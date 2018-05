BC-TEN--French Open Results

PARIS (AP) — Results Tuesday from the French Open at Stade Roland Garros (seedings in parentheses):

Men's Singles

First Round

Denis Shapovalov (24), Canada, def. John Millman, Australia, 7-5, 6-4, 6-2.

Maximilian Marterer, Germany, def. Ryan Harrison, United States, 6-1, 6-3, 7-5.

Ruben Bemelmans, Belgium, def. Yuki Bhambri, India, 6-4, 6-4, 6-1.

Jurgen Zopp, Estonia, def. Jack Sock (14), United States, 6-7 (4), 6-2, 4-6, 7-6 (5), 6-3.

Sergiy Stakhovsky, Ukraine, def. Feliciano Lopez (28), Spain, 6-2, 6-4, 6-2.

Mischa Zverev, Germany, def. Florian Mayer, Germany, 6-2, 6-1, 7-6 (3).

Pablo Cuevas, Uruguay, def. Aljaz Bedene, Slovenia, 6-4, 6-3, 6-2.

Kevin Anderson (6), South Africa, def. Paolo Lorenzi, Italy, 6-1, 6-2, 6-4.

Marin Cilic (3), Croatia, def. James Duckworth, Australia, 6-3, 7-5, 7-6 (4).

Hubert Hurkacz, Poland, def. Tennys Sandgren, United States, 6-2, 6-2, 3-6, 6-3.

Jan-Lennard Struff, Germany, def. Evgeny Donskoy, Russia, 6-1, 6-3, 6-0.

Steve Johnson, United States, def. Adrian Mannarino (25), France, 7-6 (1), 6-2, 6-2.

Fabio Fognini (18), Italy, def. Pablo Andujar, Spain, 6-4, 6-2, 6-1.

Elias Ymer, Sweden, def. Dudi Sela, Israel, 7-6 (3), 6-3, 6-1.

Marton Fucsovics, Hungary, def. Vasek Pospisil, Canada, 6-3, 6-3, 7-6 (5).

Kyle Edmund (16), Britain, def. Alex De Minaur, Australia, 6-2, 6-4, 6-3.

Juan Martin Del Potro (5), Argentina, def. Nicolas Mahut, France, 1-6, 6-1, 6-2, 6-4.

Women's Singles

First Round

Taylor Townsend, United States, def. Myrtille Georges, France, 6-4, 6-2.

Bethanie Mattek-Sands, United States, def. Johanna Larsson, Sweden, 6-4, 6-3.

Daria Gavrilova (24), Australia, def. Sorana Cirstea, Romania, 4-6, 7-6 (4), 6-3.

Angelique Kerber (12), Germany, def. Mona Barthel, Germany, 6-2, 6-3.

Ana Bogdan, Romania, def. Marketa Vondrousova, Czech Republic, 6-3, 1-6, 6-4.

Aliaksandra Sasnovich, Belarus, def. Denisa Allertova, Czech Republic, 6-4, 6-3.

Kiki Bertens (18), Netherlands, def. Aryna Sabalenka, Belarus, 6-2, 6-1.

Shuai Zhang (27), China, def. Kristina Kucova, Slovakia, 6-0, 7-5.

Irina Begu, Romania, def. Anna-Karolina Schmiedlova, Slovakia, 6-4, 5-7, 9-7.

Shuai Peng, China, def. Aleksandra Krunic, Serbia, 6-3, 6-4.

Caroline Garcia (7), France, def. Ying-Ying Duan, China, 6-1, 6-0.

Garbine Muguruza (3), Spain, def. Svetlana Kuznetsova, Russia, 7-6 (0), 6-2.

Fiona Ferro, France, def. Carina Witthoeft, Germany, 6-4, 6-2.

Samantha Stosur, Australia, def. Yanina Wickmayer, Belgium, 6-2, 6-4.

Anastasia Pavlyuchenkova (30), Russia, def. Polona Hercog, Slovenia, 6-4, 7-6 (1).

Julia Goerges (11), Germany, def. Dominika Cibulkova, Slovakia, 6-4, 5-7, 6-0.

Alison Van Uytvanck, Belgium, def. Isabelle Wallace, Australia, 6-1, 6-0.

Serena Williams, United States, def. Kristyna Pliskova, Czech Republic, 7-6 (4), 6-4.

Ashleigh Barty (17), Australia, def. Natalia Vikhlyantseva, Russia, 6-3, 6-1.

Maria Sharapova (28), Russia, def. Richel Hogenkamp, Netherlands, 6-1, 4-6, 6-3.

Men's Doubles

First Round

Edouard Roger-Vasselin, France and Rohan Bopanna (13), India, def. Frances Tiafoe, United States and Taylor Fritz, United States, 6-3, 6-1.

Michael Venus, New Zealand and Raven Klaasen (10), South Africa, def. Alexandre Muller, France and Corentin Denolly, France, 6-3, 6-3.

Jonathan Eysseric, France and Hugo Nys, France, def. Fernando Verdasco, Spain and David Marrero Santana, Spain, 6-3, 7-5.

Alexander Peya, Austria and Nikola Mektic (8), Croatia, def. Franko Skugor, Croatia and Dominic Inglot, Britain, 6-4, 6-3.

Julio Peralta, Chile and Horacio Zeballos (15), Argentina, def. Hugo Gaston, France and Clement Tabur, France, 6-2, 6-2.

Robin Haase, Netherlands and Matwe Middelkoop, Netherlands, def. Yuichi Sugita, Japan and Yoshihito Nishioka, Japan, 6-1, 6-2.

Ken Skupski, Britain and Neal Skupski, Britain, def. Mike Bryan, United States and Sam Querrey (16), United States, 7-5, 6-4.

Mirza Basic, Bosnia-Herzegovina and Damir Dzumhur, Bosnia-Herzegovina, def. Albert Ramos-Vinolas, Spain and Jiri Vesely, Czech Republic, 6-4, 6-3.

Henri Kontinen, Finland and John Peers (3), Australia, def. Ilya Ivashka, Belarus and Karen Khachanov, Russia, 6-3, 6-2.

Robert Farah, Colombia and Juan Sebastian Cabal (5), Colombia, def. Max Mirnyi, Belarus and Philipp Oswald, Austria, 7-6 (3), 7-6 (4).

Artem Sitak, New Zealand and Wesley Koolhof, Netherlands, def. Antonio Sancic, Croatia and Andre Begemann, Germany, 6-7 (4), 6-2, 6-4.