Nouvelle-Angleterre. Les gagnants sont ensuite sélectionnés par le public qui assiste au gala, après présentation des finalistes.

Le premier produit de PathMaker, le MyoRegulator™, est un dispositif non invasif qui exploite la technologie DoubleStim™ exclusive de la société pour durablement réduire la spasticité musculaire. Le MyoRegulator a été l’un des premiers dispositifs médicaux « révolutionnaires » sélectionnés par le secrétariat américain aux produits alimentaires et pharmaceutiques (FDA) dans le cadre de son programme de commercialisation accélérée (Expedited Access Pathway) et en est actuellement au stade des essais cliniques humains approuvés par un comité d’éthique (IRB ou Institutional Review Board aux États-Unis).

PathMaker Neurosystems Inc. en bref

PathMaker Neurosystems est une société de bioélectronique clinique qui développe des systèmes non invasifs révolutionnaires pour le traitement des troubles neuromoteurs chroniques. Implantée à Boston (États-Unis) et Paris (France), elle collabore avec des instituts de recherche de renommée mondiale en vue de la commercialisation rapide de solutions révolutionnaires de traitement de la spasticité, de la paralysie et de la faiblesse musculaire. Plus de 48 millions de patients aux États-Unis, en Europe et en Chine souffrent d’un handicap causé par un AVC, une paralysie cérébrale, la sclérose en plaques, une lésion de la moelle épinière, un traumatisme cérébral, la maladie de Parkinson ou d’autres troubles neurologiques. Chez PathMaker, nous ouvrons la voie à une nouvelle ère de neurothérapie non invasive pour les patients souffrant de troubles neuromoteurs chroniques. Pour en savoir plus, rendez-vous sur notre site ( www.pmneuro.com ).

