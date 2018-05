Svandis et Cindicator signent un partenariat stratégique pour l'analytique de courtage de cryptomonnaies

REYKJAVIK, Islande--(BUSINESS WIRE)--mai 29, 2018--Svandis et Cindicator ont conclu un partenariat stratégique dans le cadre du réseau symbiotique de Cindicator. Au centre du partenariat, Svandis, une plateforme destinée au courtage de crypto-actifs et d'analyse de placement, fournira à Cindicator un accès anticipé à l'écosystème novateur d'outils analytiques et de données.

Svandis est sous la direction d'Hermann Finnbjornsson, chef de la direction et cofondateur de Svandis, professionnel aguerri du secteur technologique, qui a créé la première plateforme d'échange de cryptodevise en Islande, un système de vote électronique, et une carte numérique de tokens à des fins de paiements polyvalents.

L'écosystème Svandis se compose d'une plateforme analytique et de visualisation unifiée destinée à l'analyse des crypto-actifs. Le processus d'entrée de données est couplé à l'exploration automatique de données avec la soumission de données privilégiées des utilisateurs de Svandis. Les utilisateurs de Svandis reçoivent des tokens de Svandis (SVN) pour la soumission de données et via l'application de traitement de données sur leurs appareils.

Les utilisateurs découvriront une expérience alimentée par des données dans les deux écosystèmes, bénéficiant ainsi de leurs compétences commerciales avec un impact potentiel sur la réussite des courtiers. Cindicator et Svandis voient une valeur considérable dans un partenariat mutuel. Cindicator ajoutera les outils de Svandis à sa plateforme d'intelligence hybride afin de fournir à sa communauté d'analystes des données facilement accessibles leur permettant d'effectuer des prédictions commerciales plus éclairées.

Mike Brusov, chef de la direction de Cindicator, déclare: "Cindicator et Svandis partagent une vision similaire pour l'optimisation des prises de décisions sur les marchés crypto et autres. Alors que nous abordons cette question avec différents points de vue, il existe de fortes synergies dans l'association des forces."

À propos de Svandis

L'écosystème Svandis est une communauté d'utilisateurs, de solutions analytiques puissantes et d'indicateurs destinés aux courtiers nécessitant des données et des analyses en temps réel. Les utilisateurs de Svandis alimentent la collecte rapide de données et d'informations par le biais de l'incitation et de ludification. La plateforme au sein de l'écosystème fournit des outils de recherche financière, analytiques et de visualisation pour toute personne activement impliquée dans ce domaine, c'est-à-dire les courtiers, analystes, investisseurs et contributeurs de vente de tokens.

À propos de Cindicator

Cindicator est une fintech optimisant la prise de décision en placements dans un contexte hautement incertain grâce à des analyses prédictives. Cindicator utilise la technologie blockchain pour créer un écosystème unique de plus de 100 000 analystes décentralisés dont les informations sont renforcées par l'IA. On appelle cela l'intelligence hybride. Les fondateurs de Сindicator conçoivent un avenir dans lequel l'intelligence collective des analystes, des scientifiques de données et des investisseurs sera décuplée par l'IA afin de résoudre les problèmes les plus urgents de l'ère post-capitaliste.

