ORDERFOX.com e Autodesk – Uma Cooperação com Aumento de Benefícios a Usuários Novos e Existentes

RUGGELL, Liechtenstein--(BUSINESS WIRE)--mai 29, 2018--A ORDERFOX.com está orgulhosa em anunciar uma nova cooperação inovadora com a líder industrial Autodesk; tornando a visualização e a aquisição ainda mais fácil. A ORDERFOX.com tem foco contínuo em fornecer aos membros um modo mais eficiente de conduzir seus negócios diariamente. Tendo isto sempre em primeiro plano, os membros da comunidade ORDERFOX.com, agora tem um benefício ainda maior - a integração da funcionalidade de visualização da plataforma Autodesk Forge.

Autodesk & ORDERFOX.com – a successful collaboration (Photo: ORDERFOX.com)

O Visualizador agora fornece aos membros da comunidade a capacidade de visualizar e processar oportunidades potenciais de negócios sem software adicional instalado. Além disto, como um benefício a usuários novos e existentes dos softwares Autodesk Fusion 360, Autodesk Inventor e Autodesk AutoCAD, serão capazes de acessar todas as funções da plataforma ORDERFOX.com dentro do seu software escolhido.

A integração do Visualizador dentro da plataforma global ORDERFOX.com traz vários benefícios. Qualquer um que suba dados de projeto que auxiliam o computador (CAD) para "anunciar um emprego", podem agora convertê-lo diretamente em um modelo 3D dentro da nuvem da Autodesk e depois visualizá-lo no ORDERFOX.com. Metadados referentes a arquivos de projeto também podem ser incorporados seguramente com o Visualizador em mais de 60 formatos, enquanto os dados podem ser utilizados e recuperados diretamente dentro do navegador do usuário, sem ter que instalar qualquer software adicional.

Novas funções da ORDERFOX.com dentro do Autodesk

Para usuários de programas Autodesk – Fusion 360, Inventor e AutoCAD, a cooperação com a ORDERFOX.com oferece muitas vantagens estratégicas e operacionais adicionais. Os aplicativos Fusion 360, Inventor e AutoCAD são complementados com os plug-ins da ORDERFOX.com, permitindo o usuário interagir, pesquisar e anunciar empregos de CNC diretamente na ORDERFOX.com com apenas poucos cliques, para encontrar recursos corretos ou parcerias de produção.

Os plug-ins são muito mais que apenas uma conexão à ORDERFOX.com. Dentro destas extensões de software, todos os empregos anunciados são exibidos com o respectivo status – ativos, projetados ou completos, sendo que o usuário pode editar e publicar empregos anunciados diretamente dentro do Fusion 360, Inventor e AutoCAD. Além disto, em seu perfil empresarial, os usuários podem acessar de modo rápido e fácil o plug-in e personalizá-lo aos seus requisitos específicos.

Cooperação oferece benefícios globais a todos

O foco principal da cooperação entre a ORDERFOX.com e a Autodesk é voltado ao crescimento do setor industrial e estabelecer o melhor acesso ao fornecimento para usuários existentes e futuros da ORDERFOX.com e Autodesk. "Nossa cooperação com a Autodesk proporciona às várias indústrias o acesso tão necessário aos recursos, tendo o usuário com foco por natureza, fornecendo diariamente benefícios comerciais atualmente não disponíveis a cada empresa. Agora com a integração de não apenas o Visualizador dentro da plataforma ORDERFOX.com, mas também com a possibilidade de acesso direto a todas as funções da plataforma por meio do Fusion 360, Inventor e AutoCAD, a capacidade de se beneficiar das eficiências do acesso proporciona um aumento no potencial de negócios para empresas de pequeno, médio e grande porte", disse Brian J. Smith, Presidente da ORDERFOX.com na América.

Com a ORDERFOX.com oferecendo acesso direto aos membros e uso da funcionalidade do Visualizador dentro da plataforma, a ênfase na "Internet da Indústria de CNC" está aumentando em relevância. Além disto, com a integração de plug-ins para o Fusion 360, Inventor e AutoCAD, um benefício ainda maior estará disponível e o mais importante, serão todos gratuitos para membros da ORDERFOX.com e clientes da Autodesk. "Na Autodesk, queremos continuar a agregar valor aos nossos clientes com a possibilidade de sair de seus projetos até chegar ao produto fabricado. Percebemos o valor em um relacionamento estratégico com a ORDERFOX.com onde podemos oferecer aos nossos clientes a capacidade de se comprometer diretamente com os fabricantes que possam produzir seus projetos", disse Robert Yancey, Diretor de Estratégia Industrial de Fabricação, Produção e Desenvolvimento de Negócios na Autodesk.

A ORDERFOX.com torna a descoberta de parcerias corretas de produção, aquisição e anúncio de empregos ainda mais fácil para os membros de sua comunidade. Também, tendo acesso aos benefícios da plataforma ORDERFOX.com diretamente mediante o Fusion 360, Inventor e AutoCAD, fornece benefícios significativos, funcionalidade e facilidade de uso que são cruciais para eficiências contínuas nos negócios a todos os usuários da ORDERFOX.com e Autodesk.

Autodesk, o logo Autodesk, AutoCAD, Fusion 360 e Inventor são marcas registradas da Autodesk, Inc., e/ou suas subsidiárias e/ou filiais nos EUA e/ou outros países.

Sobre a ORDERFOX

A ORDERFOX AG com sede em Ruggell, Principado de Liechtenstein, lançou a ORDERFOX.com para fornecer a única plataforma mundial gratuita para empresas dentro do setor industrial a fim de gerenciar ativamente a mudança digital e, portanto, superar os desafios de digitalização e Industry 4.0. A ORDERFOX.com é a Internet da Indústria de CNC, que de modo rápido e eficiente conecta os fabricantes e compradores de CNC e suas indústrias de suporte utilizando funções inteligentes de filtro e assim reduz significativamente custos e tempo de transação para o mercado. Atualmente, cerca de 270.000 membros da comunidade de 69 países vêm sendo acrescentados a esta plataforma dinâmica e de crescimento. A ORDERFOX.com é 100% gratuita, adaptando e expandindo continuamente as funções de sua plataforma, com as mais recentes sendo um Calendário Global de Exposições Comerciais & Eventos e uma seção de Conhecimento & Tendência. Além disto, uma Troca de Máquinas para máquinas novas e usadas, um Centro de Carreiras, bem como um Ferramenta Inovadora de Comunicação são programados para lançamento em 2018. A ORDERFOX.com também está expandindo atualmente na Indústria de Marcenaria, com indústrias adicionais na sequência.

