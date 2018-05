ORDERFOX.com et Autodesk : une collaboration très avantageuse pour tous les utilisateurs

RUGGELL, Principauté du Liechtenstein--(BUSINESS WIRE)--mai 29, 2018--Fidèle à sa réputation de pionnier dans la digitalisation de l’industrie de l’usinage, ORDERFOX.com simplifie davantage la visualisation et l’approvisionnement en s’alliant au leader Autodesk. Pour ORDERFOX.com, l’efficacité des activités quotidiennes de ses utilisateurs est toujours primordiale. Avec l’intégration d’Autodesk Forge à la plate-forme, les membres de la communauté ORDERFOX.com bénéficient maintenant d’un avantage encore plus important.

Ce communiqué de presse contient des éléments multimédias. Voir le communiqué complet ici : https://www.businesswire.com/news/home/20180529005308/fr/

Autodesk & ORDERFOX.com – une collaboration fructueuse (Photo: ORDERFOX.com)

Autodesk Forge permet aux membres de la communauté de générer des modèles d’affichage sans aucun logiciel installé localement. Tous les utilisateurs des logiciels Autodesk Fusion 360, Autodesk Inventor et Autodesk AutoCAD peuvent désormais accéder à la plate-forme à partir de leur logiciel grâce à un plug-in ORDERFOX.com.

L’intégration d’Autodesk Forge à la plate-forme mondiale ORDERFOX.com apporte de grands avantages. Désormais, lorsque vous chargez des données de conception 2D ou 3D dans la rubrique « Proposer une commande », vous avez la possibilité de les convertir en modèle d’affichage 2D ou 3D avec Autodesk Forge. Ce modèle d’affichage sera ensuite visible avec la commande concernée sur ORDERFOX.com. Autodesk Forge permet d’intégrer des données dans plus de 60 formats dans le navigateur de l’utilisateur sans devoir installer de logiciel supplémentaire.

Nouvelle fonction ORDERFOX.com dans les applications Autodesk

Les utilisateurs des logiciels Autodesk Fusion 360, Inventor et AutoCAD profitent eux aussi des nombreux avantages stratégiques et opérationnels qu’apporte la collaboration avec ORDERFOX.com. Grâce aux plug-ins ORDERFOX.com installés dans les applications Fusion 360, Inventor et AutoCAD, l’utilisateur peut proposer des commandes d’usinage directement sur ORDERFOX.com et trouver le bon partenaire de fabrication.

Toutefois, les plug-ins sont bien plus qu’un simple lien vers ORDERFOX.com. Dans l’extension du logiciel, toutes les commandes sont affichées avec leur statut actuel – actif, brouillon ou terminé. L’utilisateur peut donc éditer et publier des commandes directement via Fusion 360, Inventor et AutoCAD.

Cette coopération ouvre des opportunités mondiales pour les deux parties

La croissance est l’axe principal de la coopération entre ORDERFOX.com et Autodesk. Tous les utilisateurs d’ORDERFOX.com et d’Autodesk pourront accéder à de nouvelles ressources. « Notre collaboration avec Autodesk permet à diverses branches d’accéder à des ressources d’une absolue nécessité. Elle est axée sur les besoins des utilisateurs et offre quotidiennement des opportunités commerciales qui ne sont pas accessibles aujourd'hui à toutes les entreprises. L’intégration d’Autodesk Forge dans la plate-forme et l’accès direct à ORDERFOX.com à partir des logiciels Fusion 360, Inventor et AutoCAD offrent de nouvelles perspectives aux petites, moyennes et grandes entreprises. » affirme Brian J. Smith, Président d’ORDERFOX.com America.

ORDERFOX.com continue à gagner de l’importance en tant « qu’Internet de l’industrie de l’usinage » en intégrant le logiciel Autodesk Forge et en utilisant des plug-ins dans les logiciels Fusion 360, Inventor et AutoCAD. Comme toutes les autres fonctions, ce service d’ORDERFOX.com est gratuit aussi bien pour ses utilisateurs que pour les clients d’Autodesk. « Chez Autodesk, nous souhaitons que nos clients passent facilement de la conception au produit fini. Grâce à notre collaboration stratégique avec ORDERFOX.com, nous donnons à nos clients la possibilité d’entrer directement en contact avec des entreprises d’usinage capables de réaliser leurs projets. » raconte Robert Yancey, Director Manufacturing and Production, Industry Strategy and Business Development, chez Autodesk.

ORDERFOX.com simplifie la recherche des bons partenaires de fabrication, l’approvisionnement et les appels d’offres d’usinage pour les membres de sa communauté. Pour les utilisateurs d’ORDERFOX.com et d’Autodesk, l’accès direct à ORDERFOX.com à partir des logiciels Fusion 360, Inventor et AutoCAD représente un grand avantage, notamment en termes de fonctionnalité et de convivialité.

