Giro d'Italia Results

Sunday At Rome 21st (Final) Stage

A 115-kilometer, mostly flat ride beginning and ending in Rome

1. Sam Bennett, Ireland, Bora-Hansgrohe, 2:50:49.

2. Elia Viviani, Italy, Quick-Step Floors, same time.

3. Jean-Pierre Drucker, Luxembourg, BMC Racing, same time.

4. Baptiste Planckaert, Belgium, Katusha Alpecin, same time.

5. Manuel Belletti, Italy, Androni Giocattoli-Sidermec, same time.

6. Sacha Modolo, EF Education First-Drapac, same time.

7. Niccolo' Bonifazio, Italy, Bahrain-Merida, same time.

8. Clement Venturini, France, AG2R La Mondiale, same time.

9. Paolo Simion, Italy, Bardiani CSF, same time.

10. Fabio Fabatini, Italy, Quick-Step Floors, same time.

Also

99. Tom Dumoulin, Netherlands, Sunweb, 6:09.

145. Chris Froome, Britain, Sky, same time.

Final Overall Standings

1. Chris Froome, Britain, Sky, 89:02:39.

2. Tom Dumoulin, Netherlands, Sunweb, :46.

3. Miguel Angel Lopez, Colombia, Astana, 4:57.

4. Richard Carapaz, Ecuador, Movistar, 5:44.

5. Domenico Pozzovivo, Itlay, Bahrain-Merida, 8:03.

6. Pello Bilbao, Spain, Astana, 11:50.

7. Patrick Konrad, Austria, Bora-Hansgrohe, 13:01.

8. George Bennett, New Zealand, LottoNL-Jumbo, 13:17.

9. Sam Oomen, Netherlands, Team Sunweb, 14:18.

10. Davide Formolo, Italy, Bora-Hansgrohe, 15:16.

Team Standings

1. Sky (Britain), 267:48:47.

2. Astana (Kazakhstan), 24:58.

3. Bora-Hansgrohe (Germany), 43:32.

4. Sunweb (Germany), 1:14:35.

5. AG2R La Mondiale (France), 1:30:32.

6. Movistar (Spain), 1:39:45.

7. LottoNL-Jumbo (Netherlands), 1:47:01.

8. Mitchelton-Scott (Australia), 2:31:52.

9. UAE Team Emirates (UAE), 2:33:27.

10. Groupama-FDJ (France), 2:34:04.

11. Bahrain-Merida (Bahrain), 2:52:20.

12. Androni Giocattoli-Sidermec (Italy), 4:09:44.

13. Dimension Data (South Africa), 4:19:42.

14. BMC Racing (United States), 4:39:49.

15. Katusha Alpecin (Switzerland), 4:46:51.

16. EF Education First-Drapac (United States), 4:49:22.

17. Trek-Segafredo (United States), 5:43:20.

18. Quick-Step Floors (Belgium), 6:20:26.

19. Israel Cycling Academy (Israel), 6:33:39.

20. Lotto Soudal (Belgium), 7:18:02.

21. Dardiani CSF (Italy), 8:04:45.

22. Wilier Triestina-Selle Italia (Italy), 12:07:09.