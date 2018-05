Les lauréats du concours de l'innovation de la ville de Joensuu (Finlande) ont été proclamés: Smart City Apps et Surfing parmi les gagnants

JOENSUU, Finlande--(BUSINESS WIRE)--mai 29, 2018--Les lauréats du concours de l'innovation organisé par la ville de Joensuu, Finlande, viennent d'être désignés. Quatre solutions seront mises en œuvre dans le centre-ville de Joensuu au cours des 12 prochains mois: elles seront développées par Parquery (Suisse), Leapcraft (Danemark), Risto Takala (un consortium de Joensuu, Finlande) et Ctrl4 Enviro (Espagne). Les propositions sélectionnées vont d'une solution de laboratoire urbain à des applications numériques de détection des emplacements de parking, de surveillance du trafic et des foules, ainsi que d'optimisation énergétique d'une piscine. En outre, une vague à surf artificielle sera testée dans la rivière qui traverse le centre-ville.

Le concours d'innovations de la ville de Joensuu appelait à la présentation de solutions réalistes dans quatre domaines différents, chacun étant doté d'un budget de 50.000 euros. Le concours a attiré au total 19 soumissions.

Une opportunité précieuse pour les entreprises

La solution de laboratoire urbain de Leapcraft fournit et communique des informations exhaustives sur la qualité de l'air, le trafic et les conditions météorologiques comme la vitesse et la direction du vent. "Notre ambition est d'aider les villes nordiques et du monde à améliorer la qualité de l'air et à mettre en œuvre de nouvelles technologies; pour nous, ce concours est une excellente occasion de nous y mettre. Nous sommes impatients de pouvoir déployer notre solution dans une nouvelle ville passionnante", a déclaré Anne Cecilie Duus Kühnel Operations Manager chez Leapcraft.

L'application numérique basée sur la vision de Parquery donne des informations en temps réel sur les parkings et les emplacements de parking libres. Parquery est une entreprise dérivée de l'ETH Zurich. "Gagner ce concours est extrêmement important pour nous, notamment parce que cela nous permet d'exposer notre solution dans la ville de Joensuu. Nous considérons que le marché finlandais est très en avance en termes de villes intelligentes; c'est donc un marché cible idéal pour Parquery", explique Andrea Fossati, CEO de Parquery.

Basée sur un brevet de l'université d'Aalto d’Helsinki, Finlande, la vague de surf artificielle sera la première de ce type à être testée. La vague devrait faire de Joensuu une destination de surf exceptionnelle. "Nous sommes ravis que la ville de Joensuu soit assez hardie pour soutenir cette innovation quelque peu audacieuse", ont déclaré Risto Takala et Jarmo Laine qui sont à l'origine de la proposition de vague artificielle.

L'application numérique basée sur la vision de Ctrl4 Enviro aura pour résultat une piscine et une place de marché intelligentes. Les données en temps réel sur le nombre d'utilisateurs permet d'optimiser la consommation d'énergie, d'eau et de produits chimiques de la piscine – et les activités de la place du marché.

Un concours, pour quoi faire?

La ville de Joensuu a organisé ce concours afin de trouver des solutions nouvelles et innovantes pour développer la ville et les services publics. En outre, la ville de Joensuu veut renforcer l'inventivité et l'internationalité de la région par le biais des marchés publics et de la coopération. L'initiative est soutenue par l'accord pour la croissance urbaine du gouvernement finlandais et surtout par le ministère des affaires économiques et de l'emploi.

Joensuu est une ville universitaire et un centre économique régional en croissance situé dans l'est de la Finlande. La ville a l'un des objectifs climatiques les plus ambitieux d'Europe: devenir neutre en carbone d'ici 2025. Elle compte plus de 20.000 étudiants et un tiers de la population a moins de 25 ans. Le nombre d'habitants s'élève à 76.000 au total et celui de la région environnante à 120.000. Les principaux secteurs d'activité représentés à Joensuu sont la bioéconomie forestière, l'éducation, la photonique, les TIC, la métallurgie et les nouveaux matériaux. L'Institut européen des forêts, une organisation scientifique internationale, est également basé à Joensuu. La ville est dotée d'une solide politique innovante en matière de marchés publics, d'investissements et de solutions.

Située au cœur de la région finlandaise des lacs, Joensuu s'étend au bord de l'eau et au milieu de forêts denses. Le centre-ville est aménagé en une zone piétonne animée; l'on y trouve aussi la place du marché, actuellement en rénovation. Dans cette partie du monde, les quatre saisons sont bien marquées et la couverture neigeuse dure en moyenne cinq mois. En été, il n'y a pratiquement pas de nuit et le record de chaleur officiel finlandais de 37,2 degrés Celsius a été mesuré à l'aéroport de Joensuu en 2010.

Informations supplémentaires:

Adresse e-mail officielle de l'organisation du concours: challenge@joensuu.fi

Site internet du concours: www.joensuu.fi/challenge

