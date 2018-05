ORDERFOX.com und Autodesk: Zusammenarbeit bringt große Vorteile für neue und bestehende User

RUGGELL, Fürstentum Liechtenstein--(BUSINESS WIRE)--Mai 29, 2018--ORDERFOX.com wird seinem Ruf als Pionier in Sachen Digitalisierung der CNC-Branche erneut gerecht und macht durch den Schulterschluss mit dem Branchenführer Autodesk Visualisierung und Beschaffung noch einfacher. Für ORDERFOX.com steht die Effizienz des Tagesgeschäfts seiner User immer an erster Stelle. Durch die Integration des Autodesk Forge in der Plattform haben die ORDERFOX.com Community-Mitglieder jetzt einen noch größeren Vorteil.

Autodesk & ORDERFOX.com – eine erfolgreiche Zusammenarbeit (Foto: ORDERFOX.com)

Der Autodesk Forge Viewer bietet Community-Mitgliedern die Möglichkeit auch ohne lokal installierte Software Ansichtsmodelle zu generieren. Bestehende und neue Kunden von Autodesk Fusion 360, Autodesk Inventor und Autodesk AutoCAD werden künftig über ein ORDERFOX.com Plug-In direkt aus ihrer Software auf die Plattform zugreifen können.

Die Integration des Autodesk Forge auf der globalen Plattform ORDERFOX.com bringt große Vorteile. Wer künftig 2D- oder 3D-Konstruktionsdaten im Bereich „Auftrag platzieren“ hochlädt, hat nun zusätzlich die Möglichkeit diese durch den Autodesk Forge in ein 2D- oder 3D-Ansichtsmodell umwandeln zu lassen. Dieses Ansichtsmodell ist anschließend beim jeweiligen Auftrag auf ORDERFOX.com sichtbar. Mit dem Autodesk Forge können Daten in mehr als 60 Formaten im Browser des Benutzers eingebettet werden, ohne dass zusätzliche Software installiert werden muss.

Neues ORDERFOX.com-Feature in Autodesk-Anwendungen

Auch für die Nutzer der Autodesk-Programme Fusion 360, Inventor und AutoCAD bietet die Zusammenarbeit mit ORDERFOX.com viele strategische und operative Vorteile. Durch das ORDERFOX.com Plug-In für die Softwareprogramme Autodesk Fusion 360, Autodesk Inventor und Autodesk AutoCAD können Autodesk User ab sofort kostenlos CNC-Aufträge direkt auf ORDERFOX.com platzieren und den passenden Produktionspartner finden.

Dabei sind die Plug-Ins weit mehr als nur eine Verbindung zu ORDERFOX.com. In der Softwareerweiterung werden alle Aufträge mit dem jeweiligen Status angezeigt – aktiv, Entwurf oder abgeschlossen. Der Nutzer kann die Aufträge also direkt über Fusion 360, Inventor und AutoCAD bearbeiten und veröffentlichen.

Schulterschuss eröffnet globale Chancen für beide Seiten

Wachstum ist das Hauptaugenmerk der Zusammenarbeit zwischen ORDERFOX.com und Autodesk. Bestehenden und künftigen Usern von ORDERFOX.com und Autodesk wird Zugang zu neuen Ressourcen ermöglicht. „Unsere Zusammenarbeit mit Autodesk öffnet gleich mehreren Branchen Türen zu Ressourcen, ist benutzerorientiert und bietet neue Geschäftsmöglichkeiten. Durch die Integration des Autodesk Forge in der Plattform und durch den direkten Zugriff von Fusion 360, Inventor und AutoCAD auf ORDERFOX.com, ergeben sich für kleine, mittlere und große Unternehmen neue Möglichkeiten.“ bestätigt Brian J. Smith, President, ORDERFOX.com America.

ORDERFOX.com gewinnt als „Internet der CNC-Branche“ durch die Integration des Autodesk Forge sowie der Implementierung der Plug-Ins für Fusion 360, Inventor und AutoCAD weiter an Bedeutung. Wie alle anderen Features ist auch dieser Service von ORDERFOX.com sowohl für seine User als auch Autodesk-Kunden kostenlos nutzbar. „Wir von Autodesk möchten es unseren Kunden erleichtern direkt vom Design zum fertigen Produkt zu gelangen. Wir geben unseren Kunden durch die strategische Zusammenarbeit mit ORDERFOX.com die Möglichkeit, mit CNC-Fertigern, die ihre Entwürfe produzieren können, direkt in Kontakt zu treten.“ sagt Robert Yancey, Director Manufacturing and Production, Industry Strategy and Business Development, Autodesk.

