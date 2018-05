Svandis e Cindicator Fazem Parceria Estratégica para Análises Comerciais de Criptomoedas

REYKJAVÍK, Islândia--(BUSINESS WIRE)--mai 29, 2018--Svandis e Cindicator fizeram uma parceria estratégica como parte da Rede Simbiótica Cindicator. No centro da parceria, a Svandis - uma plataforma para comércio de criptoativos e análise de investimentos - irá fornecer à Cindicator acesso antecipado ao ecossistema original de ferramentas e dados analíticos.

A Svandis está sob direção de Hermann Finnbjornsson, Diretor Executivo e Cofundador da Svandis, que é veterano do mundo tecnológico, tendo fundado o primeiro câmbio de criptomoedas na Islândia, um sistema eletrônico de votação e um cartão digital de token para pagamentos com múltiplas finalidades.

O ecossistema Svandis consiste em uma plataforma unificada de visualização e analítica para analisar criptoativos. O processo de entrada de dados une a extração automática de dados com a submissão incentivada de dados de usuários da Svandis. Os usuários da Svandis recebem tokens da Svandis (SVN) para submissão de dados, executando um aplicativo de processamento de dados em seus dispositivos.

Os usuários irão vivenciar um aumento de experiência orientada a dados em ambos os ecossistemas, beneficiando sua competência geral no mercado e impactando potencialmente a probabilidade de sucesso dos comerciantes. A Cindicator e a Svandis descobriram um valor tremendo nesta parceria mútua. A Cindicator irá acrescentar as ferramentas da Svandis à sua plataforma de Inteligência Híbrida a fim de fornecer à sua comunidade de analistas dados facilmente acessíveis, de modo que possam fazer previsões de mercado com mais informação.

Mike Brusov, Diretor Executivo da Cindicator, comentou: "A Cindicator e a Svandis compartilham uma visão similar para melhor tomada de decisão em mercados de cryptoativos, entre outros. Enquanto abordamos este assunto de diferentes ângulos, há intensas sinergias na combinação de forças."

Sobre a Svandis

O ecossistema da Svandis é uma comunidade de usuários, análises poderosas e indicadores para comerciantes com necessidade de dados e análises em tempo real. Os usuários da Svandis realizam a rápida coleta de dados e informações através de incentivos e gamificação. A plataforma dentro do ecossistema fornece pesquisa financeira de liderança, ferramentas analíticas e de visualização para qualquer pessoa envolvida ativamente neste ambiente como comerciantes, analistas, investidores, financiadores e contribuintes de vendas via token.

Sobre a Cindicator

A Cindicator é uma empresa de tecnologia financeira que aprimora a tomada de decisão em investimentos em meio à alta incerteza mediante análises preditivas. A Cindicator utiliza a tecnologia 'blockchain' para criar um único ecossistema de mais de 100.000 análises descentralizadas, cujas percepções são ampliadas pela inteligência artificial. É chamada de Inteligência Híbrida. Os fundadores da Сindicator vislumbram um futuro onde a inteligência coletiva de analistas, cientistas de dados e investidores é alavancada pela inteligência artificial para resolver os problemas mais prementes da era pós-capitalista.