Autodesk, le logo Autodesk, AutoCAD, Fusion 360 et Inventor sont des marques déposées ou des marques commerciales d’Autodesk Inc. et/ou ses filiales et/ou ses sociétés affiliées aux États-Unis et/ou d’autres pays.

À propos d’ORDERFOX.com

Avec ORDERFOX.com, la société ORDERFOX AG basée à Ruggell dans la principauté du Liechtenstein offre la seule plate-forme mondiale gratuite permettant aux entreprises d’usinage de gérer activement la transformation digitale et de relever ainsi les défis de la digitalisation et de l’industrie 4.0. ORDERFOX.com est l’Internet de l’industrie de l’usinage, qui met en relation les entreprises d’usinage, les acheteurs et leurs partenaires facilement et rapidement grâce à des filtres intelligents et réduit ainsi considérablement les coûts liés à la transaction et au délai de commercialisation. Actuellement, près de 270.000 membres venant de 69 pays sont inscrits sur la plate-forme dynamique en pleine expansion, dont les fonctionnalités sont sans cesse enrichies de nouveaux services de sites Web. 2018 a déjà vu naître un calendrier des salons et événements internationaux dédié à l’industrie de l’usinage ainsi que la fonction Connaissances et tendances. En plus d’un marché des machines d’usinage neuves et d’occasion et d’une bourse de l’emploi, un outil de communication innovant sortira cette année. Dans peu de temps, ORDERFOX.com sera adapté à l’usinage du bois. D’autres matériaux suivront. 2018 a déjà vu naître un calendrier des salons et événements internationaux dédié à l’industrie de l’usinage ainsi que la fonction Connaissances et tendances. En plus d’un marché des machines d’usinage neuves et d’occasion et d’une bourse de l’emploi, un outil de communication innovant sortira cette année. Dans peu de temps, ORDERFOX.com sera adapté à l’usinage du bois. D’autres matériaux suivront. L’utilisation ainsi que toutes les fonctions et les services d’ORDERFOX.com sont gratuits.

Plus d’infos: www.orderfox.com.

Avantages d’ORDERFOX.com pour les usineurs et les acheteurs :

ORDERFOX.com est la solution adaptée aux usineurs, si :

vous cherchez des nouvelles commandes d’usinage à échéance courte pour remplir votre carnet de commandes. vous voulez délocaliser des commandes en raison d’un carnet de commandes chargé ou d’une panne de machine. vous cherchez des commandes à l’échelle locale ou internationale. vous voulez recevoir uniquement des commandes parfaitement adaptées à votre profil. vous souhaitez utiliser un outil de travail – semblable à Google & Co – spécialement développé pour votre secteur. vous voulez vous lancer dans la digitalisation et l’industrie 4.0 pour vous démarquer de la concurrence. vous cherchez des solutions professionnelles permettant de relever les défis du quotidien. vous voulez anticiper les tendances du marché afin d’appliquer les bonnes stratégies, par exemple investissements et tendances de fabrication.

ORDERFOX.com est la solution adaptée aux acheteurs, si :

vous voulez profiter de tous les avantages de l’appel d’offres dématérialisé et continuer sur le chemin prometteur de l’industrie 4.0. vous voulez trouver des fournisseurs qualifiés à l’échelle locale et internationale. vous voulez mettre à jour et optimiser en permanence votre réseau de fournisseurs. vous cherchez des fournisseurs hautement qualifiés pour un partenariat fiable et durable. vous voulez établir vos appels d’offres de manière simple, efficace, rapide et précise. vous avez besoin de pièces usinées dans un court délai. vous souhaitez utiliser un outil de travail – semblable à Google & Co – spécialement développé pour votre secteur.

Points forts d’ORDERFOX.com :

ORDERFOX.com est la plate-forme de l’usinage dédiée aux usineurs, aux acheteurs de pièces usinées et à leurs sous-traitants. ORDERFOX.com est une plate-forme d’affiliation mettant en relation les usineurs et les acheteurs de pièces usinées. ORDERFOX.com recherche et trouve automatiquement le partenaire qui convient. ORDERFOX.com est la seule plate-forme mondiale dédiée au marché de l’usinage. ORDERFOX.com génère de précieuses métadonnées utiles aux usineurs, acheteurs de pièces usinées et autres partenaires.

Veuillez cliquer ici pour télécharger des photos de presse.

Consultez la version source sur businesswire.com :https://www.businesswire.com/news/home/20180529005308/fr/

CONTACT: ORDERFOX AG

Kerstin Kuenzle

E pr@orderfox.com

KEYWORD: LIECHTENSTEIN EUROPE NORTH AMERICA CANADA

INDUSTRY KEYWORD: TECHNOLOGY DATA MANAGEMENT NETWORKS SOFTWARE MANUFACTURING OTHER MANUFACTURING COMMUNICATIONS ADVERTISING

SOURCE: ORDERFOX.com

Copyright Business Wire 2018.

PUB: 05/29/2018 04:00 AM/DISC: 05/29/2018 04:01 AM

http://www.businesswire.com/news/home/20180529005308/fr