ORDERFOX.com macht die Suche nach den richtigen Produktionspartnern, Beschaffung und Ausschreiben von CNC-Aufträgen für seine Community-Mitglieder noch einfacher. Für ORDERFOX.com und Autodesk User ist der direkte Zugriff von den Programmen Fusion 360, Inventor und AutoCAD auf ORDERFOX.com ein großer Vorteil vor allem auch in Bezug auf Funktionalität und Benutzerfreundlichkeit.

Autodesk, das Autodesk-Logo, AutoCAD, Fusion 360 und Inventor sind eingetragene Marken oder Marken von Autodesk, Inc. und/oder seinen Tochtergesellschaften und/oder verbundenen Unternehmen in den USA und/oder anderen Ländern.

Über ORDERFOX.com

Die ORDERFOX AG mit Sitz in Ruggell im Fürstentum Liechtenstein bietet mit ORDERFOX.com die einzige kostenlose globale Plattformlösung, mit der Unternehmen der CNC-Branche den digitalen Wandel aktiv managen können und so die Herausforderungen der Digitalisierung und Industrie 4.0 meistern. ORDERFOX.com ist das Internet der CNC-Branche, das durch intelligente Filterfunktionen CNC-Fertiger, Einkäufer und deren Partner einfach und schnell miteinander vernetzt und somit die Transaktion- und Time-to-Market-Kosten deutlich reduziert. Gegenwärtig befinden sich fast 270.000 Community-Teilnehmer aus 69 Ländern auf der dynamisch wachsenden Plattform welche durch neue Website-Services und den Plattform-Features ständig erweitert wird. 2018 wurden bereits ein globaler Messe- und Eventkalender für die CNC-Branche sowie das Feature Wissen & Trends integriert. Neben einer CNC-Maschinenbörse für Neu- und Gebrauchtmaschinen und einer Stellenbörse ist für den weiteren Jahresverlauf auch ein innovatives Kommunikationstool geplant. Kurzfristig wird ORDERFOX.com für die CNC-Holzbearbeitung angepasst. Weitere Materialitäten folgen. Die Nutzung sowie alle Features und Services von ORDERFOX.com ist kostenlos.

Weitere Informationen unter www.orderfox.com.

ORDERFOX.com Vorteile für CNC-Fertiger und Einkäufer in kurzen Facts:

ORDERFOX.com ist die Lösung für CNC-Fertiger, wenn:

sie bei zu geringer Auslastung kurzfristig neue CNC-Aufträge suchen sie bei zu hoher Auslastung oder einem Maschinenausfall Aufträge auslagern wollen sie Aufträge lokal oder global suchen sie nur perfekt auf Sie zugeschnittene Aufträge erhalten wollen sie sich ein Arbeitsinstrument – ähnlich wie Google & Co wünschen – das speziell für Ihre Branche entwickelt wurde sie den Einstieg in die Digitalisierung und Industrie 4.0 für Ihren Wettbewerbsvorteil nutzen wollen sie Zugriff auf professionelle Lösungen für tägliche Problemstellungen suchen sie Marktentwicklungen frühzeitig erkennen wollen, um die richtigen strategischen Entscheidungen zu treffen, z.B. Investitionen und Fertigungstrends

ORDERFOX.com ist Lösung für Einkäufer, wenn:

sie alle Vorteile digitaler Ausschreibungsverfahren nutzen und den erfolgversprechenden Weg in Richtung Industrie 4.0 fortsetzen wollen sie lokal oder global qualifizierte Lieferanten finden wollen sie ihr Lieferanten-Netzwerk laufend aktualisieren und optimieren wollen sie top-qualifizierte Lieferanten für langfristige und sichere Partnerschaften suchen sie Ihre Ausschreibungsprozesse einfach, effizient, schnell und präzise gestalten wollen sie zu einem kurzfristigen Liefertermin CNC-Teile benötigen sie sich ein Arbeitsinstrument – ähnlich wie Google & Co wünschen – das speziell für Ihre Branche entwickelt wurde

ORDERFOX.com Highlights:

ORDERFOX.com ist der CNC-Marketplace für CNC-Fertiger, CNC-Einkäufer und deren Zulieferindustrie. ORDERFOX.com fungiert als Partnerplattform zwischen CNC-Fertigern und CNC-Einkäufern. ORDERFOX.com sucht und findet automatisch die richtigen Partner. ORDERFOX.com ist die einzige globale Plattform für den CNC-Markt. ORDERFOX.com generiert wertvolle Metadaten für CNC-Fertiger, CNC-Einkäufer und Partner.

